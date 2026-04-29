Take-Two vor den Quartalszahlen: Alles hängt am nächsten GTA-6-Update

Kurz vor den nächsten Geschäftszahlen richtet sich der Blick der Branche wieder einmal auf Take-Two Interactive und vor allem auf Grand Theft Auto VI. Am 21. Mai will der Publisher seine aktuellen Zahlen vorlegen. Für viele Anleger ist aber weniger entscheidend, wie das vergangene Quartal lief, sondern was zum heiß erwarteten Open-World-Blockbuster gesagt wird.

Schwaches Quartal, große Erwartungen

Analysten rechnen für das vierte Geschäftsquartal mit einem deutlichen Gewinneinbruch. Das Ergebnis je Aktie soll auf rund 0,20 US-Dollar fallen, was einem massiven Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieser Entwicklung hat das Unternehmen seine Jahresprognose zuletzt angehoben, operiert aktuell aber weiterhin nicht profitabel.

An der Börse zeigt sich diese Unsicherheit bereits. Die Aktie hat seit Jahresbeginn spürbar nachgegeben und bewegt sich derzeit nur knapp über wichtigen technischen Marken.

Investoren uneinig über den Kurs

Auch bei institutionellen Anlegern ergibt sich kein klares Bild. Während einige Großinvestoren ihre Anteile deutlich reduziert haben, bauen andere ihre Positionen weiter aus. Gleichzeitig trennten sich auch Insider zuletzt von Aktienpaketen.

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Das Ergebnis ist eine gemischte Stimmungslage, bei der vor allem eines fehlt: Klarheit über die Zukunft.

GTA 6 als entscheidender Faktor

Genau hier kommt Rockstar Games ins Spiel. Seit dem letzten Trailer zu GTA 6 herrscht Funkstille und genau das sorgt für Nervosität. Der Markt erwartet vom Management ein klares Signal: Bleibt es beim bisherigen Zeitplan oder droht eine Verschiebung?

Für Take-Two ist das Spiel weit mehr als nur ein weiterer Release. GTA 6 gilt als zentraler Wachstumstreiber für die kommenden Jahre und könnte maßgeblich darüber entscheiden, ob die ambitionierten Ziele erreicht werden.

Milliardenziele und hoher Druck

Langfristig plant Take-Two mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch und sehen erhebliches Kurspotenzial für die Aktie.

Doch dieses Szenario hängt stark davon ab, ob GTA 6 wie geplant erscheint und ob der Titel die hohen Erwartungen erfüllt. Ein konkretes Update im Mai könnte daher zum Wendepunkt werden.

Entscheidung steht kurz bevor

Am 21. Mai dürfte sich zeigen, in welche Richtung es geht. Liefert Take-Two überzeugende Neuigkeiten zu GTA 6, könnte das Vertrauen der Anleger schnell zurückkehren. Bleiben konkrete Infos aus, dürfte der Druck auf die Aktie weiter steigen.