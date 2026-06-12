Housemarque erweitert Saros um einen neuen Fotomodus. Damit bekommen Spielerinnen und Spieler mehr Möglichkeiten, besondere Momente aus dem PlayStation-5-Titel festzuhalten und direkt zu teilen.
Der Fotomodus erlaubt es, das Spielgeschehen zu pausieren und die Szene anschließend mit verschiedenen Werkzeugen anzupassen. Dazu gehören Optionen für Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Farben und Bildausschnitt. So lassen sich nicht nur actionreiche Kampfszenen, sondern auch stimmungsvolle Umgebungen oder ruhigere Charakter-Momente gezielt in Szene setzen.
Das bietet der neue Fotomodus in Saros
Laut Housemarque wurde der Fotomodus entwickelt, um Spielern mehr Kontrolle darüber zu geben, wie sie ihre Erlebnisse in Saros festhalten. Gerade bei einem visuell starken PS5-Spiel dürfte das neue Feature für viele interessant sein, die gerne Screenshots erstellen oder besondere Szenen mit der Community teilen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
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- freie Kamerasteuerung für Position, Bildausschnitt und Winkel
- Objektiv- und Tiefenschärfeeinstellungen für filmreife Aufnahmen
- Anpassungen für Belichtung, Kontrast, Sättigung und weitere Bildparameter
- Filter, Rahmen und visuelle Effekte
- Beleuchtungsoptionen für mehr Stimmung und Fokus
- Möglichkeit, Spielfigur und UI-Elemente auszublenden
- einfaches Erstellen und Teilen von Screenshots über die PS5
Damit reiht sich Saros in die Liste moderner PlayStation-Titel ein, die ihren Spielerinnen und Spielern umfangreiche Werkzeuge für eigene Ingame-Aufnahmen geben.
Der Fotomodus ist ab heute für Saros auf PlayStation 5 verfügbar.