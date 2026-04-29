Red Dead Redemption als PS5-Disc kommt am 4. Mai 2026 – das steckt drin

Rockstar bringt Red Dead Redemption jetzt auch ganz offiziell als physische PS5-Edition in den Handel. Damit landet der Western-Klassiker endlich als Disc im PS5-Regal und nicht mehr nur als Download im PlayStation Store.

Der Release ist bereits terminiert: Am 4. Mai 2026 soll die Box im Handel erscheinen. Für Sammler und alle, die bewusst auf physische Spiele setzen, ist das die bislang greifbarste Version des ursprünglichen Abenteuers rund um John Marston auf Sonys aktueller Konsole.

Release, Inhalt und Technik der PS5-Box

Was steckt in der physischen PS5-Version? Auf der Disc wartet nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beliebte Erweiterung Undead Nightmare. Damit ist neben der Hauptkampagne auch der kultige Horror-Abstecher dabei, der den staubigen Western kurzerhand in ein Untoten-Szenario kippt.

Technisch richtet sich die PS5-Fassung klar an Leute, die Wert auf ein modernes Bild legen. Bestätigt sind 4K-Auflösung, 60 FPS sowie HDR, was gerade bei Himmel, Sonnenuntergängen und dunklen Innenräumen einen sichtbaren Unterschied machen kann.

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Ebenfalls praktisch: Wer bereits die PS4-Version gespielt hat, kann laut den derzeit bekannten Infos Spielstände übernehmen. So muss der Ritt durch die letzten Tage der Frontier nicht von vorne beginnen.

Plattform: PlayStation 5

PlayStation 5 Release: 4. Mai 2026

4. Mai 2026 Enthalten: Hauptspiel und Undead Nightmare

Hauptspiel und Undead Nightmare Features: 4K, 60 FPS, HDR

4K, 60 FPS, HDR Extra: Import von PS4-Spielständen

Preis in Deutschland und Verfügbarkeit

Wie viel kostet Red Dead Redemption als PS5-Disc in Deutschland? Für Deutschland steht als Richtwert ein Preis von 34,99 Euro im Raum. Eine offizielle, flächendeckend bestätigte UVP für den deutschen Handel steht zwar nicht überall gleich sichtbar im Vordergrund, aber dieser Betrag kursiert als naheliegender Verkaufspreis für die hiesige Retail-Version.

Spannend ist dabei vor allem der Umstand, dass die Disc im Vergleich zur digitalen Version nicht automatisch teurer ausfallen muss. Gerade bei älteren Titeln kommt es im Handel immer wieder vor, dass Box-Versionen durch Aktionen schnell attraktiver werden als der reine Download.

Ein Klassiker kehrt zurück und die Community diskutiert Rockstars Prioritäten

Worum geht es in Red Dead Redemption? Inhaltlich bleibt es natürlich beim gefeierten Original: Ex-Outlaw John Marston wird von der Regierung unter Druck gesetzt und soll frühere Gang-Mitglieder jagen, um die Zukunft seiner Familie zu sichern. Das Spiel erzählt den rauen Abgesang auf die Ära des Wilden Westens und setzt dabei stark auf Atmosphäre, starke Figuren und eine offene Welt, die sich auch heute noch erstaunlich gut trägt.

Parallel zur Freude über die PS5-Box gibt es in der Community aber auch Reibung. Viele hätten sich in diesem Zuge lieber ein deutliches Technik-Upgrade für Red Dead Redemption 2 gewünscht, das auf aktuellen Konsolen weiterhin nicht die Modernisierung bekommt, auf die ein Teil der Fans seit Jahren hofft.

Wie stehst du zur physischen PS5-Edition von Red Dead Redemption, greifst du zur Disc oder reicht dir die Download-Version? Schreib es gern in die Kommentare.