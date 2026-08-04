Clawed erscheint am 13. August 2026 auf Steam – Survival Horror mit Dinos

Mit Clawed steht auf Steam ein Survival-Horror-Spiel vor dem Release, das bewaffnete Geheimagenten in einen verlassenen Dinosaurierpark schickt. Statt sich lediglich vor den prähistorischen Jägern zu verstecken, dürfen sich die Einsatzkräfte mit modernen Schusswaffen verteidigen, Ressourcen sammeln und gemeinsam nach einem Ausweg suchen.

Das Konzept erinnert an eine ungewöhnliche Mischung aus The Division, Fallout und Jurassic Park. Entwickelt und veröffentlicht wird Clawed vom australischen Indie-Studio Flatrock Games, das die PC-Version nach aktueller Planung am 13. August 2026 über Steam herausbringen will.

Ein gefährlicher Einsatz im Prehistoria Park

Worum geht es in Clawed? Schauplatz ist der heruntergekommene Dinosaurierpark Prehistoria, in den das Team für eine geheime Mission eindringt. Neben dem eigenen Überleben steht die Bergung sensibler Materialien auf dem Plan, während die Natur längst wieder die Kontrolle über das Gelände übernommen hat.

Bei der Erkundung geht es durch unterschiedliche Biome, tödliche Gehege, unterirdische Tunnel und aquatische Bereiche. Dabei wechseln sich Kämpfe, das Plündern von Vorräten und klassische Survival-Horror-Rätsel ab. Zum prähistorischen Aufgebot gehören unter anderem Spinosaurus und Deinosuchus, während Bilder des Entwicklers weitere Kreaturen wie Raptoren, Triceratops und einen riesigen Meeresräuber zeigen.

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Anders als in Dino Crisis oder typischen Jurassic-Park-Horrorszenarien übernimmt man keine völlig hilflose Figur. Die moderne Ausrüstung, der verdeckte Auftrag und der optionale Online-Koop erinnern eher an die Agenteneinsätze aus The Division. Freunde können gemeinsam Dinosaurier bekämpfen, den Park durchsuchen und Rätsel lösen. Alternativ ist Clawed vollständig im Einzelspieler-Modus spielbar.

Zwei Modi verändern das Überleben

Welche Spielmodi bietet Clawed? Flatrock Games teilt das Abenteuer in einen klassischen Modus und einen anspruchsvolleren Survival-Modus auf. Der klassische Modus konzentriert sich auf die ursprünglich geplante Mischung aus Action, Erkundung, Rätseln und Survival-Horror.

Im Survival-Modus müssen deutlich mehr Bedürfnisse berücksichtigt werden. Hunger und Durst zwingen dazu, Gebäude und Behälter gründlich nach Nahrung, Getränken und weiteren Vorräten abzusuchen. Dieses systematische Plündern erinnert an Fallout 4 und dessen Survival-Modus sowie an den Hardcore-Modus von Fallout: New Vegas.

Hunger und Durst als zusätzliche Überlebensmechaniken

Dynamisches Wetter mit wechselnden Sichtbedingungen

Vollständiger Tag-Nacht-Zyklus

Zufällige Begegnungen mit Dinosauriern

Ressourcensuche und Inventarverwaltung

Einzelspieler und Online-Koop

Die Steam-Einträge ordnen Clawed sowohl als Ego-Shooter als auch als Third-Person-Shooter ein. Damit könnte die Perspektive ähnlich wie bei Bethesda-Rollenspielen an die eigene Vorliebe angepasst werden. Auch Resident Evil Requiem setzt auf die Freiheit zwischen Ego- und Schulterperspektive, wodurch Clawed mit diesem Ansatz einen aktuellen Trend im Horror-Genre aufgreift.

Der Steam-Release rückt näher

Wann erscheint Clawed für den PC? Der Start ist derzeit für den 13. August 2026 vorgesehen. Auf Steam steht bereits eine Demo zum Download bereit, mit der Interessierte vorab einen Blick auf den Dinosaurierpark werfen können.

Für die Installation werden 11 GB freier Speicherplatz benötigt. Als minimale Grafikkarten nennt das Studio eine AMD Radeon RX 5600 XT beziehungsweise eine Nvidia GeForce GTX 1080. Die Steam-Version unterstützt momentan ausschließlich Englisch bei Benutzeroberfläche und Sprachausgabe, deutsche Texte sind aktuell nicht aufgeführt.

Ob die Mischung aus The Division, Fallout, Dino Crisis und Jurassic Park tatsächlich funktioniert, dürfte sich damit bereits in wenigen Tagen zeigen. Was haltet ihr von Clawed und würdet ihr euch allein oder gemeinsam mit Freunden in den Prehistoria Park wagen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.