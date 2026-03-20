Crimson Desert – Pferde zähmen, leveln, Skills freischalten und heilen

In Crimson Desert kann ein gutes Reittier den Unterschied machen, wenn du schnell durch die offene Welt willst oder in unwegsamem Gelände nicht ständig absteigen möchtest. Das Problem: Pferde zähmen und sinnvoll hochleveln ist im Spiel deutlich weniger selbsterklärend, als es auf den ersten Blick wirkt. Wer einfach auf ein Wildpferd springt, landet oft in einem chaotischen Minispiel, das sich inkonsistent anfühlt.

Damit du nicht unnötig Ausdauer verschwendest und bei jedem Versuch vom Huftritt begrüßt wirst, findest du hier einen kompakten Guide: Wo du Wildpferde findest, wie du sie zuverlässig zähmst, wie du Vertrauen aufbaust, Skills freischaltest und wie du dein Pferd im Ernstfall wieder auf die Beine bringst.

Pferde leveln und Skills freischalten

Wie kannst du dein Pferd in Crimson Desert leveln? Es gibt drei Hauptwege, um das Vertrauen deines Reittiers zu steigern und damit Level sowie neue Pferde-Skills freizuschalten: Streicheln, Füttern und Reiten. Am schnellsten geht es, wenn du alle drei Methoden kombinierst.

Das Spiel zeigt dir den aktuellen Vertrauenswert, wenn du dein Pferd im Inventarmenü auswählst. Zusätzlich kannst du in diesem Bereich auch die Skill-Übersicht öffnen, um zu sehen, was als Nächstes freigeschaltet wird.

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Pferd streicheln: Ziele auf das Pferd, fokussiere es per STRG (am Controller LB) und drücke R. Das steigert Vertrauen, wirkt aber offenbar durch ein tägliches Limit gebremst.

Ziele auf das Pferd, fokussiere es per STRG (am Controller LB) und drücke R. Das steigert Vertrauen, wirkt aber offenbar durch ein tägliches Limit gebremst. Pferd füttern: Nutze spezielles Pferdefutter wie Zuckerrübe, Heu oder Zuckerwürfel direkt aus dem Inventar. Alternativ kannst du geeignetes Essen wie Hafer oder Äpfel fallen lassen. Achtung: Sind andere Pferde in der Nähe, können sie dir das Futter wegschnappen. Der Vertrauensgewinn durchs Füttern wirkt ebenfalls limitiert, typischerweise auf etwa drei Fütterungen pro Tag.

Nutze spezielles Pferdefutter wie Zuckerrübe, Heu oder Zuckerwürfel direkt aus dem Inventar. Alternativ kannst du geeignetes Essen wie Hafer oder Äpfel fallen lassen. Achtung: Sind andere Pferde in der Nähe, können sie dir das Futter wegschnappen. Der Vertrauensgewinn durchs Füttern wirkt ebenfalls limitiert, typischerweise auf etwa drei Fütterungen pro Tag. Reiten: Der langsamste, aber zuverlässig stetige Weg. Wer sein Pferd regelmäßig nutzt, levelt es ganz automatisch mit der Zeit.

Praktisch ist es, dauerhaft Pferdefutter dabeizuhaben, um das Leveln zu beschleunigen. Kaufen kannst du es bei Sattlereien. Die Skill-Ansicht deines Pferdes erreichst du im Inventar-Tab des Reittiers, dort per Taste 5.

Benötigtes Level Skill Effekt und Eingabe 2 Dash Schneller laufen mit Shift (Controller A) 3 Drift Während Dash mit WASD und Alt (Controller linker Stick und B) ins Rutschen kommen 3 Back Kick Tritt nach hinten mit rechter Maustaste (Controller RT) gegen Gegner hinter dir 4 Spring Sehr schneller Sprint durch Shift während Dash (Controller A) 5 Swimming III Schnellere Fortbewegung im Wasser 5 Quick Start Schnelleres Anreiten beim Loslaufen 5 Double Jump Ein zusätzlicher Sprung in der Luft

Gerade der Doppelsprung ist im Alltag ein echter Komfortgewinn, weil du dein Pferd damit deutlich besser durch felsige Abschnitte und kleine Höhenunterschiede manövrieren kannst.

Wildpferde finden und zähmen

Wo findest du Wildpferde in Crimson Desert? Wildpferde laufen in mehreren Regionen frei herum, besonders häufig in Flussgebieten östlich und südlich von Hernand. Wenn du dort unterwegs bist, lohnt es sich, die Ufer und offene Wiesenflächen im Blick zu behalten.

Wie funktioniert das Zähmen am zuverlässigsten? Das Zähm-Minispiel fordert dich auf, deine Bewegungsrichtung an der Schwanzposition des Pferdes auszurichten. Das ist in der Praxis fummelig, weil das Tier ständig rotiert und du im Stress schnell die Orientierung verlierst.

Der stabilste Ansatz ist überraschend simpel: Halte die Kamera konsequent hinter dem Pferd und halte dabei dauerhaft S gedrückt, also rückwärts in Richtung Schweif. Während das Pferd sich dreht, musst du nur die Kamera mitziehen, damit sie hinter dem Tier bleibt. So bleibt deine Ausrichtung leichter korrekt, während sich der gelbe Kreis füllt.

Bleib hinter dem Pferd und halte S gedrückt.

Führe die Kamera aktiv mit, wenn das Pferd rotiert.

Sobald sich der gelbe Kreis vollständig füllt, gilt das Pferd als gezähmt.

Schaffst du es nicht rechtzeitig und deine Ausdauer ist leer, wirst du abgeworfen. Laufe direkt wieder hin, interagiere und starte den Versuch erneut.

Nach dem erfolgreichen Zähmen kannst du die Werte des Pferdes prüfen und es als Reittier registrieren. Zusätzliche Reittiere lagerst du in Ställen, zum Beispiel nördlich von Hernand beim Royal Trading Post. Alternativ lassen sich Pferde dort auch direkt kaufen.

Pferde heilen und wiederbeleben

Wie kannst du dein Pferd in Crimson Desert heilen? Wenn dein Pferd im Kampf oder durch Stürze zu viel Schaden nimmt und wiederbelebt werden muss, hast du drei Optionen, je nach Situation und Tempo.

Pferde-Tonikum: In Sattlereien erhältlich und teils auch als Beute zu bekommen. Das ist die schnelle Item-Lösung für unterwegs.

In Sattlereien erhältlich und teils auch als Beute zu bekommen. Das ist die schnelle Item-Lösung für unterwegs. Stall-Option Zurückholen und wiederbeleben: Im Stall kannst du dein Pferd zurückholen und wiederbeleben lassen. Dafür musst du allerdings selbst bis zum nächsten Stall laufen, wenn dein Reittier ausgeknockt ist.

Im Stall kannst du dein Pferd zurückholen und wiederbeleben lassen. Dafür musst du allerdings selbst bis zum nächsten Stall laufen, wenn dein Reittier ausgeknockt ist. Heilender Kraftschlag: Eine direkte Heiloption am Pferd, die besonders flott ist, wenn du die Fähigkeit parat hast.

Den aktuellen Gesundheitszustand deines Pferdes siehst du ebenfalls im Pferde-Tab im Inventarmenü. Gerade vor längeren Ritten oder riskanten Kämpfen lohnt sich ein kurzer Check, damit dich dein Mount nicht im ungünstigsten Moment im Stich lässt.

Wie läuft das Zähmen bei dir ab: klappt die Kamera-hinter-dem-Pferd-Methode zuverlässig, oder hast du einen noch besseren Trick gefunden? Schreib es in die Kommentare.