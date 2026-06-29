Steam Summer Sale 2026 – Neva kostet nur 9,99 Euro, 50 Prozent Rabatt

Im Steam Summer Sale 2026 rutscht eines der am besten bewerteten Spiele aus dem Jahr 2024 deutlich im Preis nach unten: Neva, das Side-Scrolling-Adventure von Nomada Studio, ist aktuell mit satten 50 Prozent Rabatt zu haben. Damit kostet der Titel, der normalerweise für 19,99 Euro gelistet ist, gerade nur noch 9,99 Euro auf Steam.

Gerade wenn du Neva seit Release auf der Wunschliste hast, ist das eine der Gelegenheiten, bei denen man kaum lange überlegen muss. Der Deal ist zwar nicht der größte Rabatt des gesamten Sales, trifft aber ein Spiel, das sich seinen Ruf über starke Kritiken und extrem positives Community-Feedback erarbeitet hat.

Preisaktion im Steam Summer Sale 2026

Wie günstig ist Neva gerade auf Steam? Neva ist im Rahmen des Steam Summer Sale 2026 um 50 Prozent reduziert. Der aktuelle Aktionspreis liegt bei 9,99 Euro, während der reguläre Preis auf Steam bei 19,99 Euro liegt.

Neva erschien am 15. Oktober 2024 und wird als Adventure mit Plattforming- und Puzzle-Anteilen geführt. Publisher ist Devolver Digital, entwickelt wurde der Titel mit der Unity-Engine. Thematisch setzt das Spiel auf Fantasy-Elemente und eine inszenatorisch dichte Reise, wie man sie auch aus dem gefeierten Vorgänger-Stil des Studios kennt.

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Info Details Spiel Neva Release 15. Oktober 2024 Genre Adventure, Platformer, Puzzle Entwickler Nomada Studio Publisher Devolver Digital Regulärer Steam-Preis 19,99 Euro Aktionspreis (Steam Summer Sale 2026) 9,99 Euro Rabatt 50 Prozent

Warum Neva als Kritikerliebling gilt

Warum wird Neva so stark bewertet? Neva hat sich seit dem Start 2024 einen exzellenten Ruf erarbeitet und gehört für viele zu den besonderen Releases des Jahres. Auf OpenCritic kommt das Spiel auf einen Top-Critic-Durchschnitt von 87 und eine Empfehlungsrate von 93 Prozent.

Auch die Steam-Community ist äußerst angetan: Dort steht Neva aktuell bei einer Bewertung von Sehr positiv, basierend auf 10.150 Nutzerrezensionen. Das ist eine Menge Stimmen für ein eher fokussiertes, erzählerisch geprägtes Adventure und ein guter Indikator dafür, dass das Spiel nicht nur Kritiker, sondern auch Käufer nachhaltig überzeugt hat.

Unterm Strich macht genau diese Kombination den Deal interessant: Für knapp zehn Euro bekommst du ein preisgekröntes, hoch bewertetes Spiel, das eher auf Atmosphäre, Inszenierung und ein kompaktes, starkes Erlebnis setzt, statt dich mit endlosen Checklisten zu überrollen.

Hast du Neva schon gespielt oder greifst du jetzt im Steam Summer Sale 2026 zu? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.