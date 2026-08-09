Steam – Survival-Strategiespiel Nettle bis September 2026 dauerhaft gratis

Auf Steam lässt sich derzeit ein Survival-Strategiespiel dauerhaft kostenlos sichern. Nettle erschien am 19. Dezember 2024 im Early Access und kann noch bis zur geplanten Umstellung im September 2026 gratis zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Das Zeitfenster bleibt allerdings ungenau, denn einen konkreten Stichtag haben die Entwickler bislang nicht genannt. Wer Interesse an dem ungewöhnlichen Genre-Mix hat, sollte deshalb nicht zu lange warten.

Kostenloser Zugriff endet im September 2026

Wie lässt sich Nettle dauerhaft kostenlos sichern? Dafür müsst ihr die Steam-Seite des Spiels aufrufen und Nettle eurem Account hinzufügen. Ein sofortiger Download ist nicht erforderlich, sodass ihr den Titel problemlos erst einmal im Backlog ablegen könnt.

Im September 2026 soll das bislang kostenlose Modell enden. Gleichzeitig verlässt Nettle den Early Access und erhält das bislang umfangreichste Update seiner Entwicklung. Anschließend wird das Spiel kostenpflichtig angeboten, während bereits registrierte Besitzer weiterhin Zugriff behalten.

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Die Aktion unterscheidet sich damit von klassischen Gratiswochenenden und zeitlich begrenzten Free-to-Keep-Angeboten. Nettle war seit dem Start seiner Early-Access-Version kostenlos verfügbar, wird mit der Vollversion aber auf ein reguläres Bezahlmodell umgestellt. Für Deutschland wurde bislang kein konkreter Euro-Preis genannt.

Survival und Echtzeitstrategie im Weltraum

Welche Art von Spiel ist Nettle? Der Einzelspieler-Titel kombiniert Survival, Kolonieaufbau und Echtzeitstrategie in einer pixelartigen Science-Fiction-Welt. Eure Aufgabe besteht darin, fremde Planeten zu untersuchen, Ressourcen zu sammeln und neue Technologien zu erforschen.

Nach der Landung auf einer unbekannten Welt müsst ihr eure Spezies durch eine feindliche Umgebung führen. Neben außerirdischen Lebensformen warten verschiedene Biome, Ruinen und Weltraumanomalien darauf, entdeckt zu werden.

Ressourcen wie Holz, Stein und Nahrung sammeln

Neue Technologien erforschen und Materialien verarbeiten

Unterschiedliche Biome und Ruinen erkunden

Expeditionen in gefährliche Gebiete organisieren

Eine eigene Kolonie errichten, entwickeln und erweitern

Mit dem großen Update im September 2026 sollen grundlegende Bereiche des Spiels und des Programmcodes überarbeitet werden. Außerdem sind neue Inhalte sowie ein finaler Boss vorgesehen. Die Entwickler planen darüber hinaus zusätzliche Planeten und weitere Interaktionsmöglichkeiten für die Vollversion.

Gemischte Reaktionen auf Steam

Wie kommt Nettle bei der Steam-Community an? Am 9. August 2026 wird der Titel auf Steam mit gemischten Rezensionen geführt. Rund zwei Drittel der bisher abgegebenen Bewertungen fallen positiv aus.

Lob erhält vor allem die Verbindung aus Survival-Mechaniken, Ressourcenmanagement und klassischer Echtzeitstrategie. Kritische Stimmen bemängeln dagegen den technischen Zustand einzelner Early-Access-Versionen. Das kommende Update könnte daher entscheidend dafür sein, wie sich Nettle nach dem vollständigen Release präsentiert.

Da die kostenlose Freischaltung nur wenige Klicks benötigt, bleibt das Risiko überschaubar. Interessierte PC-Gamer können Nettle jetzt sichern und später selbst entscheiden, ob der kosmische Kolonieaufbau einen Platz auf der Festplatte verdient.

Werdet ihr euch Nettle noch vor der Umstellung im September 2026 kostenlos sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.