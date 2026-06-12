Housemarque erweitert Saros um einen neuen Fotomodus. Damit bekommen Spielerinnen und Spieler mehr Möglichkeiten, besondere Momente aus dem PlayStation-5-Titel festzuhalten und direkt zu teilen.

Der Fotomodus erlaubt es, das Spielgeschehen zu pausieren und die Szene anschließend mit verschiedenen Werkzeugen anzupassen. Dazu gehören Optionen für Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Farben und Bildausschnitt. So lassen sich nicht nur actionreiche Kampfszenen, sondern auch stimmungsvolle Umgebungen oder ruhigere Charakter-Momente gezielt in Szene setzen.

Das bietet der neue Fotomodus in Saros

Laut Housemarque wurde der Fotomodus entwickelt, um Spielern mehr Kontrolle darüber zu geben, wie sie ihre Erlebnisse in Saros festhalten. Gerade bei einem visuell starken PS5-Spiel dürfte das neue Feature für viele interessant sein, die gerne Screenshots erstellen oder besondere Szenen mit der Community teilen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

freie Kamerasteuerung für Position, Bildausschnitt und Winkel

Objektiv- und Tiefenschärfeeinstellungen für filmreife Aufnahmen

Anpassungen für Belichtung, Kontrast, Sättigung und weitere Bildparameter

Filter, Rahmen und visuelle Effekte

Beleuchtungsoptionen für mehr Stimmung und Fokus

Möglichkeit, Spielfigur und UI-Elemente auszublenden

einfaches Erstellen und Teilen von Screenshots über die PS5

Damit reiht sich Saros in die Liste moderner PlayStation-Titel ein, die ihren Spielerinnen und Spielern umfangreiche Werkzeuge für eigene Ingame-Aufnahmen geben.

Der Fotomodus ist ab heute für Saros auf PlayStation 5 verfügbar.