Astro Bot im PS5-Emulator am PC gestartet, bislang nur bis zum Intro

Astro Bot galt seit seinem Release am 6. September 2024 als einer der größten Aushängeschilder der PS5, doch jetzt tauchen im Netz die ersten handfesten Hinweise auf, dass das ehemalige PlayStation-Exclusive auf dem PC gestartet werden kann. Möglich macht das ein PS5-Emulator, auf dem das Spiel zumindest bis zum PlayStation-Studios-Intro geladen wurde. Von einer echten PC-Version ist das aber weit entfernt.

Den aktuellen Stand verdanken wir zwei Nutzern aus einer Discord-Community: RSantila und Nemmax sollen es geschafft haben, Astro Bot im Emulator SharpEmu zu booten. Auch wenn der Fortschritt klein klingt, ist er für PS5-Emulation ein ziemlicher Meilenstein, weil die Hürde bei moderner Konsolen-Hardware deutlich höher ist als bei älteren Systemen.

Der aktuelle Stand der PS5-Emulation

Wie weit läuft Astro Bot auf dem PC aktuell? Laut den Berichten endet der Versuch noch früh: Nemmax kam bis zum PlayStation-Studios-Titelbildschirm, danach stürzte SharpEmu ab. Das Intro-Video soll zudem mit niedriger Bildrate und sichtbaren Rucklern gelaufen sein, was zeigt, dass die Emulation noch am Anfang steht.

Dass überhaupt erste Startsequenzen möglich sind, passt allerdings ins Bild: Die PS5 setzt auf AMD-Technologie, wodurch PC-nahe Architekturen grundsätzlich eine bessere Ausgangslage für Emulation bieten als exotischere Konsolen-Designs vergangener Generationen. Trotzdem ist SharpEmu offenbar noch nicht an dem Punkt, an dem man von spielbaren Builds sprechen könnte.

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Für euch heißt das unterm Strich: Wer auf eine komfortable PC-Option hofft, bekommt gerade eher ein Technik-Demo als ein spielbares Erlebnis. Ob und wann Astro Bot wirklich lauffähig wird, hängt davon ab, wie schnell SharpEmu bei Stabilität, Grafik-Ausgabe und Performance nachlegt.

Warum Astro Bot dafür so spannend ist

Warum sorgt gerade Astro Bot für so viel Aufmerksamkeit? Das Spiel ist nicht irgendein kleiner Download-Titel, sondern ein vollwertiger 3D-Plattformer mit 90 Levels und jeder Menge Cameos aus Sonys Konsolenhistorie sowie Auftritten von Reihen mit enger PlayStation-Vergangenheit. Viele Fans bezeichnen Astro Bot deshalb als Liebeserklärung an rund drei Jahrzehnte PlayStation.

Zusätzlich hat Astro Bot bei den The Game Awards 2024 groß abgeräumt, inklusive der Auszeichnung als Spiel des Jahres. Entsprechend symbolisch wäre es, wenn ausgerechnet dieser Prestige-Titel irgendwann auf dem PC läuft, selbst wenn es zunächst nur via Emulation passiert.

Auch zwei Jahre nach Veröffentlichung bleibt Astro Bot ein wichtiger Teil des PS5-Line-ups. Gerade deshalb wird die Szene genau hinschauen, wie sich SharpEmu entwickelt, und ob irgendwann mehr als nur das Intro drin ist.

Der größere Kontext rund um PlayStation und Digitalpolitik

Welche Rolle spielt Sonys aktuelle Strategie für die Diskussion? Das Timing ist auffällig: Erst vor wenigen Tagen bestätigte PlayStation, ab Januar 2028 bei zukünftigen Releases von physischen Spielen abrücken zu wollen. Später stellte das Unternehmen klar, dass PS5-Spiele, die vor Januar 2028 erscheinen, bei Bedarf weiterhin physische Nachdrucke bekommen können.

Trotzdem gibt es seit der Ankündigung anhaltende Kritik, weil viele Fans eine noch stärkere Abhängigkeit vom digitalen Ökosystem befürchten. Sogar politisch ist das Thema inzwischen aufgeladen: Zwei Abgeordnete aus Mexiko sollen laut Berichten über eine kartellrechtliche Klage nachdenken, mit der Begründung, ein kompletter Digital-Schwenk könne den Wettbewerb einschränken und Menschen ohne schnellen Internetzugang benachteiligen.

Vor diesem Hintergrund wirkt jede Meldung rund um Emulation wie zusätzliches Öl im Feuer, weil sie zeigt, dass Teile der Community grundsätzlich nach Alternativen suchen, egal ob aus technischer Neugier, Archivierungsinteresse oder aus Prinzip.

Was meint ihr: Ist es für euch reine Bastel-Show, oder wünscht ihr euch langfristig ganz offiziell mehr PlayStation-Spiele auf dem PC? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.