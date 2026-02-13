Project Windless: Open-World-Action-RPG mit Vogelmenschen für PS5 angekündigt

Mit „Project Windless“ hat Krafton beziehungsweise das neue Krafton Montréal Studio ein ambitioniertes Open-World-Action-RPG für die PlayStation 5 angekündigt. Das Spiel war Teil der jüngsten State of Play und setzte mit seinem ungewöhnlichen Setting sofort ein Ausrufezeichen.

Ein erster Trailer zeigt weitläufige Landschaften, massive Schlachtfelder und schnelle Nahkämpfe in einer Welt, die von uralten Konflikten und unterschiedlichen Völkern geprägt ist. Im Zentrum steht dabei ein Protagonist, der sich deutlich von typischen Fantasy-Helden abhebt.

Basierend auf „The Bird That Drinks Tears“

Inhaltlich fußt das Spiel auf der koreanischen Fantasy-Reihe „The Bird That Drinks Tears“ von Lee Yeong-do. Statt jedoch die bekannte Romanhandlung nachzuerzählen, geht das Studio einen anderen Weg: „Project Windless“ spielt mehr als tausend Jahre vor den Ereignissen der Bücher und beleuchtet eine Epoche, die bislang nur am Rande erwähnt wurde.

Damit erhält das Entwicklerteam kreative Freiheit, ohne die bestehende Lore zu ignorieren. Fans der Vorlage dürfen sich auf vertraute Elemente des Universums freuen, während Neueinsteiger eine eigenständige Geschichte erleben, die keine Vorkenntnisse voraussetzt.

Die Spielwelt ist von Spannungen zwischen verschiedenen Rassen und Clans geprägt. Jede Gruppierung verfügt laut Entwickler über eine eigene Geschichte, Ideologie und kulturelle Identität. Konflikte entstehen nicht nur durch offene Kriege, sondern auch durch politische und religiöse Differenzen.

Eine offene Welt mit minimaler Führung

Ein zentrales Designziel von „Project Windless“ ist eine offene Welt, die den Spielern möglichst wenig vorgibt. Statt klarer Marker und strikter Missionsführung soll Erkundung organisch funktionieren.

Das Studio beschreibt den Ansatz als bewusst zurückhaltend: Spieler können ihren eigenen Weg gehen, auf versteckte Geschichten stoßen oder sich gezielt auf große Schlachten vorbereiten. Die Welt zwingt sie selten in eine bestimmte Richtung.

Erkundung, Nebenhandlungen und großangelegte Gefechte sollen gleichwertig nebeneinanderstehen. Entscheidungen und Allianzen beeinflussen den Verlauf der persönlichen Geschichte, sodass jede Reise individuell ausfallen kann.

Rekons: Vogelkrieger im Mittelpunkt

Besonders auffällig ist die Wahl der Hauptfigur. Spieler übernehmen die Rolle eines sogenannten Rekons, eines nomadischen Kriegervolks, das aus vogelartigen Humanoiden besteht.

Die Rekons gelten als großgewachsen, körperlich überaus stark und kampferprobt. Gleichzeitig sind sie keine unbesiegbaren Helden. Zu ihren Eigenheiten gehört etwa eine ausgeprägte Angst vor Wasser, was sowohl erzählerisch als auch spielmechanisch eine Rolle spielen könnte.

Der Rekon-Protagonist verkörpert laut Entwickler eine „Einer-gegen-viele“-Kampffantasie. In Schlachten tritt er häufig gegen Dutzende oder sogar Hunderte von Gegnern gleichzeitig an. Damit positioniert sich das Spiel zwischen klassischem Action-RPG und großangelegter Schlachteninszenierung.

Massenschlachten mit technologischem Anspruch

Ein Schwerpunkt des Trailers liegt klar auf den gewaltigen Gefechten. Laut Studio kommen spezielle Technologien zum Einsatz, um große Gegnergruppen glaubwürdig darzustellen. Die Feinde sollen nicht nur Staffage sein, sondern aktiv reagieren, flankieren und taktisch agieren.

Neben Massenkämpfen gegen Infanterie werden auch Konfrontationen mit riesigen Kreaturen versprochen. Diese Boss-ähnlichen Begegnungen sollen zusätzliche Abwechslung bieten und das Gefühl epischer Fantasy verstärken.

Der Großteil des gezeigten Materials deutet darauf hin, dass „Project Windless“ stark auf Schlachtfelder und dynamische Kampfsequenzen setzt. Ob es darüber hinaus auch ruhigere, stärker narrative Abschnitte geben wird, bleibt abzuwarten.

Ambitioniertes Projekt ohne Release-Termin

Aktuell befindet sich „Project Windless“ exklusiv für die PS5 in Entwicklung. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.

Mit seiner ungewöhnlichen Vorlage, dem Vogelkrieger-Protagonisten und dem Fokus auf großangelegte Schlachten hebt sich das Spiel deutlich von typischen Fantasy-Vertretern ab. Ob es Krafton gelingt, die offene Welt, die minimalistische Führung und die Massengefechte überzeugend miteinander zu verbinden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Fest steht jedoch: „Project Windless“ gehörte zu den überraschenderen Ankündigungen der State of Play und dürfte vor allem Fantasy- und Action-RPG-Fans neugierig gemacht haben.