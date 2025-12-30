Elder Scrolls 6-Leak: Fans zweifeln an 2026-Release und Titel Iliac

Die jüngsten Gerüchte rund um The Elder Scrolls 6 sorgen für ordentlich Gesprächsstoff in der Gaming-Community. Ein vermeintlicher Leak zu Titel und Release-Zeitraum des lang erwarteten Rollenspiels hat nicht nur für Aufsehen gesorgt, sondern wurde von vielen Fans regelrecht verspottet. Grund genug, einen genaueren Blick auf die Hintergründe zu werfen – und zu klären, was wirklich dran ist.

Was sagen die Leaks über Titel und Release?

Welche Informationen enthält der angebliche Leak? Laut einem Reddit-Post, der sich auf einen 4chan-Leak beruft, soll das Spiel den Titel The Elder Scrolls 6: Iliac tragen und schon 2026 erscheinen. Zudem heißt es, die Marketingkampagne solle bereits im Januar 2026 starten, mit einer vollständigen Enthüllung zur Xbox Games Summer Showcase im selben Jahr. Die Veröffentlichung sei für Ende 2026 bis spätestens Anfang 2027 geplant – abhängig vom Entwicklungsfortschritt bis Mai 2026.

Der Leak enthält außerdem zahlreiche Details zu Gameplay-Mechaniken, Story-Elementen und der Weltstruktur. So ist etwa die Rede von einem Schauplatz in Hammerfell und Hochfels sowie einem Schiffsbau-System, das an frühere Gerüchte erinnert.

Die Reaktion der Community

Wie glaubwürdig finden Fans den Leak? Die Antwort ist eindeutig: kaum bis gar nicht. In den Reddit-Kommentaren wird der Leak nicht nur kritisiert, sondern regelrecht ins Lächerliche gezogen. Einige User geben sogar an, selbst Fake-Leaks mit alternativen Accounts zu verbreiten, um die Verwirrung zu erhöhen. Besonders die optimistische Angabe eines Release-Zeitraums sorgt für Misstrauen.

Ein Nutzer kommentierte sinngemäß, dass der Leak spätestens beim angeblichen Veröffentlichungstermin jegliche Glaubwürdigkeit verliert. Auch die Behauptung, der Titel laute Iliac, klingt für viele Fans konstruiert und wenig plausibel.

Was ist offiziell bekannt?

Welche Informationen haben Bethesda und Todd Howard bestätigt? Offiziell angekündigt wurde The Elder Scrolls 6 bereits 2018 während der E3. Seitdem ist bekannt, dass das Spiel nach dem Sci-Fi-RPG Starfield erscheinen soll, das 2023 veröffentlicht wurde. Die aktive Entwicklung begann nach Abschluss von Starfield im Jahr 2023.

Game Director Todd Howard betonte mehrfach, dass der Release noch in weiter Ferne liegt. Zuletzt erklärte er sogar, das Spiel erscheine nach GTA 6, dessen Veröffentlichung für Herbst 2025 geplant ist. Damit erscheint ein Release im Jahr 2026 sehr ambitioniert – wenn nicht gar unrealistisch.

Technik und Engine

Welche Engine nutzt The Elder Scrolls 6? Das neue Kapitel der Elder-Scrolls-Reihe wird auf der Creation Engine 2 entwickelt – dieselbe Technologie, die auch bei Starfield zum Einsatz kam. Laut Bethesda soll diese Engine neue Maßstäbe setzen, insbesondere bei der Darstellung von Landschaften und Spielwelt über Photogrammetrie.

Die Entwickler setzen dabei auf realitätsnahe Topografien, mit denen die Spielwelt glaubwürdiger und detaillierter wirken soll als je zuvor. Die technische Grundlage ist also gegeben – doch auch hier braucht die Umsetzung Zeit.

Ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte

Wie verlief die Entwicklung bisher? Bereits 2016 bestätigte Todd Howard, dass an The Elder Scrolls 6 gearbeitet wird. Doch schon damals stellte er klar, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt. In den folgenden Jahren wiederholten verschiedene Bethesda-Vertreter, dass der Release noch in weiter Ferne liege – unter anderem auch wegen der parallelen Entwicklung von Starfield.

Interessanterweise wird die bekannte YouTuberin Shirley Curry, auch bekannt als Skyrim Grandma, als NPC im Spiel auftauchen. Ihr Wunsch, im Spiel verewigt zu werden, wurde durch eine Fanpetition realisiert – ein berührendes Detail, das die Nähe zwischen Entwicklerstudio und Community zeigt.

Einordnung der Leaks

Was halten Experten von den Gerüchten? Auch Branchenexperten zeigen sich skeptisch. Die Kombination aus einem konkreten Release-Zeitraum, einem angeblichen Titel und detaillierten Mechaniken wirkt zwar ausgearbeitet, aber auch auffällig konstruiert. Besonders die Behauptung, das Spiel erscheine 2026, steht im Widerspruch zu früheren Aussagen des Entwicklerstudios.

Selbst optimistische Schätzungen gehen eher von einem Release frühestens 2028 aus. Die Entwicklung eines AAA-Rollenspiels mit dem Umfang eines The Elder Scrolls dauert erfahrungsgemäß viele Jahre – insbesondere bei einem komplett neuen Engine-Wechsel.

Was wir wirklich erwarten dürfen

Wie realistisch ist eine Veröffentlichung in naher Zukunft? Angesichts der bisherigen Timeline, der Aussagen von Todd Howard und der üblichen Entwicklungsdauer vergleichbarer Projekte, ist ein Release frühestens 2027 oder 2028 realistisch. Die Aussagen eines anonymen Reddit-Nutzers oder 4chan-Leaks sollten daher mit äußerster Vorsicht betrachtet werden.

Die Community hat berechtigte Zweifel an der Echtheit des Leaks, vor allem wegen der Diskrepanz zu den tatsächlichen Entwicklungsphasen. Wer also auf verlässliche Informationen hofft, sollte auf offizielle Ankündigungen seitens Bethesda warten – etwa bei einem zukünftigen Xbox Showcase.

Fazit der Fans: Humor statt Hype

Wie geht die Community mit der Ungewissheit um? Anstatt in Panik oder Vorfreude zu verfallen, begegnet die Community den Gerüchten mit Humor. Der Leak wurde nicht nur kritisiert, sondern teilweise sogar kreativ weitergesponnen – ein Zeichen dafür, dass die Fans zwar gespannt auf The Elder Scrolls 6 warten, aber auch gelernt haben, Geduld zu zeigen.

Solange es keine offiziellen Informationen gibt, bleibt nur eins: abwarten, Tee trinken – und vielleicht noch einmal Skyrim installieren.

Wie siehst du das? Glaubst du an einen baldigen Release oder hältst du die Leaks auch für Quatsch? Teile deine Meinung in den Kommentaren!