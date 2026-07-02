GTA 6 bei Amazon – PS5-Version stabil in den Top 20, Xbox nicht in Top 100

Während die Vorbestellungen für Grand Theft Auto 6 gerade erst richtig anlaufen, zeichnet sich bei Amazon bereits ein ziemlich klares Bild ab: Auf PS5 gehört Rockstar Games neues Open-World-Schwergewicht zu den absoluten Top-Sellern, während die Xbox-Version aktuell nicht einmal in den Top 100 der meistverkauften Videospiel-Artikel auftaucht. Das passt zu den Behauptungen vom Wochenende, wonach sich die PS5-Fassung im Verhältnis von etwa acht zu eins besser verkaufen soll als die Xbox-Variante.

Interessant daran ist vor allem, dass es inzwischen rund eine Woche her ist, seit die Vorbestellungen live gegangen sind. Eigentlich würde man erwarten, dass der große Run auf physische Kopien direkt am Anfang stattfindet und die Platzierungen danach eher langsam abflachen. Genau deshalb wirkt die Position der PS5-Version auf Amazon so bemerkenswert stabil.

Die PS5-Version bleibt auffällig stabil in den Amazon-Charts

Wie gut verkauft sich GTA 6 auf PS5 bei Amazon? Laut der aktuellen Bestellerliste in Amazons Videospiel-Kategorie steht die PS5-Version von Grand Theft Auto 6 derzeit auf Platz 13. Erst am Vortag war sie sogar noch auf Rang 4 und insgesamt seit dem Start der Vorbestellungen durchgehend in den Top 20 vertreten.

Wichtig ist dabei: Diese Chart ist keine allgemeine Amazon-Gesamtwertung, sondern bezieht sich ausdrücklich auf Videospiel-bezogene Produkte. Also nicht nur Games, sondern auch Konsolen, Zubehör und Guthabenkarten. Genau deswegen tauchen dort regelmäßig Produkte wie Guthabenkarten ganz oben auf, weil sie konstant stark nachgefragt werden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Xbox-Version fällt komplett aus den Top 100

Warum ist die fehlende Platzierung der Xbox-Version so auffällig? Im direkten Vergleich ist das Bild extrem: Die Xbox-Version von Grand Theft Auto 6 ist in den Amazon-Top-100 der meistverkauften Videospiel-Artikel derzeit nicht zu finden. Und selbst wenn man einkalkuliert, dass PlayStation bei großen Releases oft vorne liegt, ist das vollständige Fehlen in dieser Liste ein Statement.

Zumal die Top 100 eben nicht nur aus neuen Blockbustern bestehen, sondern aus allem, was sich in der Kategorie gerade gut dreht. Das macht die Hürde eigentlich niedriger, weil nicht nur teure Neuveröffentlichungen konkurrieren, sondern auch Zubehör und Services.

Diese Produkte verkaufen sich aktuell besser als GTA 6 auf Xbox

Welche Games und Produkte liegen vor GTA 6 auf Xbox? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit hinten die Xbox-Version gerade liegen muss, lohnt sich ein Blick darauf, was in der Videospiel-Rubrik aktuell vor ihr rangiert. Dazu zählen unter anderem:

Kirby Air Riders

ein Standard-DualSense-Controller

Just Dance 2026

Lost Soul Aside

der 12-Monats-Play-Pass für den Nex Playground

Gerade der Vergleich mit Zubehör wie einem einzelnen DualSense ist spannend, weil er zeigt, wie breit diese Liste aufgestellt ist. Wenn die Xbox-Version nicht einmal an solchen Dauerbrennern vorbeikommt, deutet das auf ein spürbares Ungleichgewicht bei den Vorbestellungen hin.

Marketing und Wahrnehmung spielen PlayStation in die Karten

Welche Rolle spielt die PlayStation-Werbung für GTA 6? Ein möglicher Treiber ist die klare PlayStation-Kommunikation rund um den Titel. PlayStation bewirbt das Spiel mit dem Slogan, dass das nächste Grand Theft Auto auf PS5 am besten spiele. Dieser Claim ist inzwischen auch auf der offiziellen GTA-6-Webseite zu finden.

Gerade bei einem Release, auf den viele Fans seit Jahren warten, kann so ein Signal entscheidend sein. Wenn du die Wahl zwischen zwei Plattformen hast und dir von mehreren Seiten vermittelt wird, dass eine Version das bessere Gesamtpaket liefert, beeinflusst das Kaufentscheidungen. Selbst dann, wenn am Ende beide Fassungen technisch stark sind.

Release-Termin und Einordnung

Wann erscheint Grand Theft Auto 6? Aktuell ist der Release von Grand Theft Auto 6 für den 19. November 2026 angesetzt. Bis dahin kann sich natürlich noch einiges verschieben, aber die Vorbestell-Performance auf Amazon liefert schon jetzt einen Hinweis darauf, wo die Nachfrage im Konsolenmarkt gerade am stärksten ist.

Wie siehst du das: Glaubst du, dass sich die Xbox-Version im Laufe der nächsten Monate noch nach oben arbeitet, oder bleibt GTA 6 dieses Mal vor allem ein PS5-Ding? Schreib deine Einschätzung gerne in die Kommentare.