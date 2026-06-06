Sega und Creative Assembly haben beim Summer Game Fest 2026 erstmals einen ausführlicheren Trailer zu Alien: Isolation 2 gezeigt. Die Fortsetzung des gefeierten Survival-Horrors soll die beklemmende Jagd durch das Alien-Universum fortsetzen – diesmal offenbar nicht nur in engen Raumstations-Korridoren.

Mehr als zehn Jahre nach dem ersten Alien: Isolation meldet sich der Xenomorph zurück. Nachdem Creative Assembly die Entwicklung der Fortsetzung bereits 2024 bestätigt hatte, gab es lange kaum konkrete Einblicke. Beim Summer Game Fest änderte sich das nun: Der neue Trailer zeigte erstmals mehr Atmosphäre, Schauplätze und natürlich den ikonischen außerirdischen Jäger.

Der Xenomorph ist zurück

Im Mittelpunkt steht erneut das, was das Original so besonders machte: die ständige Bedrohung durch einen nahezu unaufhaltsamen Xenomorph. Der Trailer setzt stark auf Dunkelheit, Geräusche, langsame Kamerafahrten und die vertraute Angst, dass hinter jeder Ecke etwas lauern könnte.

Konkrete Details zur Handlung verraten Sega und Creative Assembly noch nicht. Klar ist aber: Alien: Isolation 2 soll an den Kern des ersten Teils anknüpfen. Creative Director Al Hope betonte, dass das Team ein authentisches neues Kapitel erschaffen möchte, das auf der ursprünglichen „Isolation“-Erfahrung basiert: Flucht, Hilflosigkeit und ein unerbittlicher Alien-Jäger.

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Neuer Schauplatz deutet größere Umgebungen an

Spannend ist vor allem, dass der Trailer nicht nur klassische Innenräume zeigt. Statt ausschließlich durch die klaustrophobischen Gänge einer Raumstation zu schleichen, scheint die Fortsetzung auch auf einem abgelegenen Kolonie-Planeten zu spielen.

Zu sehen sind unter anderem stürmische Außenbereiche, industrielle Anlagen und deutlich offenere Umgebungen. Das könnte für mehr Abwechslung sorgen, wirft aber auch eine große Frage auf: Funktioniert Alien: Isolation auch dann, wenn der Horror nicht mehr fast ausschließlich aus engen Korridoren, Luftschächten und verschlossenen Türen besteht?

Gerade das Original lebte stark von der Sevastopol-Raumstation. Die Spieler waren dem Alien dort auf engem Raum ausgeliefert, konnten es nicht besiegen und mussten jeden Schritt abwägen. Wenn Creative Assembly diese Spannung in größere Umgebungen überträgt, könnte Alien: Isolation 2 eine spannende Weiterentwicklung der Formel werden.

Release-Termin bleibt offen

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannten Sega und Creative Assembly noch nicht. Nach dem ersten großen Trailer dürften in den kommenden Monaten aber weitere Details zu Story, Gameplay und Termin folgen.

Bestätigt ist bereits, dass Alien: Isolation 2 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Für Horror-Fans ist die Rückkehr des Xenomorphs trotzdem schon jetzt eine der spannendsten Ankündigungen des Summer Game Fest 2026. Das erste Alien: Isolation gilt bis heute als eines der besten Spiele im Alien-Universum – und die Fortsetzung muss nun beweisen, dass sie diese beklemmende Mischung aus Sci-Fi, Survival und purer Panik noch einmal einfangen kann.