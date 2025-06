Elder Scrolls-Fans entdecken mysteriöse Tür in Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hat seit seiner Veröffentlichung auf PC, PS5 und Xbox Series X die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich gezogen. Obwohl das Originalspiel bereits seit 2006 auf PC und Xbox 360 spielbar ist, sorgt eine neue Entdeckung in der Remastered-Version für Aufsehen. Ein Spieler stieß durch einen zufälligen Glitch auf neue Inhalte.

Auf der Oblivion Reddit-Seite teilte ein Benutzer kürzlich die Entdeckung einer mysteriösen Tür innerhalb eines Oblivion-Tores, die er nach einem versehentlichen Phasen durch einen umgestürzten Turm fand. Diese Tür, die als „The Lost Citadel“ bezeichnet wird, kann allerdings nicht geöffnet werden und war nicht nur für den Spieler selbst, sondern auch für die gesamte Reddit-Community neu. Selbst eingefleischte Oblivion-Fans hatten bisher keine Kenntnis von dieser Entdeckung.

Was hat es mit „The Lost Citadel“ auf sich?

Was ist „The Lost Citadel“? Wenn der Cursor über die daedrische Tür bewegt wird, erscheint der Name „The Lost Citadel“ mit einem Hinweis, dass man einen Schlüssel benötigt. Eine Internetrecherche zu „The Lost Citadel“ liefert jedoch keinerlei Ergebnisse, was die Neugier der Spieler weiter anheizt.

Ein Spieler hat sich in die Spieldateien vertieft, um mehr herauszufinden. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl in der Remastered- als auch in der Originalversion kein Schlüssel existiert, um die Tür zu öffnen. Auch Konsolenbefehle bieten keine Möglichkeit, Zugriff zu erhalten.

Spekulationen und Theorien

Was könnte diese Entdeckung bedeuten? Es gibt keine eindeutige Erklärung, aber es wird spekuliert, dass es sich um verworfene Inhalte handelt, die es nicht in die finale Version des Spiels geschafft haben. Da die Tür nur durch einen Glitch erreichbar ist, scheint sie nicht für die Interaktion vorgesehen zu sein.

Bisher hat Bethesda weder zu dieser Entdeckung noch zu den möglichen Hintergründen Stellung genommen. Die Community bleibt daher mit Theorien und Spekulationen zurück, während die Entwickler schweigen.

Die Reaktion der Community

Wie reagiert die Community auf die Entdeckung? Die Reaktionen sind gemischt, von Begeisterung über die Entdeckung neuer Inhalte bis hin zu Frustration über die fehlende Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Ein Kommentar auf Reddit fasst die Spannung zusammen: „Ich finde keinen Hinweis auf ‚The Lost Citadel‘ in der UESP. Vielleicht ist es eine neue Entdeckung.“

Ein anderer Kommentar ergänzt: „Du hast womöglich tatsächlich etwas gefunden, das noch nie entdeckt wurde.“ Diese Faszination zeigt, wie sehr die Elder Scrolls-Community von Geheimnissen und unerforschten Inhalten angetrieben wird.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Welche Auswirkungen hat diese Entdeckung? Auch wenn diese Entdeckung möglicherweise nicht die große Enthüllung ist, die sich Fans erhoffen, zeigt sie doch das anhaltende Interesse und die Neugier an einem Spiel, das trotz seines Alters immer noch für Überraschungen sorgt. Es bleibt abzuwarten, ob Bethesda oder ehemalige Entwickler Einblicke in die Hintergründe geben werden.

Die Entdeckung von „The Lost Citadel“ unterstreicht die lebendige und engagierte Community rund um The Elder Scrolls IV: Oblivion, die weiterhin neue Geheimnisse aufdeckt und teilt. Was denkst du über diese Entdeckung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!