Assassins Creed Hexe – Neuer Teaser deutet auf Nürnberg als Schauplatz hin

Ubisoft hat einen neuen offiziellen Teaser zu Assassin’s Creed Hexe veröffentlicht und damit eine der spannendsten Fan-Diskussionen der letzten Jahre neu entfacht: den möglichen Schauplatz in Deutschland. Während bisher vor allem Würzburg als zentraler Ort gehandelt wurde, deutet der aktuelle Hinweis sehr deutlich darauf hin, dass auch Nürnberg eine wichtige Rolle spielen könnte.

Der Teaser versteckt sich dabei nicht in einem klassischen Trailer, sondern taucht als Teil von Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf. Für Fans ist das trotzdem ein großes Ding, weil Ubisoft seit dem ersten Hexe-Teaser aus dem Jahr 2022 nur extrem wenig Handfestes gezeigt hat.

Der Nürnberg-Hinweis in Black Flag Resynced

Was zeigt der neue Assassin’s Creed Hexe Teaser konkret? In Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein Arrangement aus ikonischen Bauwerken zu sehen, die klar auf verschiedene Teile der Reihe verweisen. Mitten in dieser Reihe sticht ein besonders präzise nachgebautes Gebäude heraus: der Nürnberger St.-Lorenz-Kirchbau, also die Lorenzkirche.

Die Rekonstruktion wirkt wie ein gezielter Fingerzeig, weil die Kirche im Vergleich zu den anderen Objekten auffällig detailgetreu inszeniert ist. Gleichzeitig passt sie als Symbol perfekt zu den bisherigen Spekulationen rund um Hexe und dessen mutmaßlich düstere Hexenprozess-Thematik in Deutschland.

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Zusammen mit der Lorenzkirche werden weitere klare Serienmarker gezeigt, die jeweils für moderne Hauptteile stehen:

Pyramide als Hinweis auf Assassin’s Creed Origins

Griechische Stoa als Hinweis auf Assassin’s Creed Odyssey

Wikinger-Langhaus als Hinweis auf Assassin’s Creed Valhalla

Japanische Burganlage als Hinweis auf Assassin’s Creed Shadows

Abbasidische Architektur als Hinweis auf Assassin’s Creed Mirage

Dass ausgerechnet Nürnberg so prominent in dieser Reihe auftaucht, legt nahe, dass Ubisoft damit bewusst das nächste große Setting anteasert und nicht einfach ein zufälliges historisches Gebäude platziert.

Würzburg und Nürnberg könnten beide im Spiel vorkommen

Welche Bedeutung hat Nürnberg für das vermutete Setting von Hexe? Die bisher gängigen Gerüchte ordneten Assassin’s Creed Hexe vor allem Würzburg zu. Der neue Nürnberg-Teaser muss das nicht zwingend widerlegen, denn beide Städte liegen nur rund 70 Meilen voneinander entfernt. Dadurch ist es gut vorstellbar, dass Hexe mehrere Schauplätze in Süddeutschland abdeckt, statt sich auf eine einzelne Stadt zu beschränken.

Gerade für ein Assassin’s Creed, das sich stärker auf Atmosphäre, Bedrohung und historische Spannungen konzentrieren soll, wären mehrere eng miteinander verbundene Regionen ein starker Ansatz. Nürnberg als große, historisch bedeutende Stadt würde sich als Kontrast und Ergänzung zu einem möglichen Würzburg-Fokus regelrecht anbieten.

Offiziell bestätigt ist weiterhin nur sehr wenig. Die Annahme, dass das Spiel in einem Hexenverfolgungs-Kontext in Deutschland spielt, wurde ursprünglich aus versteckten Hinweisen im ersten Teaser abgeleitet. Der neue Nürnberg-Moment ist nun der bisher greifbarste, offiziell sichtbare Fingerzeig in diese Richtung.

Gerüchte zu Story, Ton und Release-Zeitraum

Welche Details kursieren aktuell zu Assassin’s Creed Hexe? Rund um das Spiel halten sich mehrere Gerüchte, die in der Community immer wieder auftauchen. Demnach soll die Hauptfigur Annika heißen, angeblich mit einer Abstammungslinie zu Claudias Familie. Außerdem steht im Raum, dass Ezio eine kleine Mentor-ähnliche Rolle spielen könnte, verbunden mit Isu-Elementen.

Ebenso wird häufig behauptet, Hexe werde tonal deutlich düsterer und zugleich weniger RPG-lastig als manche Vorgänger. Gerade im Kontext von Hexenprozessen und deren historischen Abgründen wäre dieser Ansatz für die Reihe eine konsequente, wenn auch harte Richtung.

Beim Release-Fenster wird derzeit oft 2027 genannt. Bis dahin könnte Ubisoft das Spiel noch auf einem größeren Event zeigen, und Gamescom 2026 in Köln wäre dafür ein naheliegender Kandidat, schon allein wegen der Deutschland-Synergie. Ob es tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.

Wie gefällt dir der Nürnberg-Teaser in Black Flag Resynced, und würdest du dir für Hexe lieber Würzburg, Nürnberg oder eine größere Deutschland-Region als Spielwelt wünschen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.