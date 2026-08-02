ESO bleibt langfristig, große Inhalte auf 2027 verschoben – Roadmap 2026

Nach den jüngsten personellen Veränderungen bei ZeniMax Online Studios wuchs in der Community die Sorge, dass The Elder Scrolls Online vor dem Aus stehen oder nur noch im Wartungsmodus weiterlaufen könnte. Game Director Nick Giacomini hat diesen Befürchtungen nun eine klare Absage erteilt und zugleich die überarbeitete Planung für den Rest des Jahres 2026 vorgestellt.

Die gute Nachricht lautet, dass Bethesda und ZeniMax Online Studios weiter an dem MMORPG festhalten. Allerdings hinterlassen die Umstrukturierungen sichtbare Spuren in der Roadmap, denn mehrere umfangreiche Inhalte benötigen mehr Entwicklungszeit und erscheinen erst 2027.

Klare Ansage zur Zukunft von ESO

Wie reagiert Bethesda auf die Gerüchte um eine Abschaltung? Giacomini betont, dass The Elder Scrolls Online nicht lediglich verwaltet, sondern langfristig ausgebaut werden soll. Gemeinsam mit dem langjährigen ZeniMax-Mitarbeiter Josh Henderson werde er künftig die Leitung des Studios übernehmen.

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ZeniMax Online Studios will zudem enger mit Bethesda Game Studios zusammenarbeiten. Der Austausch innerhalb des The Elder Scrolls-Franchise soll neue Möglichkeiten eröffnen, Ideen abzustimmen und die künftige Entwicklung des Online-Rollenspiels voranzutreiben.

Für die Produktion gilt künftig ein klarer Grundsatz: Qualität erhält Vorrang vor zuvor angekündigten Terminen. Komplexe Neuerungen sollen nicht überstürzt veröffentlicht werden, nur damit ein älteres Release-Zeitfenster eingehalten werden kann.

Mehrere große Inhalte wechseln ins Jahr 2027

Welche geplanten Neuerungen werden verschoben? Besonders deutlich trifft die Umplanung die neue Prüfung Karmesinsteppe. Sie soll unter anderem Kämpfe auf Reittieren bieten, benötigt laut dem Entwicklerteam aber zusätzliche Zeit.

Auch Update 52 und die nächste Überarbeitung von Klassen und Kampfsystemen erscheinen nicht mehr 2026. Für Klassen, die länger auf ihre vollständige Neugestaltung warten müssen, prüft das Studio zwischenzeitliche Verbesserungen.

Die neue Prüfung Karmesinsteppe wird auf 2027 verschoben.

Update 52 ist nun für Januar 2027 geplant und soll voraussichtlich das PvP-Gebiet Jerallpass sowie die dynamischen Begegnungen in Himmelsrand enthalten.

Die nächste umfassende Überarbeitung einer Klasse und des Kampfsystems wird für 2027 anvisiert.

Parallel arbeitet das Team an neuen Erlebnissen in Himmelsrand, die bislang nicht in The Elder Scrolls Online zu sehen waren. Weitere Einzelheiten zu diesen Inhalten sollen in den kommenden Monaten folgen.

Die aktualisierte Roadmap für 2026

Welche Inhalte erscheinen noch im Jahr 2026? Update 51 startet nach der neuen Planung am 28. September 2026. Das Update bringt das Nirgends-Gewölbe, das Gerüchtesystem und mehrere Verbesserungen für das allgemeine Spielerlebnis.

Anheften von Errungenschaften

Anpassbare Benutzeroberfläche auf Plattformen mit Tastatursteuerung

Weitere Hybridisierung von Spielsystemen

Verbesserungen am Antiquitätensystem

Transmutationsstationen in Cyrodiil

Neue Sortierung für den Reiter des Wohnsystems

Sprachanzeigen für Queststarter

Verbesserungen am eidethischen Gedächtnis

Dauerhafte Rückkehr der Schlachtfelder mit drei Teams am 28. September 2026

Bereits verfügbar sind die neuen Sheogorath-Quests und das dazugehörige Goldene Vorhaben. Darüber hinaus stehen für Saison Eins mehrere zeitlich begrenzte Aktivitäten auf dem Programm.

Weißplankes Gemetzel vom 5. August bis zum 12. August 2026

Das Goldene Vorhaben Straight to the Crate vom 20. August bis zum 17. September 2026 mit bis zu 20 kostenlosen Kronen-Kisten

Das Ereignis Tamriels Hohe See vom 30. September bis zum 14. Oktober 2026

Saison Zwei beginnt am 21. Oktober 2026 und führt Solo-Versionen der Mondjägerfeste und der Marsch der Aufopferung ein. Die bisherigen Gruppenvarianten dieser beiden Verliese werden bereits am 12. Oktober 2026 für alle kostenlos freigeschaltet.

Solo-Verliese für die Mondjägerfeste und die Marsch der Aufopferung

Kostenlose Freischaltung von Greymoor und Markarth am 9. November 2026

Ein neues Goldenes Vorhaben rund um Himmelsrand und das Antiquitätensystem vom 9. November bis zum 2. Dezember 2026

Erweiterte Herausforderungen und ein höheres Übertragungslimit für Foliantenpunkte bei den Tamrielfolianten

Belohnungen der Frostatronachen-Kronen-Kisten im Goldküstenbasar

Rückkehr des Hexenfests und des Neujahrsfests

Damit dürfte eine baldige Abschaltung von The Elder Scrolls Online vorerst vom Tisch sein. Die Verschiebungen zeigen jedoch, dass sich die personellen Veränderungen direkt auf die Produktionspläne auswirken und Fans auf einige der ambitioniertesten Neuerungen länger warten müssen.

Wie bewertet ihr die neue Roadmap und Bethesdas klares Bekenntnis zur Zukunft von The Elder Scrolls Online? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.