Mit 007 First Light erzählt Entwickler IO Interactive erstmals die Ursprungsgeschichte von James Bond. Doch wie viele Stunden steckt eigentlich im neuen Agenten-Abenteuer?

Mittlerweile liegen erste Daten aus der Community vor, die einen recht guten Eindruck davon vermitteln, wie lange Spieler für die Kampagne, Nebeninhalte und die 100-Prozent-Vervollständigung benötigen.

Wie lange dauert die Hauptstory von 007 First Light?

Wer sich ausschließlich auf die Geschichte konzentriert, sollte etwa 15 bis 16 Stunden einplanen.

Aktuelle Spielzeitdaten zeigen:

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Durchschnittliche Hauptstory: rund 15 Stunden

Median: knapp über 14 Stunden

Schnelle Spieler: etwa 13 Stunden

Gründliche Spieler: bis zu 18 Stunden

Damit bewegt sich 007 First Light in einer ähnlichen Größenordnung wie viele moderne Action-Adventures und bleibt deutlich kompakter als große Open-World-Spiele. Gleichzeitig fällt die Kampagne aber umfangreicher aus als manche klassische Shooter-Kampagne.

Spielzeit mit Nebeninhalten

Wer zusätzliche Aktivitäten, optionale Ziele und Sammelobjekte mitnimmt, verbringt etwas mehr Zeit im Spiel.

Für einen Durchgang inklusive der meisten Extras werden aktuell etwa 16 bis 17 Stunden angegeben.

Die meisten Spieler landen damit nur wenige Stunden über der reinen Hauptstory. Das deutet darauf hin, dass First Light bewusst auf Qualität statt künstliche Spielzeitverlängerung setzt.

Wie lange dauert die 100-Prozent-Vervollständigung?

Wer sämtliche Inhalte abschließen möchte, muss etwas mehr Zeit investieren.

Aktuell gehen erste Spielerberichte von rund 19 bis 23 Stunden aus.

Zur vollständigen Vervollständigung gehören unter anderem:

Alle Story-Missionen

Sämtliche Sammelobjekte

TacSim-Herausforderungen

Alle Trophäen und Achievements

Freischaltbare Gadgets

Zusätzliche Herausforderungen

Gerade die Sammelobjekte und der TacSim-Modus sorgen dafür, dass die Spielzeit für Completionists deutlich ansteigt.

Vergleich mit anderen Agenten- und Stealth-Spielen

Interessant ist die Spielzeit auch im Vergleich zu anderen bekannten Titeln des Genres.

Spiel Hauptstory 007 First Light ca. 15 Stunden Hitman 3 ca. 9–10 Stunden Marvel’s Spider-Man 2 ca. 17 Stunden Uncharted 4: A Thief’s End ca. 15 Stunden Metal Gear Solid V: The Phantom Pain über 40 Stunden

Damit liegt First Light genau in dem Bereich, den viele Fans von storylastigen Action-Adventures bevorzugen.

Gibt es einen Wiederspielwert?

Obwohl die Hauptstory vergleichsweise kompakt ausfällt, dürfte das Spiel viele Fans zu weiteren Durchläufen motivieren.

Dafür sprechen:

verschiedene Stealth-Ansätze

alternative Vorgehensweisen in Missionen

freischaltbare Gadgets

TacSim-Herausforderungen

Sammelobjekte

Trophäen und Achievements

Vor allem Spieler, die bereits die Hitman-Reihe von IO Interactive mögen, werden vermutlich Spaß daran haben, einzelne Missionen mehrfach auf unterschiedliche Weise zu absolvieren.

Ist die Spielzeit ausreichend?

Für ein modernes Singleplayer-Actionspiel wirkt der Umfang durchaus angemessen.

Statt auf eine künstlich aufgeblähte Open World setzt IO Interactive offenbar auf eine fokussierte Agentengeschichte mit hohem Produktionswert. Mit etwa 15 Stunden für die Kampagne und bis zu 20 Stunden oder mehr für die vollständige Vervollständigung bietet 007 First Light genügend Inhalt für mehrere Spielabende, ohne unnötig in die Länge gezogen zu wirken.

Gerade für Fans klassischer James-Bond-Abenteuer dürfte das ein vielversprechender Mittelweg zwischen cineastischer Inszenierung und spielerischer Freiheit sein.

Alle Spielzeiten von 007 First Light auf einen Blick

Spielstil Durchschnittliche Spielzeit Hauptstory ca. 15 Stunden Hauptstory + Extras ca. 16 Stunden 100 Prozent / Completionist ca. 19–23 Stunden Durchschnitt aller Spielstile ca. 15–16 Stunden

Kompakter als erwartet, aber keineswegs kurz

Wer bei einem modernen AAA-Spiel automatisch mit 40 oder 50 Stunden Spielzeit rechnet, könnte von 007 First Light zunächst überrascht sein. Die bisherigen Daten deuten jedoch darauf hin, dass IO Interactive bewusst auf eine konzentrierte und storygetriebene Spielerfahrung setzt.

Mit rund 15 Stunden für die Hauptkampagne bietet das James-Bond-Abenteuer dennoch deutlich mehr Umfang als viele klassische Shooter-Kampagnen. Wer zusätzlich Sammelobjekte sucht, Herausforderungen abschließt und auf die Platin-Trophäe hinarbeitet, kann problemlos über 20 Stunden mit dem Spiel verbringen.

Hinzu kommt der Wiederspielwert durch alternative Lösungswege, Stealth-Ansätze und den TacSim-Modus. Gerade Fans der Hitman-Reihe dürften deshalb auch nach dem ersten Abspann noch zahlreiche Gründe finden, in die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt zurückzukehren.

Für Bond-Fans sieht es aktuell also nach einem Abenteuer aus, das zwar nicht künstlich gestreckt wird, dafür aber eine angenehm dichte Mischung aus Story, Action und Spionage bietet.