NineHells kostenlos auf Steam bis 20. April 2026 – alle Infos zur Aktion

Auf Steam gibt es schon wieder einen kleinen Gratis-Happen für Horror-Fans: Bis zum 20. April 2026 lässt sich das psychologische Horrorspiel NineHells kostenlos zur Bibliothek hinzufügen. Wer die Aktion mitnimmt, behält das Spiel dauerhaft im Account, auch nach Ablauf des Zeitfensters.

Der April 2026 ist damit erneut ein starker Monat für Gratis-Games auf dem PC, denn in den letzten Wochen sind mehrere Aktionen über verschiedene Stores und Genres verteilt gelaufen. Gerade wenn du gern experimentierst oder deine Sammlung ausbauen willst, lohnt sich ein Blick in die aktuellen Free-to-Claim-Angebote.

NineHells gratis sichern

Bis wann ist NineHells kostenlos auf Steam verfügbar? Die Aktion läuft bis 20. April 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin kannst du NineHells einfach auf Steam beanspruchen und dauerhaft deiner Bibliothek hinzufügen.

Was für ein Spiel ist NineHells? NineHells ist ein Singleplayer-Titel aus dem Bereich psychologischer Horror, der aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Laut Beschreibung erwarten dich Jumpscares, eine Mystery-Komponente und Rätsel im Stil klassischer Horror-Spiele aus den frühen 2000ern.

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Inhaltlich führt dich das Spiel durch eine düstere, verstörende Höllenreise, bei der Atmosphäre und unheimliche Begegnungen im Vordergrund stehen. Wer gerade Lust auf einen kurzen Horror-Trip hat, bekommt hier eine unkomplizierte Gelegenheit, ohne Risiko reinzuschauen.

Auch interessant: Normalerweise kostet NineHells nur 0,99 Euro. Trotzdem gilt wie immer: Gratis ist gratis, und für viele ist das genau der richtige Impuls, um einem kleineren Horrorspiel überhaupt eine Chance zu geben.

Gratis-Aktionen im April 2026 im Überblick

Welche kostenlosen Spiele gab und gibt es gerade noch? Steam hat im April bereits mehrere Aktionen gesehen, darunter auch Horror. Zuletzt war Chamber Survival zeitweise kostenlos erhältlich, bevor das Spiel wieder zum regulären Preis zurückkehrte.

Chamber Survival : War bis 9. April 2026 kostenlos auf Steam erhältlich, kostet inzwischen wieder 15,99 Euro . Inhaltlich geht es um Horror aus der Ego-Perspektive, bei dem du aus einem Raum entkommen musst, indem du Schlüsselobjekte findest und Rätsel löst.

: War bis kostenlos auf Steam erhältlich, kostet inzwischen wieder . Inhaltlich geht es um Horror aus der Ego-Perspektive, bei dem du aus einem Raum entkommen musst, indem du Schlüsselobjekte findest und Rätsel löst. NineHells: Kostenlos auf Steam bis 20. April 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit, regulärer Preis 0,99 Euro.

Welche Freebies sind aktuell im Epic Games Store verfügbar? Wenn du auch abseits von Steam sammelst, laufen im Epic Games Store ebenfalls zeitlich begrenzte Gratis-Aktionen, die sich im April 2026 abwechseln.

Prop Sumo : Kostenlos bis 16. April 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

: Kostenlos bis deutscher Zeit. TOMAK: Save the Earth Regeneration : Kostenlos bis 16. April 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

: Kostenlos bis deutscher Zeit. The Stone of Madness: Kostenlos im Zeitraum 16. April 2026 bis 23. April 2026.

Genretechnisch ist das eine ziemlich bunte Mischung: TOMAK: Save the Earth Regeneration wird als Visual Novel eingeordnet, Prop Sumo geht eher in Richtung Party-Fighter. The Stone of Madness setzt dagegen auf rundenbasierte Taktik und Stealth rund um die Flucht aus einem spanischen Kloster, ohne ein klassisches Horror-Spiel zu sein.

Holst du dir NineHells auf Steam ab, und welche Gratis-Aktionen nutzt du diesen Monat am liebsten? Schreib es gern in die Kommentare.