Rund zwei Monate nach dem Release hat 007 First Light sein bislang größtes Update erhalten. Mit Version 1.1.0 liefert IO Interactive nicht nur mehr als 200 Fehlerkorrekturen aus, sondern erweitert das James-Bond-Abenteuer außerdem um zwei neue Missionen, drei Waffen und ein zusätzliches Outfit.

Auf dem PC gibt es noch eine weitere Änderung, die der Entwickler in den offiziellen Patchnotes verschweigt: Der umstrittene Kopierschutz Denuvo wurde offenbar aus dem Spiel entfernt.

Zwei neue TacSim-Missionen für James Bond

Im Mittelpunkt der neuen Inhalte stehen zwei zusätzliche Eskalationen für den Modus Tactical Simulation, kurz TacSim. Beide Missionen erstrecken sich über jeweils drei Stufen und werden mit zunehmendem Fortschritt anspruchsvoller.

In The Workshop muss sich Bond einen Weg an sieben Gegnern vorbei bahnen. Die dunkel gehaltene Werkstatt soll vor allem ein vorsichtiges und möglichst unauffälliges Vorgehen belohnen.

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Bei Extraction Avenues befindet sich Bond dagegen bereits im Besitz der gesuchten Daten. Nun gilt es, den Sicherheitsplan des Gebäudes zu studieren, eine geeignete Fluchtroute zu finden und das Gebiet zu verlassen, bevor Verstärkung eintrifft.

Die beiden Einsätze sind Bestandteil der kostenlosen Inhalte, die IO Interactive im Rahmen der Year-One-Roadmap für 007 First Light veröffentlichen möchte.

Drei Waffen und ein neues Outfit

Neben den beiden Missionen erweitert Update 1.1.0 die TacSim-Ausrüstung um drei freischaltbare Waffen:

Stormberg 50’cal: Freigabestufe 10, 3.000 Intel

Freigabestufe 10, 3.000 Intel DRX-2 Machine Pistol: Freigabestufe 12, 3.000 Intel

Freigabestufe 12, 3.000 Intel DRS-7 Silenced SMG: Freigabestufe 16, 3.000 Intel

Insbesondere die schallgedämpfte DRS-7 dürfte sich für Spieler eignen, die ihre Ziele möglichst unbemerkt ausschalten möchten. Die Stormberg setzt dagegen auf hohe Durchschlagskraft, während die kompakte DRX-2 den Pistolenplatz mit einer automatischen Waffe belegt.

Hinzu kommt das Outfit Diamond in the Rough. Es wird mit Freigabestufe 18 verfügbar und kostet ebenfalls 3.000 Intel. Sämtliche Belohnungen müssen somit zunächst durch Fortschritte im TacSim-Modus freigeschaltet und anschließend mit erspielter Intel-Währung gekauft werden.

Update behebt mehr als 200 Probleme

Den größten Teil des Updates bilden jedoch die technischen Verbesserungen. Nach Angaben von IO Interactive flossen dabei Fehlermeldungen aus der Community sowie Erkenntnisse der internen Testteams ein.

Mehr als 200 einzelne Probleme sollen mit Version 1.1.0 behoben werden. Dazu zählen Abstürze, fehlerhafte Animationen, Clipping-Probleme, unvollständig ausgelöste Erfolge und Fehler, die den weiteren Missionsfortschritt blockieren konnten.

Unter anderem wurden folgende Bereiche überarbeitet:

Stabilität und Absturzursachen

Steuerung und allgemeines Gameplay

Benutzeroberfläche und HUD

Zwischensequenzen

Ton und Untertitel

Übersetzungen

Erfolge und Herausforderungen

TacSim-Missionen

zahlreiche einzelne Kampagnenabschnitte

Auf der Xbox Series S wurden beispielsweise mehrere Absturzursachen beseitigt. Einer davon konnte während des Bosskampfes in Time to Die auftreten. Ebenfalls korrigiert wurde ein Xbox-Problem, durch das ein erneut verbundener Wireless-Controller erst nach einem vollständigen Neustart des Spiels erkannt wurde.

Auf der PS5 konnte die Zielsteuerung ausfallen, wenn während des Anvisierens ein Systemmenü geöffnet wurde. PC-Spieler im Epic Games Store sollten im Offline-Modus nun außerdem wieder auf die Inhalte nach Against the Odds zugreifen können.

Fehlerhafte Erfolge sollen jetzt freigeschaltet werden

IO Interactive hat sich auch mehreren Erfolgen angenommen, deren Voraussetzungen zwar erfüllt wurden, die anschließend aber nicht ordnungsgemäß freigeschaltet wurden.

Dazu gehören unter anderem:

A Legacy of Spycraft

For Your Eyes Only

Casino Royale

Keep Moving Forward

Recovered Assets

Darüber hinaus wurden verschiedene missionsbezogene Herausforderungen korrigiert. Einige davon erkannten bestimmte Vorgehensweisen nicht zuverlässig oder verlangten mehr Aktionen, als in ihrer Beschreibung angegeben waren.

Auch Fortschrittsblocker in der Kampagne standen auf der langen Fehlerliste. Bond konnte bislang an verschiedenen Stellen in der Umgebung hängen bleiben, durch fehlende Kollisionsflächen aus der Spielwelt fallen oder nach bestimmten Aktionen nicht mehr weiterbewegt werden.

Die vollständige Liste aller Änderungen findet ihr in den offiziellen Patchnotes von IO Interactive.

Denuvo offenbar heimlich aus der PC-Version entfernt

Eine weitere Änderung erwähnt IO Interactive nicht in den Patchnotes. Mit Update 1.1.0 wurde offenbar der Kopierschutz Denuvo Anti-Tamper aus der PC-Version von 007 First Light entfernt.

Denuvo war zum Release Bestandteil des Spiels und hatte bereits vor der Veröffentlichung für Kritik gesorgt. IO Interactive informierte die Käufer erst wenige Tage vor dem Verkaufsstart über dessen Einsatz.

Warum der Schutz nun bereits rund zwei Monate später entfernt wurde, ist nicht bekannt. Entwickler verzichten häufig nach der besonders verkaufsstarken Startphase auf Denuvo. Dadurch entfallen unter anderem die für den Kopierschutz notwendigen Online-Aktivierungen.

Ob sich durch die Entfernung auch die Performance von 007 First Light verändert, lässt sich ohne direkte Vergleichsmessungen nicht seriös beurteilen. IO Interactive selbst hat die Änderung bislang weder angekündigt noch kommentiert.

Auf der PS5 fällt der Download besonders groß aus

Je nach Plattform unterscheiden sich die Downloadgrößen von Update 1.1.0 erheblich. Besonders viel Speicherplatz müssen Besitzer der PS5-Fassung einplanen:

Plattform Downloadgröße PlayStation 5 23,84 GB Epic Games Store 3,99 GB Steam 3,6 GB Microsoft Store auf PC 2,24 GB Xbox Series X/S 1,39 GB

Die stark abweichende Dateigröße bedeutet nicht zwangsläufig, dass die PS5 zusätzliche Inhalte erhält. Sie dürfte vielmehr auf Unterschiede bei der Paketierung und beim Ersetzen vorhandener Spieldateien zurückzuführen sein.

Update 1.1.0 steht seit dem 24. Juli 2026 auf allen unterstützten Plattformen zum Download bereit. Weitere Verbesserungen und Inhalte befinden sich laut IO Interactive bereits in Entwicklung.

Habt ihr 007 First Light bereits beendet oder locken euch die neuen TacSim-Missionen noch einmal zurück ins Spiel?