The Elder Scrolls 6 – Bethesda bestätigt Fokus, tägliche Tests und Engine 3

Bethesda hat The Elder Scrolls 6 wieder offiziell erwähnt und diesmal klingt das deutlich ermutigender als die üblichen Mini-Hinweise der letzten Jahre. In einem neuen Statement zur Zukunft der eigenen Marken gibt das Studio mehrere konkrete Einblicke in den aktuellen Stand und macht dabei klar: Das Rollenspiel ist längst nicht mehr nur ein Projekt auf dem Papier.

Die wichtigste Botschaft: Das Team sei dort, wo man laut Planung sein wolle und man sei mit dem aktuellen Zustand des Spiels sehr zufrieden. Damit rückt zumindest die Hoffnung näher, dass wir The Elder Scrolls 6 nicht mehr ewig nur als Meme in Timelines sehen, sondern bald echte Details bekommen.

Bethesda liefert ein seltenes Lebenszeichen

Was hat Bethesda jetzt offiziell zu The Elder Scrolls 6 gesagt? Das Studio bestätigt, dass The Elder Scrolls 6 aktuell der primäre Fokus in der Entwicklung ist und ein Großteil der Belegschaft daran arbeitet. Gleichzeitig räumt Bethesda ein, dass die Wartezeit extrem lang war, betont aber, dass das Projekt nach Plan vorankommt.

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Genau diese Formulierung ist für Fans spannend, weil sie mehr ist als ein vages Wir arbeiten dran. Wenn ein Studio sagt, dass es das Spiel täglich spielt, klingt das nach einem Entwicklungsstand, in dem bereits regelmäßig spielbare Builds existieren und intern getestet werden.

Creation Engine 3 als technische Basis

Welche Engine nutzt The Elder Scrolls 6? Bethesda nennt offiziell die Creation Engine 3 als Grundlage. Beschrieben wird sie als gemeinsame Technologie-Plattform, die seit dem Launch von Starfield aufgebaut wurde. Ziel ist es, mehrere Projekte parallel besser unterstützen zu können, inklusive neuer Tools, Rendering und Systeme, die typisch für Bethesdas Open-World-RPGs sind.

Für The Elder Scrolls 6 ist das ein wichtiges Signal, weil damit zumindest klar ist, dass die Technik nicht mehr auf einem älteren Stand eingefroren ist, sondern auf einer Engine-Generation aufsetzt, die nach Starfield weiterentwickelt wurde. Welche Features davon am Ende wirklich im fertigen Spiel landen, bleibt aber weiterhin offen.

Einordnung: Zeitplan, Erwartungen und die große Unbekannte

Wann könnte The Elder Scrolls 6 erscheinen? Ein Release-Termin wurde weiterhin nicht genannt, aber der Tonfall der neuen Aussagen wirkt wie ein bewusst gesetztes Lebenszeichen mit Blick auf ein mögliches Release-Zeitfenster. Bethesda hatte The Elder Scrolls 6 ursprünglich bereits auf der E3 2018 mit einem kurzen Cinematic-Teaser angekündigt, also sehr früh. Todd Howard hat später selbst angedeutet, dass diese frühe Ankündigung ein Fehler gewesen sei.

Unterm Strich warten Fans damit inzwischen fast 15 Jahre auf einen Skyrim-Nachfolger, was das Spiel zur Dauerreferenz für lange Entwicklungszeiten gemacht hat. Gleichzeitig bleibt vieles Spekulation, etwa zur Weltregion, in der das Abenteuer spielt. Zuletzt gab es zwar immer wieder Gerüchte, beispielsweise rund um angebliche Hinweise über ein Pinterest-Board, doch offiziell ist dazu nichts bestätigt.

Zusätzliche Spannung entsteht 2026 auch dadurch, dass sich unter neuer Xbox-Führung der Fokus stärker auf Bethesdas Flaggschiff-Marken verschoben haben soll. Ob das The Elder Scrolls 6 beschleunigt, den Umfang verändert oder einfach nur die Kommunikationsstrategie anpasst, werden erst die nächsten offiziellen Updates zeigen.

Wie bewertet ihr das Statement von Bethesda: klingt das für euch nach einem echten Fortschritt oder nach einem geschickt formulierten Motivations-Update? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.