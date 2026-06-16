Ocarina of Time Remake für Switch 2 – Metadaten deuten auf Klassiker-Gameplay hin

Die Enthüllung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time als Full-Remake für Nintendo Switch 2 war einer der großen Überraschungsmomente der vergangenen Showcase-Woche. Viel gezeigt hat Nintendo im Teaser zwar nicht, doch abseits des Trailers ist jetzt ein kleines Detail aufgetaucht, das erstaunlich viel über die Ausrichtung des Remakes verrät.

In einer erweiterten Beschreibung, die im Umfeld der offiziellen Website-Metadaten kursiert, fällt vor allem ein Begriff ins Auge: timeless gameplay. Übersetzt bedeutet das so viel wie zeitloses Gameplay und genau diese Formulierung deutet darauf hin, dass Nintendo bei den Spielmechaniken eher auf Bewahren statt auf radikale Neuerfindung setzt.

Hinweise aus der offiziellen Beschreibung

Was verrät der Text zum Ocarina of Time Remake? Die erweiterte Beschreibung nennt drei zentrale Punkte: starke Optik, überarbeitete Designs und eben das zeitlose Gameplay. Damit wirkt es so, als würde Nintendo die größte Modernisierung vor allem auf der Präsentationsseite liefern, während sich das Spielgefühl stark am N64-Original orientiert.

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Gerade diese Wortwahl ist spannend, weil sie eine klare Erwartung setzt: Wer befürchtet hat, dass Ocarina of Time komplett in Richtung der offenen Struktur neuerer Serienteile umgebaut wird, dürfte erst einmal aufatmen. Zeitlos wird selten für Systeme verwendet, die man grundlegend umbaut, sondern eher für Mechaniken, die sich bewährt haben und bewusst erhalten bleiben sollen.

Warum zeitloses Gameplay eine Ansage ist

Ocarina of Time lebt bis heute von seinem klassischen Aufbau: Dungeons als Herzstück, klar strukturierter Fortschritt, ikonische Items, Rätselketten und das gezielte Wechselspiel zwischen den Epochen. Ein Remake, das diesen Kern unangetastet lässt, könnte vor allem für Puristen genau das sein, was sie sich erhoffen.

Gleichzeitig heißt das nicht, dass Nintendo gar nichts anfassen wird. Bei einem modernen Remake sind Anpassungen fast schon Pflicht, nur eben eher dort, wo sie Komfort bringen, ohne das Grundgerüst zu verbiegen. Naheliegend wären zum Beispiel Feinschliff an der Steuerung, Verbesserungen an Kamera und Zielsystem sowie ein insgesamt runderer Flow in Menüs und Inventar.

Viele Fans rechnen außerdem damit, dass Verbesserungen aus der Nintendo 3DS-Version zumindest als Orientierung dienen. Was genau davon im Switch-2-Remake landet, bleibt zwar offen, aber der Ton der Beschreibung passt eher zu einem behutsamen Update als zu einer großen Design-Revolution.

Was bisher offiziell klar ist

Welche Eckdaten sind bereits bekannt? Bestätigt ist vor allem die grundsätzliche Einordnung: Es handelt sich um ein Full-Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Außerdem lässt der Teaser bereits erkennen, dass Nintendo optisch deutlich aufrüstet und auch die Charakter- und Stil-Designs sichtbar anfasst, was unter Fans bereits kontrovers diskutiert wird.

Plattform: Nintendo Switch 2

Release-Zeitraum: 2026

Ausrichtung laut Beschreibung: starke Optik, überarbeitete Designs, zeitloses Gameplay

Spieltyp: Einzelspieler-Abenteuer

Unterm Strich bleibt das Remake damit aktuell ein Versprechen, das vor allem über Stimmung und Richtung funktioniert: Ocarina of Time soll modern aussehen, sich aber wie Ocarina of Time anfühlen. Konkrete Spielszenen oder Details zu möglichen Komfortfunktionen dürften erst mit einem ausführlichen Gameplay-Showcase folgen.

Wie geht es euch mit dem Hinweis auf das zeitlose Gameplay: Wollt ihr ein möglichst originalgetreues Remake oder hofft ihr doch auf größere Änderungen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.