GTA 6: Russischer Politiker fordert Verbot wegen unmoralischer Inhalte

In Russland sorgt Grand Theft Auto VI schon Monate vor seinem Release für politischen Wirbel. Ein führender Politiker der regionalen Duma in Brjansk fordert laut russischen Medienberichten eine mögliche Zensur oder sogar ein Verkaufsverbot des Spiels im Land. Im Zentrum der Kritik: angeblich unmoralische Inhalte, die angeblich Jugendliche negativ beeinflussen könnten.

Mikhail Iwanow, stellvertretender Vorsitzender des Weltweiten Russischen Volksrates, wirft Rockstar Games vor, mit GTA 6 „bewusst zerstörerische und vulgäre Inhalte“ zu verbreiten. Die Behauptung: Inhalte wie männliche Stripper oder andere als anstößig empfundene Szenen seien ein direkter Verstoß gegen die „moralischen Normen und traditionellen geistigen Werte“ Russlands.

Politische Kritik an der moralischen Wirkung

Was wird GTA 6 konkret vorgeworfen? Iwanow bezeichnet das Spiel als „Gift der Korruption“, das über seine Beliebtheit bei Jugendlichen gefährlich viel Einfluss habe. Dabei bezieht er sich offenbar auf geleakte Informationen, die bereits seit Monaten im Umlauf sind – ohne dass Rockstar diese bislang bestätigt hätte.

Nach Iwanows Einschätzung sei es erforderlich, entweder eine zensierte Version des Spiels herauszugeben oder GTA 6 komplett vom russischen Markt zu verbannen. Er fordert strenge gesetzliche Regelungen zur Veröffentlichung, um die Verbreitung solcher Inhalte zu unterbinden.

Aktuelle Marktsituation erschwert Veröffentlichung

Ist GTA 6 überhaupt für Russland geplant? Faktisch ist eine Veröffentlichung von GTA 6 in Russland derzeit ohnehin ausgeschlossen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 haben fast alle großen Publisher – darunter auch Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar Games – ihre Vertriebsaktivitäten in Russland eingestellt.

Das bedeutet: Weder physisch noch digital lassen sich derzeit Rockstar-Titel über offizielle Wege in Russland erwerben. Selbst Online-Funktionen solch bestehender Spiele wie GTA Online sind in der Region nur eingeschränkt oder gar nicht zugänglich.

Zensur ist bei Rockstar kein Neuland

Wie geht Rockstar Games normalerweise mit Zensur um? In der Vergangenheit hat Rockstar bereits häufiger Spielinhalte für bestimmte Märkte angepasst. In Japan wurde beispielsweise die Möglichkeit zur Selbsttötung in GTA Online entfernt. Auch Funktionen wie das Casino-Glücksspiel sind in mehreren Ländern schlicht deaktiviert.

Gleichzeitig ist es ein Markenzeichen der GTA-Reihe, gesellschaftliche Themen satirisch und provokativ aufzugreifen. Bereits GTA V geriet in verschiedenen Ländern unter politische Beobachtung, wurde aber nur in Einzelfällen offiziell verboten – und meist mit regional begrenzten Änderungen veröffentlicht.

Kein offizieller Handlungsspielraum für russische Behörden

Kann Russland GTA 6 überhaupt verbieten? Solange Rockstar Games keine Spiele in Russland verkauft oder vertreibt, ist ein offizielles Verkaufsverbot praktisch wirkungslos. Das eigentliche Ziel von Iwanows Aussagen scheint daher vor allem symbolischer Natur zu sein – eine politische Positionierung gegenüber westlichen Medienkulturen.

Das wirft wieder einmal die Frage auf, wie sehr Spiele als politische Ausdrucksformen wahrgenommen werden. Besonders Serien wie GTA, die oft gesellschaftskritisch und überspitzt angelegt sind, geraten dadurch vermehrt ins Visier kulturpolitischer Auseinandersetzungen.

Internationale Reaktionen bleiben bisher ruhig

Wie reagiert die Community auf die Vorwürfe? Abgesehen von Diskussionen in sozialen Medien bleibt die globale Resonanz bislang verhalten. Viele Fans kommentieren die Vorwürfe mit Ironie oder verweisen darauf, dass GTA schon immer mit absurden Übertreibungen gespielt habe. Die angeblich kontroversen Inhalte, wie etwa männliche Stripper, erscheinen im Kontext dessen kaum überraschend.

Rockstar Games selbst äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Auch der genaue Release-Zeitpunkt von GTA 6 ist aktuell noch offen. Bisher ist lediglich bekannt, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen soll – vorerst ausschließlich für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wie geht es weiter mit GTA 6?

Könnte es zu weiteren Debatten über Inhalte kommen? Es ist sehr wahrscheinlich. Bereits jetzt ist absehbar, dass GTA 6 – wie alle Vorgänger – gesellschaftliche Grenzen ausloten wird. Ob Russland sich mit dieser Art von Provokation tatsächlich befassen muss, bleibt fraglich, solange das Spiel im Land ohnehin nicht erscheint.

Was denkst du über diese Kontroverse? Sollte ein Spiel wie GTA 6 zensiert werden oder gehört provokanter Inhalt einfach zum Konzept der Serie? Diskutiere gerne mit uns in den Kommentaren!