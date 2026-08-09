ReStory startet auf Steam stark – 100.000 Verkäufe, 97 Prozent positive Reviews

Mit ReStory: Chill Electronics Repairs ist am 6. August 2026 eine gemütliche Simulation auf Steam gestartet, die offenbar genau den Nerv vieler Retro-Fans trifft. Innerhalb der ersten 24 Stunden verkaufte sich das Einzelspieler-Indie-Spiel mehr als 100.000 Mal und erreichte kurz nach der Veröffentlichung 96 Prozent positive Rezensionen.

Inzwischen fällt die Resonanz sogar noch stärker aus. Am 9. August 2026 waren 97 Prozent der mehr als 2.700 ausgewerteten Steam-Rezensionen positiv, während gleichzeitig über 19.000 Menschen aktiv an alten Konsolen, Mobiltelefonen und anderen Geräten schraubten.

Entspannte Reparaturen im Tokio der 2000er

Worum geht es in ReStory: Chill Electronics Repairs? Ihr übernehmt eine kleine Elektronikwerkstatt im Tokio der mittleren 2000er und kümmert euch um die technischen Probleme eurer Kundschaft. Defekte Geräte werden auseinandergenommen, sorgfältig gereinigt, mit Ersatzteilen versehen und anschließend wieder zusammengesetzt.

Zu den Aufträgen gehören unter anderem tragbare Konsolen, klassische Heimkonsolen, Mobiltelefone, Kameras, Musikspieler und weitere Elektronik aus der Y2K-Ära. Viele Produkte erinnern deutlich an bekannte Vorbilder, tragen aus rechtlichen Gründen aber veränderte Namen. Aus der PlayStation Portable wird beispielsweise ein PMP des fiktiven Herstellers Nony.

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Einige Atari-Konsolen sind dagegen offiziell lizenziert. Ergänzt wird die nostalgische Werkstatt durch einen funktionsfähigen Retro-PC, über den ihr Ersatzteile bestellen, Nebenaufträge annehmen und auf einem an eBay angelehnten Gebrauchtmarkt nach Geräten suchen könnt. Günstig gekaufte Elektronik lässt sich reparieren und anschließend mit Gewinn weiterverkaufen.

Von den 2000ern inspirierte Geräte und Spielkonsolen

Detaillierte Reinigungs- und Restaurierungsprozesse

Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung der Werkstatt

Zahlreiche an echten Vorbildern orientierte Reparaturwerkzeuge

Verzweigte Geschichte mit Entscheidungen und veränderlichen NPC-Beziehungen

Mehr als 15 Stunden Inhalt in der Hauptkampagne

Charakterdesigns im Anime-Stil

Community-Feedback als Erfolgsrezept

Warum kommt die gemütliche Simulation so gut an? Entwickler Mandragora hatte ReStory bereits vor der Veröffentlichung in mehreren Steam-Tests bereitgestellt. Rückmeldungen aus der Community flossen kontinuierlich in die Entwicklung ein, während allein zur Demo mehr als 112.000 Umfragen ausgefüllt wurden.

Das Ergebnis scheint sich auszuzahlen. Neben der sehr positiven Steam-Bewertung erreichte ReStory bei OpenCritic eine Wertung von rund 89 Punkten. Der bisherige Höchststand lag am 9. August 2026 bei mehr als 19.600 gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern, was für eine neue Einzelspieler-Produktion eines Indie-Studios beachtlich ist.

Auch die persönliche Gestaltung der Werkstatt wurde auf Wunsch der Community erweitert. Verdientes Geld kann in neue Regale, zusätzliche Ablageflächen, Dekorationen und unterschiedliche Wandfarben investiert werden.

Viele von euch wollten die Wände streichen und die Regale passend zur gewünschten Atmosphäre verändern können.

Die Erzählung soll ebenfalls für Abwechslung sorgen. Gespräche und Entscheidungen können das Leben der Kundschaft beeinflussen und zu unterschiedlichen Ausgängen führen. Dadurch erhalten weitere Durchläufe einen zusätzlichen Reiz, obwohl die Hauptgeschichte bereits mehr als 15 Stunden beschäftigen soll.

Launch-Angebot auf Steam

Wie viel kostet ReStory: Chill Electronics Repairs? Der reguläre Preis auf Steam beträgt in Deutschland 19,99 Euro. Bis zum 20. August 2026 gilt ein Einführungsrabatt von zehn Prozent, wodurch der Preis vorübergehend auf 17,99 Euro sinkt.

Mit den starken Verkaufszahlen, der hohen Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer und den ausgezeichneten Rezensionen hat ReStory einen bemerkenswerten Start hingelegt. Für Fans von entspannten Arbeitssimulationen, detailreichen Reinigungsmechaniken und nostalgischer Technik könnte sich hier einer der größten Cozy-Überraschungserfolge des Jahres 2026 entwickeln.

Würdet ihr gerne eine virtuelle Elektronikwerkstatt betreiben und alte Konsolen restaurieren? Schreibt uns eure Meinung zu ReStory: Chill Electronics Repairs in die Kommentare.