PS Plus – Gratis Spring Pack für Sky Children of the Light im PS Store

PlayStation-Plus-Abonnenten können sich aktuell einen kleinen, aber nützlichen Bonus für ein Open-World-Spiel von 2022 sichern. Neben den neuen PS-Plus-Neuzugängen für April 2026 versteckt sich im PlayStation Store nämlich noch ein Extra, das sich unabhängig vom gewählten Abo-Tier kostenlos abholen lässt.

Interessant ist das vor allem für alle, die gerade nach einer entspannten Alternative zu den großen Blockbustern suchen oder einfach gern Gratis-Inhalte mitnehmen. Wichtig: Der Zeitraum, in dem der Bonus verfügbar ist, ist nicht klar kommuniziert. Wenn du ihn willst, solltest du daher nicht zu lange warten.

Kostenloses Bonuspaket für Sky Children of the Light

Was können PS-Plus-Abonnenten gerade gratis abholen? Im PlayStation Store steht für PS-Plus-Mitglieder ein kostenloses Zusatzpaket für Sky Children of the Light bereit: das Spring Pack. Das gilt laut aktueller Aktion für alle PS-Plus-Tiers, also auch dann, wenn du nur Essential nutzt.

Sky Children of the Light ist grundsätzlich ohnehin kostenlos spielbar und setzt auf ein ruhiges, soziales MMO-Erlebnis in einer offenen Welt. Der Fokus liegt auf Zusammenarbeit, Erkundung und freundlicher Interaktion, komplett ohne Kämpfe. Ursprünglich erschien Sky 2019 auf iOS und kam 2022 auf PlayStation-Konsolen.

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Welche Inhalte stecken im Spring Pack? Das Paket besteht aus Ingame-Währung und Verbrauchsgegenständen, die dir gerade zu Beginn oder beim Wiedereinstieg einen spürbaren Schub geben können:

30 Reguläre Kerzen

3 Blau gefärbte Spurzauber

3 Schnell-Aufladen-Zauber

3 Regenbogen-Leuchten-Zauber

Die Regulären Kerzen gelten als Standardwährung und werden unter anderem für Kosmetik, das Vorankommen in Freundschaftsbäumen sowie für saisonale oder Event-Gegenstände genutzt. Die blau gefärbten Spurzauber hinterlassen eine sichtbare Spur, was sich für Orientierung oder einfach für den Look eignet. Regenbogen-Leuchten-Zauber setzen dagegen auf eine Aura in Regenbogenfarben um den Charakter. Der Schnell-Aufladen-Zauber lädt die Flügelenergie schneller auf und wirkt damit direkt als Gameplay-Buff.

April-Update 2026 bei PS Plus Extra und Premium

Welche neuen Inhalte sind im April 2026 zusätzlich spielbar? Parallel zum Bonuspaket sind auch die April-2026-Spiele für PS Plus Extra und PS Plus Premium freigeschaltet. Wer in den höheren Stufen unterwegs ist, bekommt damit einige frische Titel für die Bibliothek, von Open-World bis Strategie.

Für PS Plus Extra und Premium sind im April 2026 unter anderem folgende Spiele neu dabei:

Horizon Zero Dawn Remastered

The Crew Motorfest

Football Manager 26

WARRIORS: Abyss

Squirrel with a Gun

The Casting of Frank Stone

Monster Train

Was bekommen Premium-Abonnenten obendrauf? PS Plus Premium enthält alle genannten Neuzugänge und ergänzt das Line-up zusätzlich um einen Klassiker: Wild Arms 4.

Unterm Strich ist das Spring Pack eine schöne Mitnahme, selbst wenn dich die neuen Spiele im Extra- oder Premium-Katalog gerade nicht abholen. Und da Sky Children of the Light auf PS5 über die PS4-Abwärtskompatibilität läuft, ist es auch ein unkomplizierter Download für einen chilligen Abend.

Holst du dir das Spring Pack für Sky Children of the Light ab, oder bist du bei den April-Neuzugängen eher wegen Horizon Zero Dawn Remastered und Co. dabei? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.