GTA 6 beeinflusst längst die Veröffentlichungspläne anderer Studios. Der Schöpfer von Danganronpa nennt nun noch einen ganz persönlichen Grund, Rockstar Games aus dem Weg zu gehen.

Wenn „GTA 6“ am 19. November 2026 erscheint, dürfte für viele Spieler vorerst kaum Zeit für andere Titel bleiben. Doch offenbar müssen sich nicht nur konkurrierende Publisher auf Rockstars Blockbuster einstellen. Auch die Entwickler selbst wollen ausreichend Zeit in Vice City verbringen.

Das zeigt ein neues Interview mit Kazutaka Kodaka und Shohei Sakakibara. Darin sprechen der „Danganronpa“-Schöpfer und der verantwortliche Produzent über die Verschiebung von „Danganronpa 2×2“ in das kommende Jahr und nennen „GTA 6“ ausdrücklich als einen der Gründe.

Entwickler wollen GTA 6 aus dem Weg gehen

Ursprünglich sollte „Danganronpa 2×2“ noch 2026 erscheinen. Anfang Juli kündigte Spike Chunsoft jedoch an, die Veröffentlichung auf Anfang 2027 zu verschieben. Als offiziellen Hauptgrund nannte das Unternehmen zusätzliche Entwicklungszeit, die für die bestmögliche Spielerfahrung benötigt werde.

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Im Gespräch mit Crunchyroll ergänzte Produzent Shohei Sakakibara nun einen weiteren Faktor: Das Team wolle eine Überschneidung mit einem bestimmten großen AAA- beziehungsweise „AAAA“-Titel vermeiden.

Auf die Nachfrage, ob damit „GTA 6“ gemeint sei, reagierte Kazutaka Kodaka mit einer humorvollen, aber durchaus eindeutigen Antwort:

„Während ich GTA 6 spiele, hätte ich keine Zeit, das Spiel weiterzuentwickeln. Deshalb war die Verschiebung unvermeidlich.“

Die Aussage ist erkennbar scherzhaft formuliert. Sakakibaras vorherige Erklärung zeigt jedoch, dass Rockstars Open-World-Blockbuster bei der Terminplanung tatsächlich eine Rolle spielte.

GTA 6 verändert den Veröffentlichungskalender

Spike Chunsoft ist nicht das erste Unternehmen, das „GTA 6“ bei seinen Planungen berücksichtigt. Verschiedene Entwickler und Publisher sprachen in den vergangenen Monaten offen darüber, dem vermutlich größten Spiele-Release des Jahrzehnts nicht zu nahe kommen zu wollen.

Bei „Danganronpa 2×2“ erscheint die direkte Konkurrenz auf den ersten Blick zwar überschaubar. Die japanische Visual Novel richtet sich an ein deutlich anderes Publikum als Rockstars Gangster-Epos. Dennoch konkurrieren beide Titel um die begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit der Spieler.

Hinzu kommt, dass Kodakas Aussage einen weiteren Effekt von „GTA 6“ sichtbar macht: Auch Spieleentwickler gehören zu den Millionen Fans, die den neuen Teil unmittelbar nach der Veröffentlichung selbst erleben möchten.

Das steckt in Danganronpa 2×2

Bei „Danganronpa 2×2“ handelt es sich um eine umfangreiche Neuinterpretation von „Danganronpa 2: Goodbye Despair“. Neben der technisch überarbeiteten Originalgeschichte enthält das Spiel ein komplett neues Szenario mit denselben Charakteren und demselben Schauplatz.

Opfer, Täter und die verschiedenen Tricks sollen sich darin jedoch vollständig verändern. Laut Spike Chunsoft bietet die neue Geschichte einen ähnlichen Umfang wie das Original. Selbst Kenner des Klassikers sollen daher nicht wissen, welche Figuren die mörderischen Ereignisse überstehen.

„Danganronpa 2×2“ erscheint Anfang 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC über Steam sowie den Epic Games Store. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus.

Könnt ihr nachvollziehen, dass selbst andere Entwickler ihre Planungen auf GTA 6 abstimmen, oder wird der Einfluss des Rockstar-Titels überschätzt?