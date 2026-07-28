Xbox Game Pass im August 2026 – Diese 4 Day-One-Spiele sind bestätigt

Der Xbox Game Pass macht schon jetzt Lust auf den August 2026: Für den kommenden Monat sind bereits vier Day-One-Titel bestätigt, die direkt zum Launch im Abo spielbar sein werden. Gerade für alle, die ihren Pile of Shame klein halten wollen, heißt das vor allem eines: vormerken, Preload abwarten und am Release-Tag direkt loslegen.

Die bestätigten Neuzugänge decken dabei gleich mehrere Genres ab, von Action-RPG über Tower-Defense bis hin zu einem historischen Action-Ableger. Und auch wenn erfahrungsgemäß noch weitere Ankündigungen folgen dürften, steht das August-Line-up in seinen Grundzügen schon ziemlich solide da.

Die bestätigten Day-One-Releases im August 2026

Welche Day-One-Spiele sind für August 2026 im Xbox Game Pass bestätigt? Aktuell sind vier Veröffentlichungen für Game Pass Ultimate gelistet, die alle im Laufe des Monats erscheinen. Hier ist die Übersicht mit allen Terminen:

Spiel Release-Datum Hinweis Beast of Reincarnation 4. August 2026 Action-RPG von Game Freak Monsters Are Coming 6. August 2026 Console-Release via Game Pass, auf PC schon länger verfügbar Sandustry 13. August 2026 Game Preview Resonance: A Plague Tale Legacy 27. August 2026 Spin-off im Plague-Tale-Universum

Besonders auffällig ist, dass der Monat nicht nur auf ein großes Zugpferd setzt, sondern mehrere unterschiedliche Zielgruppen abholt. Wer gern Neues ausprobiert, bekommt damit im August gleich mehrere Gründe, den Download-Button zu drücken.

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Diese zwei Spiele stechen im Line-up besonders hervor

Warum dürften Beast of Reincarnation und Resonance: A Plague Tale Legacy besonders interessant werden? Beast of Reincarnation ist ein Action-RPG von Game Freak, dem Studio, das vor allem durch Pokémon bekannt ist. Das Spiel setzt auf ein postapokalyptisches Szenario, ein Parier-System im Stil von Sekiro und ein Kampfsystem, das Hack-and-Slash mit rundenbasierten Kommandos kombiniert.

Resonance: A Plague Tale Legacy geht einen etwas anderen Weg als die bisherigen Plague-Tale-Spiele. Statt Stealth im Vordergrund soll dieses Spin-off stärker auf direktere Action setzen, bleibt aber thematisch im historischen Setting der Reihe verankert. Für Fans der Marke dürfte das vor allem spannend sein, weil es nicht einfach nur mehr vom Gleichen verspricht.

Auch Monsters Are Coming und Sandustry haben ihre Nischen: Der Tower-Defense-Roguelite bringt seinen Konsolenstart im Game Pass, während Sandustry als Game-Preview-Titel vor allem für alle interessant ist, die gern früh in neue Projekte reinschauen und mitwachsen möchten.

Game-Pass-Stufen und ein zusätzlicher Bonus für niedrigere Tiers

Welche Einschränkungen gibt es je nach Game-Pass-Abo? Die vier genannten Day-One-Spiele sind für Xbox Game Pass Ultimate bestätigt. Wer hingegen im Premium-Tier unterwegs ist, bekommt diese Releases nicht zwingend am ersten Tag, hat im August aber dennoch ein konkretes Update in Aussicht.

So ist bestätigt, dass Heretic + Hexen am 4. August 2026 im Premium-Tier landet. Damit gibt es auch für das günstigere Abo direkt zum Monatsstart frischen Nachschub, selbst wenn die ganz großen Day-One-Pakete vorerst dem höheren Tier vorbehalten bleiben.

Ein ursprünglich ebenfalls für August 2026 geplanter Titel, Grave Seasons, wurde zudem auf ein allgemein gehaltenes Release-Zeitfenster im Herbst 2026 verschoben. Der Mix aus Horror und Farming-Sim, bei dem ein Serienkiller unter den Dorfbewohnern sein soll, bleibt damit weiter ein Kandidat, den viele auf dem Zettel haben dürften.

Welche der bestätigten August-Highlights wollt ihr am ersten Tag anspielen, und auf welches zusätzliche Game-Pass-Announcement hofft ihr noch? Schreibt es gern in die Kommentare.