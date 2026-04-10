GTA 6: Neues Echtgeld-System im Online-Modus? Insider spricht von Creator-Ökonomie und echten Einnahmen

Der Hype rund um Grand Theft Auto VI bekommt neue Nahrung – diesmal mit Fokus auf den Online-Modus. Laut einem Insider könnte Rockstar ein System planen, das deutlich über das hinausgeht, was Spieler bisher aus der Reihe kennen.

Im Mittelpunkt steht dabei ein möglicher Wandel hin zu einer echten Creator-Ökonomie, bei der Spieler nicht nur Inhalte erstellen, sondern damit sogar Geld verdienen können.

Insider: Spieler sollen mit eigenen Inhalten Geld verdienen können

Die neuen Informationen stammen vom Insider HipHopGamer, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit zutreffenden Aussagen zu kommenden Spielen aufgefallen ist. In einem Gespräch erklärte er, dass Rockstar den Fokus im Online-Modus stark auf von Spielern erstellte Inhalte legen könnte.

Dabei geht es offenbar nicht nur um klassische Mods, sondern um deutlich tiefere Systeme, die direkt ins Spiel integriert sind. Das Ganze soll sich eher an den bekannten RP-Servern aus Grand Theft Auto V orientieren, allerdings in deutlich größerem Maßstab.

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Seine Aussagen klingen entsprechend ambitioniert: Er spricht davon, dass Spieler mit ihren Inhalten „Millionen verdienen“ könnten und dass GTA 6 eine völlig neue Dimension von User-Content erreichen soll.

Creator-Ökonomie: Der nächste logische Schritt für GTA?

Die Idee dahinter ist nicht völlig neu – aber die Umsetzung wäre ein massiver Schritt nach vorn. Schon jetzt zeigen RP-Server und Modding-Communities, wie viel Potenzial in nutzergenerierten Inhalten steckt.

In GTA Online haben sich über die Jahre ganze Communities aufgebaut, die eigene Spielmodi, Geschichten und sogar wirtschaftliche Systeme erschaffen haben.

Ein offizielles System innerhalb von GTA 6 könnte diese Entwicklung auf ein neues Level heben:

Spieler erstellen eigene Missionen, Events oder sogar Spielmodi

Inhalte werden innerhalb des Spiels verbreitet und bewertet

Erfolgreiche Creator könnten direkt an Einnahmen beteiligt werden

Das würde nicht nur die Spielzeit massiv verlängern, sondern auch die Bindung der Community deutlich stärken.

Auch Story-Inhalte sollen prominenter werden

Neben dem Online-Aspekt hat der Insider auch Details zu möglichen Story-Inhalten genannt. Demnach könnte es in GTA 6 eine Nebenmission geben, in der ein bekannter Rapper auftaucht.

Die Hinweise deuten stark auf Freddie Gibbs hin. Hintergrund ist ein kurioser Vorfall: Beim Dreh zu „Night Patrol“ verletzte er versehentlich den Wrestler CM Punk.

Solche Promi-Auftritte sind für die GTA-Reihe nichts Neues, könnten aber erneut gezielt eingesetzt werden, um einzelne Missionen besonders hervorzuheben.

Technisch „Jahre voraus“? Große Versprechen bleiben mit Vorsicht zu genießen

Der Insider geht sogar noch weiter und behauptet, dass GTA 6 technisch so weit voraus sein soll, dass andere Studios erst Jahre später aufholen könnten.

Solche Aussagen sollte man allerdings mit Vorsicht betrachten. Zwar ist Rockstar Games bekannt dafür, mit jedem neuen Titel Maßstäbe zu setzen, doch konkrete Details zur Technik sind aktuell kaum bestätigt.

Gerade bei Leaks gilt: Vieles klingt spektakulär, aber nicht alles bewahrheitet sich am Ende.

Riesiges Potenzial – aber noch viele Fragezeichen

Sollten sich die Hinweise bestätigen, könnte GTA 6 den Online-Modus grundlegend verändern. Eine integrierte Creator-Ökonomie wäre nicht nur ein großer Schritt für die Reihe, sondern für die gesamte Branche.

Allerdings bleiben viele Fragen offen:

Wie stark wird Rockstar die Inhalte kontrollieren?

Wie funktioniert die Monetarisierung konkret?

Wird es eine Plattform ähnlich wie bei anderen Creator-Systemen geben?

Fest steht: GTA 6 soll am 19. November 2026 erscheinen und wird schon jetzt als eines der größten Spiele aller Zeiten gehandelt.

Ob der Online-Modus tatsächlich zur Einnahmequelle für Spieler wird, bleibt abzuwarten – das Potenzial dafür wäre aber definitiv vorhanden.