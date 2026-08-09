Luminous Nights – Action-RPG mit Kingdom Hearts-Vibes kommt 2027 auf Steam

Wer nach dem jüngsten Lebenszeichen von Kingdom Hearts 4 nicht länger auf neue Action-RPG-Kost warten möchte, sollte Luminous Nights im Auge behalten. Das kommende Steam-Spiel von Entwickler Yahya Danboos verbindet rasante Echtzeitkämpfe, Magie und 3D-Plattforming mit einer märchenhaften Welt, die stark an die Abenteuer von Sora erinnert.

Luminous Nights soll 2027 für den PC erscheinen und wird bereits auf Steam geführt. Eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel sind vorgesehen. Kingdom Hearts 4 besitzt dagegen weiterhin keinen Veröffentlichungstermin, obwohl Square Enix am 10. Juni 2026 einen neuen Trailer präsentierte.

Eine Reise durch die ewige Nacht

Worum geht es in Luminous Nights? Im Mittelpunkt steht der junge Faris, der in der geheimnisvollen Stadt Noor strandet. Der Ort liegt unter einer endlosen Nacht und wird vom bösen Maskenkönig beherrscht, während aus der Dunkelheit geborene Dschinn die Bevölkerung bedrohen.

Faris muss einen Weg nach Hause finden und zugleich Licht sowie Hoffnung nach Noor zurückbringen. Dabei erkundet er Straßen, Dächer, Märkte, Ruinen und Paläste, deckt die Ursache der ewigen Finsternis auf und gewinnt Verbündete für den Kampf gegen den tyrannischen Herrscher.

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Die Welt orientiert sich an der Kultur und Folklore des Nahen Ostens sowie an den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht. Für Kingdom Hearts-Fans dürfte die Atmosphäre deshalb Erinnerungen an Agrabah wecken. Luminous Nights setzt allerdings auf eigene Figuren, Schauplätze und Konflikte, statt bekannte Disney-Charaktere zu übernehmen.

Action-RPG-Kämpfe mit vertrautem Rhythmus

Warum erinnert das Gameplay an Kingdom Hearts? Faris kämpft in flüssigen Echtzeitgefechten mit schnellen Nahkampfangriffen, Luftkombinationen und magischen Fähigkeiten. Zum defensiven Repertoire gehören Blocken, Parieren, Ausweichen und zeitlich abgestimmte Konter.

Auch das Magiesystem dürfte Fans der Square Enix-Reihe sofort vertraut vorkommen. Faris kann Gegner mit Blitz und Eis attackieren, sie mit einem Tornado in die Luft schleudern, Angriffe abwehren oder seine Gesundheit durch Heilmagie wiederherstellen. Mit Flare steht außerdem ein besonders mächtiger Zauber zur Verfügung, der sich mit normalen Attacken kombinieren lässt.

Im Verlauf des Abenteuers werden zusätzliche Fähigkeiten und Waffen freigeschaltet. Dadurch lässt sich Faris an unterschiedliche Spielstile anpassen. Abseits der Kämpfe führen Kletterpassagen und Sprünge über Dächer, durch verwinkelte Gassen sowie in verborgene Tunnel. Geheime Wege versprechen wertvolle Belohnungen und neue Gebiete.

Eine mögliche Überbrückung bis Kingdom Hearts 4

Wann erscheint das neue Steam-Spiel? Luminous Nights ist für 2027 geplant, ein konkretes Datum und ein Preis stehen noch nicht fest. Interessierte können das Einzelspieler-Abenteuer bereits ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen und Zugriff auf den Playtest beantragen.

Ob Luminous Nights tatsächlich vor Kingdom Hearts 4 erscheint, bleibt offen. Square Enix führt den nächsten Teil für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, nennt bislang aber weder einen Preis noch ein Release-Zeitfenster. Mit seiner märchenhaften Welt, den dynamischen Kämpfen und dem klaren PlayStation 2-Charme könnte Luminous Nights die Wartezeit dennoch angenehm verkürzen.

Erinnert euch Luminous Nights ebenfalls an Kingdom Hearts und würdet ihr Faris auf seiner Reise durch Noor begleiten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.