Crimson Desert Hotfix 1.00.04 auf PS5 behebt Bug beim Charakterwechsel

Nach dem großen Update 1.00.03 für Crimson Desert hat Pearl Abyss direkt nachgelegt: Auf der PS5 steht ab sofort der Hotfix 1.00.04 bereit. Das Mini-Update fällt zwar deutlich kleiner aus als der Patch, zielt dafür aber auf einen besonders nervigen Fehler, der den Spielfluss in brenzligen Momenten spürbar ausbremsen konnte.

Crimson Desert ist am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series und PC erschienen und startete mit über zwei Millionen Verkäufen am ersten Tag. Trotz des starken Auftakts gab es in Tests und in der Community Kritik, unter anderem an der Steuerung. Pearl Abyss reagiert darauf aktuell in einem hohen Tempo mit Updates.

Hotfix 1.00.04 auf PS5

Welcher Bug wird mit Update 1.00.04 behoben? Der Hotfix kümmert sich gezielt um ein Problem beim Charakterwechsel, das ausschließlich auf der PS5 aufgefallen ist. Konkret ging es um den Moment, in dem ihr von einem anderen spielbaren Gruppenmitglied zurück zum Protagonisten Kliff gewechselt habt.

In dieser Situation konnte die Steuerung teilweise aussetzen. Berichtet wurde, dass bestimmte Aktionen nicht mehr zuverlässig funktionierten, darunter Interaktionen mit der Umgebung oder einzelne Kampfmanöver. Gerade während Quests oder in hektischen Gefechten konnte das schnell für Frust sorgen, wenn ausgerechnet dann wichtige Eingaben nicht mehr angenommen wurden.

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Mit Version 1.00.04 soll dieses Verhalten behoben sein. Da sich der Hotfix laut Changelog ausschließlich diesem einen Punkt widmet, sind die Patch Notes entsprechend kurz.

Fehlerbehebung: Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wechsel von einem anderen Charakter zurück zu Kliff verhinderte, dass bestimmte Interaktionen und Aktionen korrekt funktionierten.

Das steckte im großen Update 1.00.03

Welche Verbesserungen brachte Update 1.00.03 für Crimson Desert? Der große Patch, der am 23. März 2026 ausgerollt wurde, nahm sich gleich mehrere Themen vor, die seit Release immer wieder diskutiert wurden. Im Fokus standen spürbare Anpassungen an der Steuerung, dazu kamen neue Komfortfunktionen und Änderungen am Balancing.

Unter anderem wurde auf Wunsch der Community ein privates Lager ergänzt. Außerdem werden Sammelobjekte wie Erze nun deutlich früher automatisch erkannt, was das Erkunden und Ressourcensammeln weniger hakelig macht. Zusätzlich kamen weitere Schnellreisepunkte hinzu, sodass ihr Wege im Spielverlauf besser abkürzen könnt.

Verbesserte Steuerung

Privates Lager hinzugefügt

Frühere automatische Erkennung von Sammelobjekten wie Erzen

Zusätzliche Schnellreisepunkte

Verbessertes Balancing

Für Konsolen besonders interessant: Auf PS5 und Xbox Series X ist seit Update 1.00.03 außerdem ein 120-Hz-Modus verfügbar. Pearl Abyss machte zudem deutlich, dass dies erst der Anfang sein soll und weiteres Community-Feedback in kommende Updates einfließt, inklusive weiterer Optimierungen an der Steuerung.

Wie läuft Crimson Desert bei euch seit Update 1.00.03 und dem PS5-Hotfix 1.00.04: merkt ihr die Fixes schon deutlich, oder habt ihr noch andere Bugs und Baustellen entdeckt, die Pearl Abyss dringend angehen sollte? Schreibt es gern in die Kommentare.