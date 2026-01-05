GTA 6: Rockstar bleibt beim November-Termin – Insider spekuliert über 80-Dollar-Preis, XXL-Preload und späten PC-Release

Rockstar Games hat für GTA 6 bereits ein festes Datum genannt: Laut offizieller Ankündigung erscheint GTA 6 am Donnerstag, 19. November 2026. Trotzdem brodelt die Gerüchteküche weiter, diesmal wegen neuer Aussagen von Tom Henderson (Insider Gaming), der in einem aktuellen Podcast vor allem über Release-„Sicherheit“, Preisgestaltung und einen möglichen PC-Nachzügler gesprochen hat.

Wichtig: Henderson betont dabei, dass es sich bei mehreren Punkten um Einschätzungen/Prognosen handelt und nicht zwingend um Informationen aus direkten Quellen.

Das ist offiziell: Release-Datum steht nach Verschiebung im Herbst 2025

Rockstar selbst hatte den Release von GTA 6 im November 2025 auf den 19. November 2026 verschoben und das Datum öffentlich bestätigt. Auch deutschsprachige Berichte ordneten damals ein, dass der Titel zuvor noch für Mai 2026 im Raum stand und die zusätzliche Zeit vor allem dem Feinschliff dienen dürfte.

Henderson: „Keine weitere Verschiebung“ aber eher ein Stimmungsbild als Leak

In der aktuellen Ausgabe von Insider Gaming Weekly spricht Henderson davon, dass Rockstar inzwischen „gut genug aufgestellt“ wirke, um den Termin 2026 zu halten – gerade weil der Erwartungsdruck gigantisch ist.

Seine Kernaussage: Eine erneute Verzögerung wäre kommunikativ schwer zu verkaufen, weil GTA 6 als eines der größten Entertainment-Releases überhaupt gilt. Das ist keine Bestätigung von Rockstar, eher eine Mischung aus Branchenerfahrung, Timing-Logik und dem Gefühl, dass man die öffentliche Debatte wieder stärker „aufs Spiel“ lenken will.

„GTA 6 könnte das Internet stressen“: Preload schon Wochen vorher?

Ein Punkt, der hängen bleibt, ist Hendersons (halb scherzhafter, halb ernster) Blick auf den Launch-Tag: Wenn Millionen gleichzeitig ein riesiges Spiel herunterladen, könnte das Downloads, Plattformen und Netzinfrastruktur spürbar belasten, weshalb Rockstar den Preload ungewöhnlich früh freischalten könnte, möglicherweise bis zu einem Monat vor Release.



Das wäre nicht völlig aus der Luft gegriffen: Große Releases bieten zwar oft Vorab-Downloads, aber „so früh“ wäre ein Statement und würde helfen, den Ansturm besser zu verteilen.

Preisgerüchte: Standard-Edition bei 80 Dollar – Premium-Versionen deutlich teurer?

Beim Geld wird’s konkret: Henderson erwartet, dass Rockstar beim Basisspiel nicht beim heute üblichen AAA-Preis (in den USA häufig 70 Dollar) bleibt, sondern eher 80 Dollar anpeilt. Darüber hinaus rechnet er mit einer sehr offensiven Premium-Strategie – also Editionen um 100 Dollar, 130 Dollar und eventuell sogar eine Collector’s Edition im Bereich ~300 Dollar (mit typischen Digital-Boni und Ingame-Währung).

Spannend ist hier der Kontext: Take-Two-CEO Strauss Zelnick ist Fragen zu einem möglichen 80-Dollar-Preis in der Vergangenheit ausgewichen und sprach stattdessen von einem „fairen“ Preis, was die Debatte überhaupt erst weiter anheizt.

Unterm Strich gilt aber: Solange Rockstar keine Preise nennt, bleibt alles Spekulation – auch wenn Henderson bei Branchen-Themen oft gut liegt.

PC-Version: wohl erst 2027 und das würde zu Rockstar passen

Ebenfalls Thema im Podcast: Henderson geht davon aus, dass die PC-Version ungefähr ein Jahr nach Konsole erscheint, also eher Ende 2027.

Historisch wäre das absolut im Rockstar-Stil:

GTA 5 kam zuerst 2013 für PS3/Xbox 360 und erst 2015 für PC.

kam zuerst 2013 für PS3/Xbox 360 und erst 2015 für PC. Red Dead Redemption 2 erschien 2018 auf Konsole und 2019 für PC.

Der mögliche Grund ist bekannt: Rockstar nutzt die Zeit oft, um Technik, Performance und Features für PC gezielt nachzuliefern, was Fans zwar nervt, aber meist in sehr starken Ports endet.

Einordnung: Warum diese Gerüchte gerade jetzt wieder Fahrt aufnehmen

Dass solche Prognosen jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat auch mit dem Umfeld zu tun: Rockstar stand zuletzt nicht nur wegen Crunch-Debatten, sondern auch wegen Vorwürfen rund um Union Busting in den Schlagzeilen, Vorwürfe, die das Unternehmen bzw. Take-Two zurückgewiesen hat

In so einer Lage ist es nachvollziehbar, dass jede Diskussion rund um „GTA 6 ist auf Kurs“ und „der Release wird gigantisch“ sofort viral geht.

Was du dir merken kannst

Offiziell : GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

: GTA 6 erscheint am für PS5 und Xbox Series X|S. Insider-Prognose : Keine weitere Verschiebung, Preload evtl. sehr früh, Preis evtl. 80 Dollar für Standard.

: Keine weitere Verschiebung, Preload evtl. sehr früh, Preis evtl. für Standard. PC: Sehr wahrscheinlich später – Henderson tippt auf ~1 Jahr Abstand, was zu GTA 5/RDR2 passen würde.

Am Ende bleibt’s dabei: Release-Datum = bestätigt, alles andere = abwarten. Wenn Rockstar Preise, Editionen und Preload-Pläne nennt, wird’s schnell sehr konkret – bis dahin sind es (teilweise plausible) Erwartungen aus der Branche.