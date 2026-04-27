Pragmata REM Guide: Alle Fundorte der Read Earth Memory Collectibles

Wer in Pragmata wirklich alles aus der Spielwelt herausholen will, kommt an den Read Earth Memory Collectibles nicht vorbei. Die sogenannten REM sind besondere Sammelobjekte, die dir im Schutzraum kleine, sichtbare Erinnerungsstücke bescheren.

In der Umgebung erkennst du REM an einem blauen, holografischen Globus. Viele davon liegen nicht auf dem Hauptweg, sondern sind hinter Holo-Wänden versteckt, durch Umwege erreichbar oder an kleine Bewegungsrätsel gekoppelt.

Praktisch: Anders als bei den Mini-Cabin-Figuren werden REM im Spielmenü mitgezählt. Pro Sektor sind es meist 3 bis 4 Stück.

Hast du im Schutzraum eine komplette REM-Reihe vervollständigt, schaltest du die Silber-Trophäe Außergewöhnliche Replikation! frei.

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© Capcom

So funktionieren REM und wofür sie gut sind

Was passiert, wenn du ein REM einsammelst? Jedes gefundene REM belohnt dich mit einem Geschenk für Diana. Zurück im Schutzraum kannst du es ihr überreichen. Daraufhin wird es durch einen REM-Replikator gedruckt und erscheint somit als spielbares Element.

Diana interagiert regelmäßig mit diesen Objekten und kommentiert sie, was die Collectibles nicht nur für Completionists interessant macht, sondern auch als kleines Story- und Charakter-Extra funktioniert.

Damit du in jedem Gebiet den Überblick behältst, findest du hier alle Fundorte, sauber nach Sektoren sortiert.

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Alle REM im Solarkraftwerk

Welche REM gibt es in Sektor 01? Im Solarkraftwerk dreht sich alles um den Hauptkontrollraum und die Lobby:

Globus (Sektor 01, Solarkraftwerk, Hauptkontrollraum, Lobby): Den Globus erhältst du automatisch kurz nach Beginn des Sektors in einer Zwischensequenz, du kannst ihn also gar nicht übersehen.

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Wachsmalstifte (Sektor 01, Solarkraftwerk, Hauptkontrollraum, Lobby): Bewege dich zunächst durch den Hauptkorridor bis ans Ende des Sektors. Kurz bevor du nach rechts in den großen Bereich gehst, der deutlich wie eine Boss-Arena wirkt, solltest du stattdessen nach links schauen. Dort entdeckst du eine Space-Leiter, mit der du nach oben gelangen kannst.

Oben angekommen gehst du vorsichtig nach rechts über den schmalen Vorsprung. Pass hier gut auf, da du leicht herunterfallen kannst. Am Ende des Weges findest du eine Holo-Wand. Sobald die Interaktion angezeigt wird, kannst du sie aktivieren, wodurch die Wand verschwindet.

Dahinter wartet schließlich das Wachsmalstifte-R.E.M., das du einsammeln kannst.

Auf der rechten Seite befindet sich eine Holo-Wand. © Capcom

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Gerade die Wachsmalstifte sind leicht zu übersehen, weil der Zugang über die versteckte Holo-Wand läuft und du dabei bewusst vom eigentlichen Weg abweichen musst.

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Alle REMs in der Massenproduktionsanlage

Welche REMs gibt es in Sektor 02? In der Massenproduktionsanlage warten gleich mehrere Collectibles, die oft über Umwege, Höhenwechsel oder abgesperrte Bereiche erreichbar sind.

Basketball (Sektor 02, Massenproduktionsanlage, Eingang Einkaufszentrum): Dieses Hologramm begegnet dir automatisch, während du nach dem Hacken des zweiten Sendemasten in Block 02 dem vorgegebenen Weg folgst. Du kannst es also kaum übersehen.

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Nach kurzer Zeit stößt du auf einen Stapel Kisten, hinter dem sich das R.E.M. versteckt.

Dort findest du schließlich den Basketball, den du ganz unkompliziert einsammeln kannst.

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Rutsche (Sektor 02, Massenproduktionsanlage, Die Passagen): Nachdem du in Block 03 den dritten Sendemasten gehackt hast, entdeckst du das R.E.M. auf der anderen Seite hinter einem Zaun. Allerdings ist es von dieser Position aus noch nicht direkt erreichbar.

Um dorthin zu gelangen, nutzt du die Space-Leiter und fährst eine Etage weiter nach oben. Lass dich dann in den unteren Bereich mit den Zäunen fallen.

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Unten angekommen kannst du schließlich das R.E.M. „Rutsche“ ganz entspannt einsammeln.

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Skateboard (Sektor 02, Massenproduktionsanlage, Büroräume): Verlasse zu Beginn von Block 04 den Schutzraum und gehe nach rechts. Räume den Weg frei und folge anschließend dem Verlauf, bis du den Aufzug erreichst, mit dem du nach unten fährst.

Im nächsten Abschnitt erwartet dich ein Plattformrätsel. Bewege dich zunächst geradeaus und drehe dich dann wieder um, um an der zentralen Struktur ein hackbares Terminal zu entdecken. Durch das Hacken werden Plattformen aus den Wänden ausgefahren.

Diesen Vorgang musst du mehrfach wiederholen, um dich Schritt für Schritt nach oben zu arbeiten. Nutze die neu entstehenden Plattformen geschickt, um immer höher zu gelangen.

Ganz oben angekommen, wartet schließlich das Skateboard-R.E.M. auf dich.

Röhrenfernseher (Sektor 02, Massenproduktionsanlage, Recycling-Management): Folge in Block 05 einfach weiter dem Hauptweg, nachdem du den Bereich mit den Förderbändern und den zahlreichen Gegnern hinter dir gelassen hast. Dieser Abschnitt kommt kurz nachdem du die Verteidigungswaffe gefunden hast.

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Du findest schließlich eine Sackgasse. In einem Nebenraum davon liegt das REM auf einer großen runden Plattform.

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Alle REMs im Terra-Dom

Blumen (Sektor 03, Terra-Dom, Eingang): Nachdem du im Rahmen der Hauptmission den Lim-Regulator der Pflanzenfabrik neu gestartet und im Bereich Terra-Dom, Eingang Teile des 3D-gedruckten Baums entfernt hast, kannst du dich neben der Konsole nach unten fallen lassen. Im Fall aktivierst du direkt die Schubdüsen, um auf der unteren Plattform mit dem REM zu landen.

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Luftballons (Sektor 03, Terra-Dom, Labor für Ökoreproduktion): Gehe ausgehend der Station Labor für Öko-Modellierung die Treppe hinunter und halte dich anschließend rechts. Dort findest du das REM, das von einem Gegner bewacht wird.

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Spielzeugauto (Sektor 03, Terra-Dom, Labor für Ökoreproduktion): Startpunkt ist die Haltestelle Labor für Ökoreproduktion. Von dort aus musst du dich zunächst auf die Spitze des 3D-gedruckten Baums begeben. Das ist erst möglich, nachdem du die drei Gen-Chips im Gebiet eingesetzt hast.

Oben angekommen springst du nach rechts hinunter auf eine grasbewachsene Fläche, auf der mehrere Container stehen. Stelle dich auf einen der leeren Container und schaue zu den Felsen gegenüber. Dort entdeckst du eine kleine Höhle.

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In diesem Bereich kannst du das blaue Lunafilament entfernen und so einen versteckten Weg freilegen. Folge diesem Pfad und achte dabei auf die Laserhindernisse.

Am Ende des Weges erreichst du schließlich das R.E.M. „Spielzeugauto“.

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Schaukel (Sektor 03, Terra-Dom, GeoScience-Labor): Reise zunächst zur Bahnstation GeoScience-Labor in Block 04 und nutze den Aufzug direkt daneben, um nach oben zu gelangen. Dort deaktiviert du den Signalstörer und öffnest anschließend die Tür daneben per Hack.

Im nächsten Raum musst du im Rahmen der Hauptmission ein weiteres Terminal hacken. Dadurch wird eine neue Tür freigeschaltet, die dich in einen tiefer gelegenen Bereich führt.

Unten angekommen deaktivierst du erneut einen Signalstörer und beseitigst die Gegner im Raum. Danach gehst du weiter in den nächsten Bereich und durch die rechte Tür. Dort triffst du auf eine gelbe Sicherheitszone, die du vorerst ignorieren solltest.

Drehe dich stattdessen um und suche nach einer Ansammlung aus blauem Lunafilament. Dieses entfernst du, wodurch ein alternativer Weg freigelegt wird.

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Klettere nach oben und folge dem neu entstandenen Pfad. Am Ende kannst du in einen versteckten Raum springen, in dem sich das R.E.M. „Schaukel“ befindet.

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Alle REMs in den Lunum-Minen

Welche REMs gibt es in Sektor 04? Die Lunum-Minen setzen stärker auf Sichtkontakt und Umgebungsrätsel, häufig rund um Plattformen und Container-Setups.

Lagerfeuer (Sektor 04, Lunum-Minen, Eingang Minen): Habt ihr es in den Minen zum ersten Mal mit dem riesigen Mondgräber zu tun gehabt, könnt ihr euch das REM Lagerfeuer schnappen. Es befindet sich recht gut sichtbar unterhalb einer halb zerstörten Treppe. Fliegt mit Hilfe der Schubdüsen auf die andere Seite und schnappt euch die Erinnerung.

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Fangnetz (Sektor 04, Lunum-Minen, Lager): Sobald ihr ins Lager gelangt seid, seht ihr dieses REM bereits vor euch, allerdings nicht direkt erreichbar. Erst einmal müsst ihr die Container entsprechend verschieben, um Zugang zu erhalten.

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Zelt (Sektor 04, Lunum-Minen, Hauptförderungsstätte): Sobald du den Außenbereich der Hauptförderungsstätte betrittst, gehe zunächst geradeaus, bis du einen kleinen blauen Kreis erreichst. Dort kannst du eine kurze Dialogsequenz mit Diana auslösen

Anschließend hältst du dich direkt rechts. Dort findest du eine blaue Kiste, auf die du hinaufkletternkannst, um schnell zum R.E.M. zu gelangen.

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Alle REMs am Zentralhafen

Welche REMs gibt es in Sektor 06? Am Zentralhafen kannst du zwei REMs finden.

Sonnenschirm (Sektor 06, Zentralhafen, 01, Eingang Zentralhafen): Nutze im Eingangsbereich des Zentralhafens die Treppe nach unten. Hier erwarten dich erst einmal einige Gegner. Nach einem erfolgreichen Kampf kannst du das rote Terminal in der hinteren Ecke hacken.

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Stelle dich während des Vorgangs auf die eingefahrene Plattform. So fährst du gleich mit nach oben und kannst über die nächste Plattform auf die andere Seite springen und den Durchgang erreichen.

Durch diesen Gang rechts oben gelangst du zu dem REM: © Capcom

Nun musst du nur noch dem kurzen Korridor folgen und den abschließenden Raum betreten, um an den Sonnenschirm zu gelangen.

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Wasserpistole (Sektor 06, Zentralhafen, 03, Regolith-Labor): Während du dich im Zentralhafen mit der toten Materie herumschlägst solltest wieder besonders aufmerksam sein. Denn im Regolith-Labor gibt es die letzte Holo-Wand (siehe Bild).

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Dahinter versteckt sich nur ein sehr kleiner Raum mit einer durchaus interessanten Notiz sowie dem letzten REM.

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Kurzübersicht aller bekannten REM-Fundorte

Welche REMs sind bislang im Guide enthalten? Wenn du nur schnell abgleichen willst, welcher REM dir fehlt, hilft dir diese Tabelle:

Sektor Gebiet REMs 01 Solarkraftwerk Globus, Wachsmalstifte 02 Massenproduktionsanlage Basketball, Rutsche, Skateboard, Röhrenfernseher 03 Terra-Dom Blumen, Luftballons, Spielzeugauto, Schaukel 04 Lunum-Minen Lagerfeuer, Fangnetz, Zelt 06 Zentralhafen Sonnenschirm, Wasserpistole, ???

Hast du schon alle REMs gefunden oder fehlt dir noch ein besonders fies versteckter Globus? Schreibe uns in die Kommentare, welche Fundorte dich am meisten aufgehalten haben.