Assassins Creed Hexe – Leak deutet auf Streichung aller magischen Elemente hin

Assassins Creed Hexe gilt seit seiner Enthüllung im September 2022 als der ungewöhnlichste Teil der Reihe in Entwicklung. Das düstere Setting rund um europäische Hexenverfolgungen im 16. Jahrhundert, die gezeigten Bilder einer vermummten Figur und eine Atmosphäre zwischen Horror und historischem Drama haben bei vielen Fans vor allem eine Erwartung geweckt: Dieses Mal könnte Ubisoft stärker mit übernatürlichen Ideen spielen.

Genau diese Hoffnung steht jetzt auf der Kippe. Ein neues Gerücht behauptet, dass ausgerechnet die mystischen und magischen Elemente, die Hexe klar von anderen Serienteilen abgrenzen würden, während der Entwicklung wieder gestrichen werden könnten.

Gerücht um eine Kurskorrektur bei Hexe

Welche defining Features könnten aus Assassins Creed Hexe verschwinden? Laut dem Leak des bekannten Insiders j0nathan sollen unter der aktuellen Ausrichtung alle mystischen und magischen Features aus dem Spiel entfernt werden. Gemeint sind dabei nicht nur einzelne Effekte, sondern offenbar ein grundsätzlicher Schnitt, der sowohl Gameplay als auch Erzählweise betreffen könnte.

Besonders konkret wird das Gerücht bei einer Fähigkeit, die schon länger in Leaks herumschwirrt: Die Protagonistin Elsa soll zeitweise ein Tier kontrollieren können. Im Gespräch war dabei unter anderem die Möglichkeit, eine Katze zu übernehmen, um Wachen abzulenken oder alternative Wege zu erreichen. Genau dieses Feature soll nun gestrichen worden sein, zusammen mit weiteren übernatürlichen Ansätzen.

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Der Tenor in Teilen der Community fällt dabei überraschend positiv aus. Viele interpretieren den möglichen Verzicht auf Magie als Rückkehr zu stärker geerdeten Stealth-Wurzeln, also einem Fokus auf Infiltration, Planung, Attentate und weniger auf spektakuläre Spezialkräfte.

Personalwechsel und neue Leitung im Hintergrund

Wer trifft aktuell die Entscheidungen rund um Assassins Creed Hexe? In den vergangenen Monaten gab es mehrere auffällige Veränderungen in verantwortlichen Positionen. Creative Director Clint Hocking verließ Ubisoft laut Bericht Ende Februar 2026, ohne dass ein offizieller Grund genannt wurde. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch Game Director Benoit Richer das Unternehmen verlässt und zu Servo Games wechselt.

Parallel dazu ist Jean Guesdon als Head of Content für Assassins Creed nun in einer noch zentraleren Rolle. Dem Leak zufolge soll er es sein, der die mystischen Elemente aus Hexe herausnimmt. Guesdon ist innerhalb der Reihe kein Unbekannter: Er war seit 2005 bei Ubisoft Montreal in wichtigen Funktionen beteiligt und prägte unter anderem als Creative Director Assassins Creed Black Flag und Assassins Creed Origins.

Ob diese Umstellung bedeutet, dass Hexe insgesamt klassischer wird oder einfach nur subtiler mit Aberglauben und Hexenpanik umgeht, bleibt offen. Sicher ist nur: Die Diskussion dreht sich weniger um einzelne Features, sondern um die grundsätzliche Identität des Projekts.

Was das für Story, Release und Fanservice bedeuten könnte

Wann könnte Assassins Creed Hexe erscheinen und was ist zur Handlung bekannt? Derzeit wird weiterhin mit einem Release gegen Ende 2027 gerechnet. Bereits seit Mitte 2025 kursieren Story-Details aus Leaks: Im Zentrum stehe eine Figur namens Elsa, die Rache sucht, nachdem ihre Mutter im Zusammenhang mit einem Hexenprozess angeklagt und hingerichtet wurde.

Sollte Ubisoft wirklich sämtliche Magie streichen, könnte das die Tonalität sogar noch härter machen: weniger Fantasy, mehr historischer Horror durch reale Gewalt, Angst und Propaganda. Gleichzeitig behauptet j0nathan, dass die jüngsten Entscheidungen Ubisoft sogar ermöglichen könnten, den Veröffentlichungstermin nach vorn zu ziehen.

Am Rand kocht außerdem ein weiteres Gerücht hoch: Ein möglicher Überraschungsauftritt von Ezio Auditore. Dazu wollte sich der Insider allerdings nicht konkret äußern und ließ die Spekulationen bewusst weiterlaufen.

Wie würdet ihr es finden, wenn Assassins Creed Hexe komplett ohne magische Fähigkeiten erscheint und sich stärker auf Stealth und eine realistischere Hexenverfolgungs-Story konzentriert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.