Steam verschenkt Deponia – kostenlos behalten bis 20. August 2026

Steam verteilt aktuell einen echten Adventure-Klassiker zum Nulltarif. Deponia von Daedalic Entertainment kann für kurze Zeit kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Wer die Aktion rechtzeitig nutzt, darf das Spiel dauerhaft behalten.

Die Gratisaktion endet am 20. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Damit bleibt interessierten PC-Gamern genau eine Woche, um sich das ursprünglich am 6. August 2012 veröffentlichte Point-and-Click-Abenteuer zu sichern.

Dauerhaft kostenlos statt Gratiswochenende

Wie lässt sich Deponia kostenlos bei Steam sichern? Ihr müsst lediglich die Produktseite im Steam-Client oder Browser aufrufen und das Spiel zum Preis von 0 Euro zu eurem Account hinzufügen. Anschließend verbleibt es dauerhaft in eurer digitalen Sammlung und kann auch nach dem Ende der Aktion installiert werden.

Damit unterscheidet sich das Angebot deutlich von einem klassischen Free-to-Play-Wochenende. Bei solchen Aktionen endet der Zugriff normalerweise nach einigen Tagen. Die aktuelle Free-to-Keep-Promotion überträgt dagegen eine permanente Lizenz auf euren Steam-Account.

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Die wichtigsten Eckdaten zum Gratisangebot im Überblick:

Spiel: Deponia

Entwickler und Publisher: Daedalic Entertainment

Veröffentlichung: 6. August 2012

Genre: Point-and-Click-Adventure und Rätselspiel

Aktionspreis: 0 Euro

Ende der Aktion: 20. August 2026 um 19 Uhr

Umfang: ungefähr acht Stunden ohne Lösungshilfe

Steam-Errungenschaften: 19

Sprachausgabe und Texte: vollständig auf Deutsch verfügbar

Ein chaotisches Abenteuer auf dem Müllplaneten

Worum geht es in Deponia? Im Mittelpunkt steht Rufus, der im trostlosen Dorf Kuvaq auf dem vollständig vermüllten Planeten Deponia lebt. Der selbstverliebte Bastler träumt davon, seine Heimat zu verlassen und in die luxuriöse Stadt Elysium aufzusteigen.

Seine Chance scheint gekommen, als die geheimnisvolle Goal vom Himmel fällt. Rufus möchte sie zunächst zu ihrem Verlobten zurückbringen und aus der Situation einen persönlichen Vorteil ziehen. Allerdings entwickelt er schon bald Gefühle für sie und stolpert dabei in ein zunehmend absurdes Abenteuer.

Spielerisch orientiert sich Deponia an Genregrößen wie Monkey Island und Day of the Tentacle. Ihr untersucht handgezeichnete 2D-Umgebungen, sprecht mit skurrilen Figuren, sammelt Gegenstände und kombiniert diese miteinander, um teils ungewöhnliche Rätsel zu lösen. Der Humor spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Geschichte.

Weitere Abenteuer mit Rufus

Welche Deponia-Spiele gibt es noch? Wer nach dem kostenlosen ersten Teil weiterspielen möchte, findet auf Steam mehrere Fortsetzungen. Dazu gehören Chaos on Deponia, Goodbye Deponia und Deponia Doomsday.

Deponia: The Complete Journey bündelt Deponia, Chaos on Deponia und Goodbye Deponia in einer umfangreichen Komplettausgabe. Deponia Doomsday ist hingegen nicht Bestandteil dieses Pakets und muss separat erworben werden.

Habt ihr Deponia bereits gespielt oder nutzt ihr die Gratisaktion für euren ersten Besuch auf dem Müllplaneten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.