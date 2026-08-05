Resident Evil wird 30 – Jubiläumsausstellung in Tokio startet im Oktober 2026

Capcom feiert das 30-jährige Bestehen von Resident Evil mit einer großen Jubiläumsausstellung in Japan. The World of Biohazard 30th Anniversary Exhibition öffnet am 30. Oktober 2026 im Shibuya BEAM in Tokio und läuft bis zum 24. Dezember 2026.

Bei der angekündigten Präsentation handelt es sich allerdings nicht um einen digitalen Showcase mit Trailern und Spieleankündigungen. Stattdessen erwartet Fans eine begehbare Ausstellung, die 30 Jahre Survival Horror mit aufwendig gestalteten Kulissen, Videos, Entwicklungsunterlagen und lebensgroßen Modellen aufarbeitet.

Eine Reise durch 30 Jahre Resident Evil

Welche Inhalte bietet die Resident Evil Jubiläumsausstellung? Den Auftakt bildet das The World of Biohazard Theater. Auf einer großen Leinwand werden bekannte Szenen aus der Geschichte der Reihe gezeigt, um Besucher auf die düstere Atmosphäre der weiteren Bereiche einzustimmen.

Ein anderer Abschnitt widmet sich den Infektionsquellen des Resident Evil Universums. Dazu gehören Viren wie das von Umbrella entwickelte t Virus sowie Parasiten und Pilze, die in späteren Teilen eine zentrale Rolle übernahmen. Neben Hintergrundmaterialien sollen dort detaillierte Darstellungen bekannter Kreaturen und Bösewichte zu sehen sein.

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Auch die Protagonisten erhalten einen eigenen Bereich. Dieser verfolgt ihre Entwicklung vom jeweiligen Debüt bis zu den aktuellen Ereignissen der Reihe. Bestätigt ist unter anderem eine lebensgroße Darstellung von Leon S. Kennedy, der seit Resident Evil 2 zu den wichtigsten Figuren des Franchise gehört. Drei weitere Ausstellungsbereiche sind bislang noch nicht vollständig enthüllt worden.

Resident Evil Requiem steht ebenfalls im Mittelpunkt

Welche Spiele werden bei der Veranstaltung berücksichtigt? Die Ausstellung soll die gesamte Entwicklung der Marke abdecken, vom ersten Resident Evil aus dem Jahr 1996 bis zu Resident Evil Requiem. Damit treffen die klassischen Horrorwurzeln auf die moderne Ausrichtung, die durch Resident Evil 7, Resident Evil Village und die Neuauflagen von Resident Evil 2 sowie Resident Evil 4 geprägt wurde.

Resident Evil Requiem nimmt dabei eine besondere Position ein. Das Spiel führt die Reihe erneut nach Raccoon City und verbindet Elemente der neueren Ego Horror Abenteuer mit der actionreicheren Inszenierung früherer Hauptteile. Auch Resident Evil Revelations ist Bestandteil des Jubiläumsprogramms und wird auf einem exklusiven Pin Set berücksichtigt.

Dieses Sammlerstück zeigt Verpackungsmotive aus 19 Veröffentlichungen der Serie und ist Bestandteil spezieller Eintrittskarten. Der allgemeine Ticketverkauf läuft seit dem 3. August 2026, wobei sämtliche Karten an ein festes Datum und ein bestimmtes Zeitfenster gebunden sind.

Ein exklusives Erlebnis in Tokio

Wo findet das Resident Evil Event statt? Veranstaltungsort ist die BEAM Gallery im vierten Stock des Shibuya BEAM, rund fünf Gehminuten vom Bahnhof Shibuya entfernt. Die Ausstellung wird von Tohokushinsha Film produziert und organisiert, während Capcom die Inhalte begleitet und überwacht.

Eine vergleichbare Veranstaltung für Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Für Fans, die im Herbst oder Winter 2026 ohnehin eine Reise nach Tokio planen, könnte die Ausstellung dennoch zu einem besonderen Programmpunkt werden. Parallel bleibt Resident Evil mit Requiem und dem angekündigten Resident Evil Veronica auch spielerisch stark präsent.

Würdet ihr für eine umfangreiche Resident Evil Ausstellung nach Tokio reisen, und welchen Teil der Reihe sollte Capcom dort besonders ausführlich behandeln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.