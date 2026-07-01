PS5-Firmware 26.04-13.42.00 ist da – Das ändert sich laut Changelog

Sony verteilt seit dem 01. Juli ein neues PS5-Firmware-Update, das sowohl auf dem Standardmodell als auch auf der PS5 Pro landet. Die Systemsoftware trägt die Versionsnummer 26.04-13.42.00 und wird wie üblich in Wellen ausgerollt, sodass nicht alle Konsolen die Aktualisierung gleichzeitig angeboten bekommen.

In Deutschland scheint das Update bereits bei vielen angekommen zu sein. Die Downloadgröße liegt bei 1,247 GB und bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie beim vorherigen Patch. Ob die Aktualisierung für euch schon bereitsteht, lässt sich direkt über das Update-Menü der Konsole prüfen.

Änderungen in Systemsoftware 26.04-13.42.00

Was steckt im neuen PS5-Update 26.04-13.42.00? Der offizielle Changelog fällt diesmal sehr kurz aus und deutet auf ein klassisches Wartungs-Update ohne sichtbare Neuerungen hin.

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Neue Funktionen werden in den offiziellen Patchnotes nicht genannt. Solche Updates sind bei der PS5 aber häufig dafür da, im Hintergrund an Stabilität, Sicherheit und kleineren Fehlerkorrekturen zu arbeiten. Gelegentlich werden darüber auch Vorbereitungen für spätere Features getroffen, die erst mit einem späteren Patch oder serverseitig sichtbar werden.

Update installieren und automatische Updates aktivieren

Wie installiert ihr das PS5-Update manuell? Falls eure Konsole das Update nicht automatisch zieht oder ihr sofort nachhelfen wollt, könnt ihr die Installation direkt über die Systemeinstellungen starten.

Einstellungen öffnen

System auswählen

Systemsoftware aufrufen

Update und -Einstellungen der Systemsoftware öffnen

Update starten

Wie aktiviert ihr automatische Downloads und Installationen? Wer künftig möglichst wenig Aufwand haben will, kann die Hintergrund-Aktualisierung aktivieren. Dafür stehen zwei Schalter bereit, die ihr je nach Wunsch kombinieren könnt.

Update-Dateien automatisch herunterladen aktivieren

Optional zusätzlich Update-Dateien automatisch installieren einschalten

Einordnung im Vergleich zu den letzten PS5-Patches

Welche Updates gab es zuvor und wie groß waren die Unterschiede? Ein Blick auf die letzten Monate zeigt, dass Sonys PS5-Updates mal reine Feinschliff-Pakete sind und mal sichtbare Funktionen mitbringen. Die neue Version 26.04-13.42.00 ordnet sich klar in die Kategorie Wartungs-Patch ein.

Version 26.04-13.40.00: Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Version 26.03-13.20.00: Neue Emojis für Nachrichtenreaktionen ergänzt sowie Meldungen und Bedienung auf einigen Bildschirmen überarbeitet.

Version 26.02-13.00.00: Sony verbesserte hier PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf der PS5 Pro für schärfere Bilder in unterstützten Spielen. Zusätzlich kamen Unicode-17.0-Emojis sowie neue Funktionen für den Willkommen-Hub hinzu, darunter ein Showcase-Modus und ein Slideshow-Modus für individuelle Hintergründe.

Gerade dieser Vergleich macht deutlich: Nicht jedes Systemsoftware-Update ist ein großer Wurf, aber selbst die kleinen Pakete können im Alltag wichtig sein, wenn sie Abstürze reduzieren, Menüs glätten oder Sicherheitslücken schließen.

Warum selbst kleine Stabilitäts-Updates relevant sind

Warum bleiben PS5-Updates trotz minimaler Patchnotes wichtig? Auch wenn die Patchnotes diesmal kaum Lesestoff liefern, sind solche Aktualisierungen ein Signal dafür, dass Sony die PS5-Plattform weiter pflegt. Vieles deutet darauf hin, dass die aktuelle Hardware noch lange im Einsatz bleibt, während neue Konsolengenerationen gleichzeitig mit steigenden Komponentenpreisen umgehen müssen.

Für Besitzer einer PS5 oder PS5 Pro bedeutet das unterm Strich: Jede Optimierung, die Stabilität und Systemgesundheit verbessert, kann die Lebenszeit der Konsole im Alltag verlängern, selbst wenn sich das nicht sofort in einer neuen Funktion im Menü widerspiegelt.

Habt ihr das Update 26.04-13.42.00 schon erhalten und läuft eure Konsole danach spürbar runder, oder merkt ihr im Alltag keinen Unterschied? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.