Am 19. November 2026 erscheint mit GTA 6 das wohl größte Videospiel der vergangenen Jahre. Millionen Spieler weltweit warten auf die Rückkehr nach Vice City und den Bundesstaat Leonida. Während Rockstar Games bislang nur zwei Trailer veröffentlicht hat, beschäftigen sich viele Fans bereits mit einer anderen Frage: Ist die eigene Hardware bereit für den Release?

Vor allem Besitzer älterer Konsolen oder Fernseher denken derzeit über ein Upgrade nach. Moderne OLED-TVs bieten nicht nur eine deutlich bessere Bildqualität, sondern unterstützen auch wichtige Gaming-Funktionen wie 120 Hz, VRR und HDMI 2.1. Zusammen mit einer PS5, PS5 Pro oder Xbox Series X dürfte GTA 6 so zu einem echten Technik-Highlight werden.

Wir haben uns im Onlineshop von Otto umgesehen und einige interessante Angebote zusammengestellt.

PS5 Slim: Der günstigste Einstieg in GTA 6

Wer GTA 6 zum Release spielen möchte, benötigt eine aktuelle Konsole. Rockstar veröffentlicht das Spiel am 19. November ausschließlich für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X|S. Besitzer einer PS4 oder Xbox One gehen dagegen leer aus.

Für viele Spieler dürfte die PS5 Slim deshalb der einfachste und gleichzeitig günstigste Weg sein, um pünktlich zum Release nach Vice City aufzubrechen. Technisch entspricht sie der ursprünglichen PS5, fällt aber kompakter aus und bietet dieselbe Leistung.

Dank schneller SSD, moderner Hardware und Unterstützung für 4K-Gaming ist die Konsole bestens für GTA 6 gerüstet. Wer bislang noch auf einer PS4 unterwegs ist, darf sich zudem auf deutlich kürzere Ladezeiten, eine bessere Grafik und eine insgesamt flüssigere Spielerfahrung freuen.

Warum sich die PS5 Slim für GTA 6 lohnt:

GTA 6 erscheint nicht für PS4

Günstigster Einstieg in die aktuelle Konsolengeneration

Schnelle SSD für kurze Ladezeiten

Unterstützung für 4K, HDR und moderne TV-Technologien

Voraussichtlich die meistgenutzte Plattform zum GTA-6-Release

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PS5 Pro: Für das bestmögliche Konsolenerlebnis

Wer das Maximum aus GTA 6 herausholen möchte, sollte einen Blick auf die PlayStation 5 Pro werfen. Rockstar hat zwar noch keine technischen Details veröffentlicht, doch viele Experten gehen davon aus, dass die Pro-Version höhere Auflösungen, stabilere Bildraten und möglicherweise zusätzliche Grafikverbesserungen ermöglichen wird.

Gerade bei einem Spiel wie GTA 6, das voraussichtlich mit riesiger Spielwelt, aufwendiger Beleuchtung und zahlreichen NPCs überzeugen möchte, könnte zusätzliche Leistung besonders wertvoll sein.

Die Vorteile der PS5 Pro:

Mehr Grafikleistung als die Standard-PS5

Bessere Voraussetzungen für hohe Auflösungen

Ideal für große 4K-Fernseher

Zukunftssichere Wahl für kommende AAA-Spiele

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Xbox Series X: Die Microsoft-Alternative für GTA 6

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für die Xbox Series X|S. Wer bereits im Xbox-Ökosystem zuhause ist oder den Xbox Game Pass nutzt, findet in der Xbox Series X eine leistungsstarke Alternative.

Die Konsole bietet 4K-Gaming, eine schnelle SSD und unterstützt moderne TV-Technologien wie VRR, HDR und HDMI 2.1. Technisch steht sie der PS5 auf Augenhöhe und ist bestens für Rockstars Open-World-Blockbuster gerüstet.

Trotzdem dürfte die PlayStation 5 für viele GTA-Fans die naheliegendere Wahl sein. Zum einen besitzt Sony weltweit die größere Konsolenbasis, zum anderen wird seit Monaten über eine mögliche Marketing-Partnerschaft zwischen Sony und Rockstar Games spekuliert. Offiziell bestätigt wurde eine solche Zusammenarbeit bislang allerdings nicht.

Wer bereits eine Xbox-Bibliothek aufgebaut hat oder den Game Pass regelmäßig nutzt, macht mit der Xbox Series X dennoch nichts falsch und kann GTA 6 zum Release in vollem Umfang erleben.

Warum sich die Xbox Series X für GTA 6 lohnt:

GTA 6 erscheint auch für Xbox Series X|S

Leistungsstarke Current-Gen-Hardware

1 TB SSD-Speicher

Unterstützung für 4K, HDR und VRR

Ideal für bestehende Xbox-Spieler

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LG OLED C5: Unser Preis-Leistungs-Tipp für GTA 6

Wenn es aktuell einen Fernseher gibt, den viele Gaming-Fans auf ihrer Wunschliste haben, dann ist es der LG OLED C5.

Die C-Serie von LG gilt seit Jahren als eine der beliebtesten Optionen für Konsolenspieler. Das aktuelle Modell bietet ein kontraststarkes OLED-Panel, HDMI-2.1-Anschlüsse, VRR-Unterstützung und Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz.

Gerade nächtliche Fahrten durch Vice City, Neonlichter, Sonnenuntergänge oder Gewitter könnten auf einem OLED-Display besonders beeindruckend wirken.

Highlights des LG OLED C5:

OLED-Technologie mit perfektem Schwarz

HDMI 2.1 für moderne Konsolen

VRR und hohe Bildraten

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

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Samsung S90F: Der Gaming-Favorit

Eine interessante Alternative zum LG-Modell ist der Samsung S90F. Der Fernseher richtet sich besonders an Spieler, die Wert auf schnelle Reaktionszeiten und starke HDR-Darstellung legen.

Dank moderner OLED-Technologie liefert der S90F kräftige Farben und hohe Kontraste. Gleichzeitig gehört er zu den Fernsehern, die speziell für Gaming optimiert wurden.

Für ein Spiel wie GTA 6, das wahrscheinlich viele schnelle Fahrzeugverfolgungen, Schießereien und spektakuläre Wettereffekte bieten wird, sind das ideale Voraussetzungen.

Darum ist der S90F interessant:

Sehr geringe Eingabeverzögerung

Starke HDR-Darstellung

OLED-Technologie

Optimal für PS5 und PS5 Pro

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Samsung S95F: Premium-OLED für maximale Bildqualität

Wer keine Kompromisse eingehen möchte, landet schnell beim Samsung S95F.

Das High-End-Modell zählt aktuell zu den technisch beeindruckendsten OLED-Fernsehern auf dem Markt. Besonders die hohe Spitzenhelligkeit und die spezielle entspiegelte Oberfläche machen ihn interessant für helle Wohnräume.

Gerade bei einem grafisch aufwendigen Open-World-Spiel wie GTA 6 könnte der S95F seine Stärken voll ausspielen.

Das spricht für den Samsung S95F:

Premium-OLED-Technologie

Sehr hohe Helligkeit

Starke HDR-Effekte

Ideal für große Wohnzimmer und Heimkino-Fans

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Lohnt sich ein Upgrade vor GTA 6?

Natürlich braucht niemand zwingend neue Hardware, um GTA 6 genießen zu können. Wer bereits eine PS5 besitzt und mit seinem Fernseher zufrieden ist, kann dem Release entspannt entgegensehen.

Wer allerdings ohnehin über eine neue Konsole oder einen modernen Fernseher nachdenkt, findet aktuell einige interessante Angebote. Besonders OLED-Fernseher wie der LG OLED C5 oder der Samsung S90F dürften perfekt dazu geeignet sein, die Straßen von Vice City in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

Am Ende bleibt nur noch eine Frage: Auf welcher Hardware werdet ihr GTA 6 am 19. November spielen?