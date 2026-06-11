GTA 6 – RDR2-Schauspieler Jim Santangeli bestätigt kleinen Auftritt

Die Gerüchteküche rund um Grand Theft Auto 6 bekommt neuen Stoff: Ein Schauspieler aus Red Dead Redemption 2 hat jetzt selbst bestätigt, dass er auch im nächsten Rockstar-Blockbuster zu hören oder zu sehen sein wird. Für Fans, die jede Kleinigkeit aus Trailern und Leaks auseinandernehmen, ist das eine dieser Infos, bei denen man beim Release plötzlich noch genauer hinhört.

Konkret geht es um Jim Santangeli, der in Red Dead Redemption 2 den Charakter Simon Pearson verkörperte. In einem Livestream sprach Santangeli offen darüber, dass er ebenfalls an Grand Theft Auto 6 mitgearbeitet hat und damit offiziell als Teil des Casts gilt.

Bestätigung im Livestream

Wer aus Red Dead Redemption 2 ist für Grand Theft Auto 6 bestätigt? Jim Santangeli, bekannt als Stimme und Darstellung von Simon Pearson, hat seinen Auftritt in Grand Theft Auto 6 während eines Livestreams bestätigt. Dabei blieb er allerdings bewusst vage und deutete an, dass sein Beitrag eher klein ausfällt.

Santangeli beschrieb seine Arbeit an Grand Theft Auto 6 sinngemäß als etwas Cooles, stellte aber direkt klar, dass es sich nur um einen kleinen Part handle. Auf Nachfrage wiederholte er das sogar noch einmal und betonte, dass es wirklich nur ein kurzes Mitwirken sei.

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Weitere Details nannte er nicht. Gerade bei Rockstar ist das wenig überraschend, denn bei großen Produktionen sind strikte Geheimhaltungsvereinbarungen üblich. Unterm Strich heißt das: Wir wissen, dass Santangeli drin ist, aber nicht, in welcher Rolle und in welchem Umfang.

Welche Rolle könnte Santangeli in Grand Theft Auto 6 spielen

Welche Art von Auftritt ist am wahrscheinlichsten? Weil Santangeli selbst von einem kleinen Part spricht, liegt nahe, dass er entweder einen Nebencharakter oder einen NPC übernimmt. Genau solche Rollen können in einem Grand Theft Auto aber trotzdem hängen bleiben, etwa durch eine markante Stimme, einen witzigen Dialog oder einen kurzen Storymoment.

Für euch als Fans bedeutet das vor allem: Augen und Ohren offen halten, sobald ihr in Vice City unterwegs seid. Gerade bei den unzähligen Begegnungen abseits der Hauptmissionen könnte praktisch jede zufällige Unterhaltung ein versteckter Hinweis auf bekannte Stimmen aus anderen Rockstar-Spielen sein.

Und natürlich ist das auch ein nettes Zeichen für Rockstars interne Kontinuität: Dass talentierte Schauspieler aus Red Dead Redemption 2 erneut in einem anderen Großprojekt landen, passt zur Tradition des Studios, bewährte Performer wieder einzusetzen, wenn es zur gewünschten Stimmung und Figurenzeichnung passt.

Einordnung zum Release und was als Nächstes zählt

Wann erscheint Grand Theft Auto 6 und worauf sollten Fans jetzt achten? Grand Theft Auto 6 ist aktuell für den 19. November 2026 angekündigt. Bis dahin dürfte es noch einige offizielle Infos geben, aber Cast-Bestätigungen direkt von Beteiligten sind für viele besonders spannend, weil sie oft ungefiltert wirken und trotzdem nur einen kleinen Blick hinter den Vorhang erlauben.

Auch wenn Santangelis Part offenbar überschaubar ist, zeigt die Bestätigung, wie groß das Interesse am Spiel inzwischen ist. Selbst kleine Casting-Details werden sofort zum Gesprächsthema, weil sie Hinweise liefern können, wie dicht Rockstar die Welt besetzt und wie viele bekannte Stimmen sich darin verstecken.

Was meint ihr: Reicht euch so eine kleine Cast-Bestätigung schon als Hype-Schub, oder erwartet ihr vor dem Release noch deutlich größere Enthüllungen rund um Story und Figuren? Schreibt es gern in die Kommentare.