Red Dead Online Kopfgeldjäger-Event 2026 – alle Boni, Geschenke, Rabatte

Red Dead Online startet mit frischen Boni in den Sommer und setzt diesmal klar auf Kopfgeldjagd. Seit dem 30. Juni 2026 läuft ein zeitlich begrenztes Event, das euch für Bounty-Hunter-Aktivitäten mit deutlich mehr Beute, Erfahrung und Rabatten belohnt. Die Aktion ist bis zum 3. August 2026 angesetzt und bringt neben dicken Multiplikatoren auch wöchentliche Login- und Aktivitätsgeschenke mit.

Im Mittelpunkt stehen Kopfgeldjäger-Missionen, die für viele seit Jahren zu den zuverlässigsten Einnahmequellen im Online-Westen gehören. Passend dazu gibt es nicht nur mehr RDO-Dollar und XP, sondern auch praktische Goodies wie Gratis-Ausrüstung, günstigere Lizenzen und limitierte Kleidung, die nur für kurze Zeit verfügbar ist.

Die wichtigsten Boni für Kopfgeldjäger im Aktionszeitraum

Welche Vorteile bringt das Kopfgeldjäger-Event in Red Dead Online? Für die gesamte Laufzeit gibt es spürbare Boosts auf verschiedene Aktivitäten und gleichzeitig Erleichterungen beim Einstieg oder Ausbau der Rolle. Wer also länger nicht drin war, bekommt einen ziemlich guten Grund, den Staub vom Holster zu pusten.

Diese Event-Boni sind aktiv:

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Triple-Belohnungen für Bounty-Hunter-Free-Roam-Missionen: 3x RDO-Dollar, 3x XP, 3x Rollen-XP und zusätzlich mehr Gold.

5 Goldbarren Rabatt auf Kopfgeldjäger-Lizenzen.

Kosten für die Einrichtung einer Permanent-Posse entfallen.

Gratis: Kopfgeldjäger-Wagen.

50 Prozent Rabatt auf Lackierungen für den Kopfgeldjäger-Wagen.

3x RDO-Dollar und XP für Day of Reckoning und Manhunt.

Gratis bei Login: Rebellion-Poncho.

Gratis für Kopfgeldjäger: Spirit of 1776-Bandana.

Dazu kommt ein Paket an zeitlich begrenzten Kleidungsstücken, das ihr während des Events abgreifen könnt. Mit dabei sind Concho-Hose, gemustertes Halstuch, Porter-Jacke, Macbay-Jacke und Torranca-Mantel.

Wöchentliche Belohnungen von Ende Juni bis Anfang August

Wann gibt es welche Wochen-Reward im Event? Rockstar verteilt über die Wochen hinweg klare Aufgaben, die jeweils einen spezifischen Bonus freischalten. Wer regelmäßig reinschaut, sammelt so nicht nur Geld und XP, sondern auch Items und Cosmetics, die sich direkt lohnen.

Die Wochen-Rewards im Überblick:

30. Juni 2026 bis 6. Juli 2026: Schließt zwei Kopfgelder ab und erhaltet drei Nachtfalter-Bolas sowie 100 Schuss Express-Repetier-Munition.

7. Juli 2026 bis 13. Juli 2026: Schließt eine Aktivität mit einer Permanent-Posse ab und erhaltet einen blauen Eberhart-Mantel.

14. Juli 2026 bis 20. Juli 2026: Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet eine Belohnung für die Schatzkarte West Hill Haven.

21. Juli 2026 bis 27. Juli 2026: Steigt fünf Ränge auf oder erreicht Rang 20 oder höher als Kopfgeldjäger und erhaltet den orangefarbenen Waschbärenhut.

28. Juli 2026 bis 3. August 2026: Schließt zwei Kopfgelder ab und erhaltet eine Belohnung für eine kostenlose Waffe.

Featured Series, Outfit und Rabatte für Ausrüstung

Welche Modi und Angebote sind zusätzlich Teil der Aktion? Neben der Kopfgeldjäger-Rolle laufen auch die Featured Series mit dreifachen Belohnungen. Damit habt ihr eine zweite, schnelle Schiene zum Farmen, falls ihr zwischendurch Abwechslung von Steckbriefen und Verfolgungsjagden braucht.

3x RDO-Dollar und XP in der Featured Series:

30. Juni 2026 bis 6. Juli 2026: Shootout Series

7. Juli 2026 bis 13. Juli 2026: Hardcore Most Wanted

14. Juli 2026 bis 20. Juli 2026: Overrun Series

21. Juli 2026 bis 27. Juli 2026: Spoils of War Series

28. Juli 2026 bis 3. August 2026: Team Gun Rush Series

Außerdem gibt es ein Community-inspiriertes Outfit, das aus folgenden Teilen besteht: Gambler-Hut, Duster-Coat-Jacke (männlich), Iniesta-Shirtwaist-Hemd (männlich), Traditional-Weste, Buckskin-Hose (männlich), Pickett-Stiefel und Ribbon-Krawatte.

Bei den Rabatten zielt das Event klar auf alles ab, was ihr für die Jagd auf Zielpersonen gebrauchen könnt:

50 Prozent Rabatt auf Kopfgeldjäger-Outfits

30 Prozent Rabatt auf Pamphlete für Split-Point-Patronen, Express-Explosiv und Brand-Schrot

50 Prozent Rabatt auf Bolas

50 Prozent Rabatt auf Wurfmesser

50 Prozent Rabatt auf Breton-Pferde

50 Prozent Rabatt auf Repetierer und Repetierer-Stil-Anpassungen

50 Prozent Rabatt auf Bandoliere und Mäntel

Wie nutzt ihr das Kopfgeldjäger-Event am effektivsten und welche Belohnungen wollt ihr euch bis zum 3. August 2026 unbedingt sichern? Schreibt eure Tipps und Pläne gern in die Kommentare.