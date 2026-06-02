LEGO-Pokémon im Vergleich – Fan-MOC von Raupy überzeugt mit mehr Detail

Während die neuen Pokémon-Sets von LEGO auf den ersten Blick nach einem sicheren Hit aussehen, zeigt ein Fan-Bau gerade ziemlich eindrucksvoll, wie viel mehr Detail und Charakter in den kleinen Taschenmonster-Figuren stecken kann. Auf Reddit sorgt aktuell ein selbstgebautes Raupy für großes Interesse, das viele Fans als deutlich gelungener einschätzen als manche der frisch veröffentlichten oder geleakten offiziellen Modelle.

Es handelt sich dabei m ein komplettes MOC, also eine My Own Creation, die ohne Vorlage eines konkreten Sets entstanden ist. Genau diese Freiheit scheint hier den Unterschied zu machen, denn statt blockiger Proportionen gibt es eine erstaunlich runde, niedliche Silhouette und eine kleine Szene als Sockel gleich mit dazu.

Ein Fan-MOC, das offizielle Sets alt aussehen lässt

Wer hat das Raupy-MOC gebaut? Der Bau stammt vom Reddit-Nutzer und YouTube-Content-Creator hachiroku24, der seine Kreation im LEGO-Subreddit präsentiert hat. Das Modell ist eher kompakt, wirkt aber durch die saubere Formgebung und die vielen kleinen Bautechniken deutlich hochwertiger, als es die Größe vermuten lässt.

Raupy selbst sitzt auf einer Base, die wie verwachsene Baumwurzeln gestaltet ist. Drumherum finden sich Gras und kleine Blumen, wodurch das Ganze eher wie ein kleines Diorama wirkt als wie eine reine Figur zum Hinstellen. Gerade die großen, freundlichen Augen und der Blick nach oben geben dem Pokémon viel Persönlichkeit.

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Warum wirkt das Modell so viel stimmiger als manche LEGO-Pokémon? In der Community gibt es schon länger Diskussionen darüber, dass einige offizielle Designs, darunter zum Start ein Set mit Pikachu und Pokéball, nicht jeden überzeugt haben. Kritikpunkte sind vor allem Proportionen und ein Look, der manchen zu kantig erscheint. Fan-Bauten wie dieses Raupy sind dagegen nicht an feste Teilebudgets oder bestimmte Technik-Vorgaben gebunden und können stärker auf Details und Formen optimiert werden.

Hype um LEGO und Pokémon trifft auf Skepsis bei Smart-Play-Sets

Wie erfolgreich ist die Kooperation zwischen LEGO und Pokémon? Die Zusammenarbeit ist zum Auftakt auf großes Interesse gestoßen. Sets, die am Pokémon Day angekündigt wurden, waren schnell vergriffen und wurden teils auf Drittplattformen zu deutlich höheren Preisen weiterverkauft. Gleichzeitig gilt schon jetzt als sicher, dass im Laufe des Jahres 2026 weitere Sets erscheinen sollen.

Was stört Fans an den kommenden Sets für 2026? In Leaks ist immer wieder von Smart-Play-Sets die Rede, in denen sogenannte Smart Bricks verbaut werden. Diese Technik-Komponenten können Sets teurer machen und sind nicht für jeden interessant, der einfach nur ein schön aussehendes Modell bauen und ins Regal stellen möchte. Zusätzlich steht im Raum, dass einige Pokémon-Designs optisch nicht bei allen gut ankommen könnten, ähnlich wie bei der Kritik zum Launch-Set mit Pikachu.

Genau in diese Lücke stoßen MOCs: Sie liefern oft den Look, den sich Sammler wünschen, ohne technische Extras, die am Ende eher den Preis als die Optik beeinflussen.

Raupy weckt Anime-Nostalgie und bleibt trotzdem (noch) unerreichbar

Welche Szene erinnert das Raupy-MOC an? Der nach oben gerichtete Blick des Pokémon ruft bei vielen direkt eine alte Anime-Erinnerung hervor, in der Aschs Raupy und Pikachu gemeinsam zum Mond schauen, bevor Raupy später seine Entwicklung durchläuft und es zum tränenreichen Abschied kommt. Umso stärker trifft das Fan-Modell diesen Mix aus Niedlichkeit und Emotion, den viele mit der ersten Generation verbinden.

Gibt es Bauanleitungen für das Modell? Trotz vieler Nachfragen, ob die Anleitung etwa auf Rebrickable veröffentlicht wird, hat hachiroku24 bislang keine Instructions geteilt. In einem Kommentar erklärte der Builder, aktuell wegen eines Physik-Studiums eine längere Pause von LEGO-Content und YouTube einzulegen.

Für Fans, die auf ein offizielles Set hoffen: In den bekannten Leaks für 2026 taucht Raupy bislang nicht auf. Angesichts der Beliebtheit der Kanto-Pokémon wirkt es aber nur wie eine Frage der Zeit, bis Raupy oder auch Smettbo in offizieller Form ihren Weg ins LEGO-Portfolio finden.

Wie gefallen euch die bisherigen LEGO-Pokémon-Sets, und würdet ihr lieber mehr detailverliebte Display-Modelle sehen statt Smart-Play-Fokus? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.