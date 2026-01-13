Rockstar Games öffnet Tür für Modder – Offizieller Cfx Marketplace startet

Mit dem Start des neuen Cfx Marketplace öffnet Rockstar Games erstmals offiziell die Türen zur Monetarisierung für die Modding-Community von FiveM und RedM. Die von Cfx.re betriebene Plattform dient als kuratierter Marktplatz und erlaubt es kreativen Köpfen, ihre Inhalte wie Fahrzeuge, Maps oder Skripte zu verkaufen – und das im Einklang mit Rockstars Richtlinien.

Das bedeutet nicht nur mehr Reichweite für etablierte Modder, sondern auch eine gesicherte Einnahmequelle über den offiziellen Weg. Gleichzeitig profitieren Serverbetreiber, die gewünschte Inhalte bequem direkt über die Plattform einkaufen und installieren können.

Der neue Marktplatz im Detail

Was bietet der Cfx Marketplace? Auf dem Cfx Marketplace werden Inhalte von ausgesuchten Moddern angeboten. Dazugehören unter anderem Props, Skripte, Fahrzeuge, Charaktermodelle und komplette Karten. Rockstar beschreibt den Shop als kuratiert – alle angebotenen Produkte wurden also geprüft und freigegeben. Der Zugriff erfolgt bequem über ein Webportal, über das auch eigene Werke hochgeladen werden können.

Die Funktionalität richtet sich an Serveradministratoren von FiveM und RedM. Diese können unkompliziert bezahlte Inhalte aktivieren und in ihre aktiven Welten einbauen. Dies ermöglicht nicht nur neue Gameplay-Erlebnisse, sondern auch eine engere Verknüpfung zwischen Community und Content-Creators.

Beteiligte Modding-Studios

Welche Modder sind bereits dabei? Zur Einführung listet Rockstar mehrere bekannte Namen der Community als offizielle Partner auf. Diese Studios und Einzelpersonen haben teils über Jahre hinweg Inhalte für GTA- und Red-Dead-Rollenspielserver entwickelt und verfügen über stabile Fanbasen.

Aktive Launch-Partner Beispiele für Werke The Ambitioneers Skripte und Rollenspielsysteme Blue’s Syn Scripts Gameplay-Mechaniken BrunX Mods Fahrzeugpakete Codesign Modular aufgebaute Scripts DirkScripts Bürger- und Polizeimechaniken Electus Scripts Wirtschaftssysteme KuzQuality Qualitätsverbessernde QoL-Mods Lixeiro Charmoso Interieur-Systeme Loaf Scripts Spezialskripte für RP London Studios Reale Polizeifahrzeuge NTeam Development Server-Managementtools ONX Animationspakete Razed Mods NaturalVision Grafik-Upgrade rcore Gameplay-Features Retronix Development Custom-Maps und 3D-Objekte RicX Scripts Mechaniken für Gang-Spieler

Darüber hinaus kündigte Rockstar bereits neue Partner an, die demnächst zum Marktplatz dazustoßen:

CodeM

LB Phone

Tiger Scripts

NoPixel

Wasabi Scripts

Pickle Mods

RCfx Marketplace

Monetarisierung und Sicherheit

Warum ist dieser Schritt für Modder so bedeutend? Der Cfx Marketplace schafft eine offizielle Plattform, die sowohl Schutz für die Community als auch Einnahmemöglichkeiten für Creator bietet. Bisher war es oft kompliziert oder gar kritisch, Mods kostenpflichtig anzubieten, da dies gegen frühere Nutzungsrichtlinien verstoßen konnte. Der neue Store beseitigt diese Grauzone und belohnt Qualität und Kreativität auf direktem Weg.

Zugleich verpflichtet Rockstar sich zur Qualitätssicherung. Da der Shop nur kuratierte Inhalte zulässt, entfällt die Sorge um inkompatible oder bösartige Inhalte. Für Serverbetreiber entsteht dadurch ein deutlich sichereres Ökosystem.

Ausblick auf die Zukunft

Wie geht es mit dem Cfx Marketplace weiter? Rockstar plant einen schrittweisen Ausbau. Das bedeutet: Neue Creator werden nach und nach aufgenommen, Verbesserungen fließen laufend ein, und bestehende Tools werden erweitert. Auch die Integration mit eigenen Servertools dürfte künftig wachsen. Ziel ist es, langfristig ein stabiles und professionell betriebenes Netzwerk rund um FiveM und RedM Mods aufzubauen.

Gerade in Hinblick auf die Zukunft von GTA Online und Red Dead Online wirkt dieser Schritt wie die Weichenstellung für ein langfristiges modderfreundliches Ökosystem – organisiert durch Rockstar selbst.

Was hältst du vom neuen offiziellen Modding-Store? Würdest du dort kaufen oder selbst etwas hochladen? Diskutiere mit anderen in den Kommentaren!