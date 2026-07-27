Auf das nächste große Abenteuer von Lara Croft müssen Fans offenbar länger warten als bislang gedacht. Tomb Raider: Catalyst soll nicht mehr wie angekündigt 2027, sondern erst 2028 erscheinen.

Das neue Zeitfenster wurde allerdings nicht im Rahmen einer eigenen Verschiebungsankündigung genannt. Stattdessen fiel die entscheidende Aussage in einem Interview mit einem Verantwortlichen von Amazon Games.

Amazon nennt plötzlich 2028 als Erscheinungsjahr

Jeff Gattis von Amazon Games sprach in einem Interview mit The Game Business über die kommenden Projekte des Unternehmens. Dabei erklärte er:

„Wir haben die beiden Tomb-Raider-Titel angekündigt. Atlantis erscheint am 12. Februar nächsten Jahres, danach folgt 2028 der nächste.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Mit dem zweiten Spiel kann nur Tomb Raider: Catalyst gemeint sein. Schließlich erscheinen derzeit zwei neue Abenteuer rund um Lara Croft: Zunächst kommt am 12. Februar 2027 das Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis auf den Markt. Catalyst soll anschließend die vollständig neue Hauptgeschichte fortsetzen.

Ursprünglich hatten Amazon Games und Crystal Dynamics den Release von Catalyst für 2027 angekündigt. Damit würde sich Laras neues Hauptabenteuer um mindestens ein Jahr verschieben.

Eine separate Stellungnahme oder eine Begründung für die Verzögerung gibt es bislang nicht. Auffällig ist zudem, dass sowohl die offizielle Tomb-Raider-Produktseite als auch die ursprüngliche Ankündigung von Amazon weiterhin das Jahr 2027 nennen.

Denkbar ist, dass die entsprechenden Seiten schlicht noch nicht aktualisiert wurden. Solange Amazon Games oder Crystal Dynamics die Verschiebung nicht ausdrücklich bestätigen, sollte das neue Zeitfenster dennoch mit einem kleinen Vorbehalt betrachtet werden.

Wohl keine Disc-Version für die PlayStation

Ein Release im Jahr 2028 hätte für Sammler eine zusätzliche Konsequenz: Tomb Raider: Catalyst dürfte auf PlayStation nicht mehr als klassische Disc-Version erscheinen.

Sony hat offiziell angekündigt, die Produktion physischer Spielediscs für neue PlayStation-Veröffentlichungen ab Januar 2028 vollständig einzustellen. Spiele, die nach diesem Zeitpunkt erscheinen, sollen ausschließlich digital über den PlayStation Store oder als Downloadcode im Handel verkauft werden.

Sollte Tomb Raider: Catalyst tatsächlich erst 2028 veröffentlicht werden, würde das Spiel somit in die neue Digital-only-Regelung fallen. Es könnte sich um den ersten großen Hauptteil der langjährigen Reihe handeln, der auf einer PlayStation-Konsole nicht auf Disc erhältlich ist.

Ob auch die Xbox-Version ausschließlich digital angeboten wird, steht dagegen noch nicht fest. Amazon Games und Crystal Dynamics haben bislang weder Editionen noch Vertriebsformen für Catalyst vorgestellt.

Zunächst kehrt Lara Croft zu ihren Ursprüngen zurück

Ganz ohne Tomb Raider müssen Fans im kommenden Jahr trotzdem nicht auskommen. Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996. Das Spiel wird gemeinsam von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog entwickelt und soll klassische Schauplätze, Rätsel und Gegner mit moderner Technik auf Basis der Unreal Engine 5 verbinden. Für Legacy of Atlantis sind ausdrücklich auch physische Editionen vorgesehen.

Catalyst erzählt dagegen eine vollständig neue Geschichte im Norden Indiens. Nach einem mythischen Kataklysmus werden lange verborgene Ruinen und übernatürliche Kräfte freigelegt. Lara tritt gegen andere Schatzjäger an und erkundet laut den Entwicklern die bislang größte zusammenhängende Spielwelt der Reihe.

Beide Spiele setzen auf Alix Wilton Regan als neue Stimme und Performance-Darstellerin von Lara Croft.

Was haltet ihr von der offenbar längeren Wartezeit? Würdet ihr Tomb Raider: Catalyst auch ohne physische Version kaufen?