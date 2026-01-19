Sterbenskranker GTA-Fan erhält exklusive Chance – GTA 6 vorab spielen!

Ein berührender Wunsch könnte bald in Erfüllung gehen: Ein terminal erkrankter Fan der Grand Theft Auto-Reihe erhält offenbar die Chance, GTA 6 noch vor dem offiziellen Release zu spielen. Dahinter steckt eine rührende und kraftvolle Initiative aus dem direkten Umfeld des Fans – mit Unterstützung von Entwicklern, Community-Mitgliedern und sogar der Chefetage von Publisher Take-Two.

Der Wunsch wurde zunächst durch einen mittlerweile gelöschten Beitrag des Ubisoft-Toronto-Entwicklers Anthony Armstrong auf LinkedIn bekannt, der öffentlich einen Appell an Rockstar Games startete. Dabei ging es um ein Familienmitglied, dem nur noch wenige Monate zu leben bleiben und das seit vielen Jahren inniger Fan der GTA-Reihe ist.

Wie kam der Kontakt zu Rockstar Games zustande?

Wer hat den Kontakt zwischen Fan und Studio initiiert? Die Initiative ging von Anthony Armstrong selbst aus. In einem öffentlichen Beitrag bat er seine Kontakte aus der Spielebranche, insbesondere bei Rockstar Toronto, um Unterstützung, um seinem kranken Angehörigen eine exklusive Gelegenheit zum Spielen von GTA 6 zu ermöglichen.

Welche Reaktionen gab es auf den Aufruf? Innerhalb weniger Tage verbreitete sich der Beitrag im sozialen Netzwerk und auch auf Reddit. Zahlreiche Nutzer zeigten Unterstützung und sorgten möglicherweise dafür, dass der Appell die richtigen Ohren erreichte. In einem späteren Update bestätigte Armstrong, dass sogar der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, persönlich reagiert habe und Gespräche mit dem Rockstar-Team stattfanden.

Wird der Wunsch tatsächlich erfüllt?

Was sagte Armstrong zu den Entwicklungen? In einem abschließenden Update bedankte sich Armstrong bei allen Unterstützern und bestätigte, dass man mit Rockstar gesprochen habe. Zwar nannte er keine Details, deutete aber an, dass es positive Nachrichten gegeben habe. Seine Worte waren:

Wir haben heute mit ihnen gesprochen und fantastische Neuigkeiten erhalten. Mehr kann ich aktuell nicht sagen, aber danke euch allen von Herzen.

Hat Rockstar so etwas schon einmal getan? Tatsächlich ja. Bereits im Jahr 2018 erfüllte das Studio einem schwerkranken Fan den Wunsch, Red Dead Redemption 2 vor Release spielen zu dürfen. Damals brachten zwei Rockstar-Mitarbeitende eine frühe Version persönlich zum Fan, der das Spiel wenige Stunden lang erleben durfte.

Wie reagiert die Community auf solche Nachrichten?

Welche Bedeutung haben solche Gesten innerhalb der Gaming-Community? Trotz der meist strengen Geheimhaltung und festen Zeitplänen in der Spieleentwicklung zeigt dieser Fall, dass hinter den Marken auch menschliche Entscheidungen möglich sind. Innerhalb der Community wurden solche Gesten stark gewürdigt – sie zeigen, dass selbst große Studios persönliche Schicksale nicht ignorieren.

Welche Rolle spielte Social Media dabei? Die virale Verbreitung des ursprünglichen Appells auf Reddit und LinkedIn dürfte entscheidend gewesen sein. Die Sichtbarkeit ermöglichte es, innerhalb kürzester Zeit Kontakt zu den richtigen Personen aufzubauen, darunter auch Führungskräfte auf höchster Ebene bei Take-Two Interactive.

Welche anderen Studios unterstützen Fans mit letzter Hoffnung?

Haben andere Publisher schon ähnliche Fälle unterstützt? Ja, neben Rockstar Games ist vor allem Nintendo für solche Fälle bekannt. So konnten sterbenskranke Kinder etwa vorzeitig Pokémon-Spiele erleben oder wurde Animal Crossing: New Horizons für einen Fan in einer Vorab-Version bereitgestellt. Auch Bethesda hat etwa mit Fallout-Spielen auf solche Wünsche reagiert.

Sind solche Aktionen öffentlich bekannt? Oftmals gelangen solche Fälle nicht an die Öffentlichkeit. In einigen Fällen – wie auch jetzt bei GTA 6 – werden Beiträge nach der Erfüllung wieder gelöscht, um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen. Dennoch lässt sich nachvollziehen, dass Publisher auf solche individuellen Wünsche reagieren und diskret handeln.

Was bedeutet das für die Veröffentlichung von GTA 6?

Gibt es Rückschlüsse auf einen Release-Termin? Der Fall zeigt einmal mehr, dass GTA 6 inzwischen in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium ist. Zwar nennt Rockstar weiterhin kein genaues Datum, aber Insider gehen weiterhin von einer Veröffentlichung im Herbst 2025 aus. Dass ein spielbarer Build nun möglicherweise schon vorhanden ist, unterstützt diese Annahme.

Wo befindet sich das Studio, das im Fokus steht? Der angesprochene Fan lebt laut dem Beitrag nur unweit des Rockstar-Studios im kanadischen Oakville. Dort ist unter anderem Rockstar Toronto tätig, das als Support-Studio von Rockstar Games fungiert.

Zusammenhalt in der Gaming-Welt

Wieso berührt dieser Fall so viele Menschen? In einer oft hektischen Spielebranche, in der Diskussionen über Leaks, Bugs oder Monetarisierung häufig dominieren, wirkt diese Nachricht wie ein Hoffnungsschimmer. Sie zeigt: Menschlichkeit ist auch hinter den größten Franchises der Welt noch möglich.

Obwohl Armstrongs ursprüngliche Posts inzwischen gelöscht wurden, bleibt der emotionale Eindruck bestehen – sowie die Gewissheit, dass in besonderen Fällen auch streng bewachte Projekte wie GTA 6 zugänglich gemacht werden können, um einen Herzenswunsch zu erfüllen.

