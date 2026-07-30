In GTA Online ist die nächste Eventwoche gestartet. Vom 30. Juli bis zum 5. August 2026 erwarten euch neue Primärziele im Kortz Center Heist, mehrere kostenlose Kleidungsstücke und Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent.

Besonders interessant sind der zurückgesetzte Abschlussbonus für den Kortz Center Heist und zusätzliche 400.000 GTA-Dollar, wenn ihr den Raubüberfall ohne einen einzigen Tod beendet. Daneben zahlen ausgewählte Missionen zwei- oder dreifache Belohnungen aus.

Neue Ziele für den Kortz Center Heist

Was ändert sich beim Kortz Center Heist? Rockstar hat die verfügbaren Primärziele erneut ausgetauscht. Bis zum 5. August könnt ihr die folgenden drei Kunstwerke erbeuten:

A Cast of Characters

Mi O Melee

To Beat About the Bush

Gleichzeitig wurde der Bonus für den ersten Abschluss zurückgesetzt. Selbst wenn ihr diesen bereits während einer früheren Eventwoche erhalten habt, könnt ihr ihn somit erneut verdienen.

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Wer den gesamten Heist ohne einen Tod abschließt, erhält zusätzlich 400.000 GTA-Dollar. Auch die Fine Art File steht in dieser Woche als priorisierte FIB-Akte zur Verfügung und zahlt die doppelte Geldbelohnung aus.

Dreifache Belohnungen und kostenlose Kleidung

Wo könnt ihr in dieser Woche besonders viel Geld verdienen? Die Community Mission Series schüttet dreifache GTA-Dollar und RP aus. Doppelte Belohnungen gibt es bei mehreren weiteren Aktivitäten:

3x GTA$ und RP in der Community Mission Series

2x GTA$ und RP bei A Superyacht Life

2x GTA$ und RP für Schiffswracks

2x GTA$ in Motor Wars auf Cayo Perico

2x GTA$ für den ersten Abschluss des Fleeca-Heist-Finales

2x GTA$ für den ersten Abschluss des Pacific-Standard-Finales

Schließt ihr das Fleeca-Heist-Finale ab, erhaltet ihr innerhalb von 72 Stunden außerdem die Fleeca-Circuit-Lackierung für den Übermacht Cypher.

Für die wöchentliche Herausforderung müsst ihr zwei Gegnermodi gewinnen. Als Belohnung winken 100.000 GTA-Dollar und das Manor Tie-dye Tee.

Allein für die Anmeldung bei GTA Online werden die Tropical Bangles, die Tropical Glow Necklace und der Pacific Standard Sweater freigeschaltet.

Bis zu 60 Prozent Rabatt

Welche Angebote lohnen sich in der neuen Eventwoche? Besonders stark reduziert sind die Galaxy Super Yacht samt Modifikationen, Unternehmen in Paleto Bay sowie beide Varianten des Karin Kuruma.

60 Prozent Rabatt

Unternehmen in Paleto Bay

Galaxy Super Yacht inklusive Modifikationen

Karin Kuruma

Karin Kuruma (gepanzert)

50 Prozent Rabatt

Luxusapartments

Umbauten bei Benny’s Original Motor Works

30 Prozent Rabatt

Classique Broadway

Dinka Blista Kanjo

Dinka Chavos V6

Imponte Ruiner ZZ-8

Invetero Coquette D1

Gefängnisbus

Truffade Adder

Truffade Z-Type

Vapid Uranus LozSpeed

Die beiden Kuruma-Modelle dürften dabei zu den interessantesten Angeboten gehören. Der gepanzerte Kuruma ist insbesondere für Missionen und andere PvE-Aktivitäten weiterhin ein äußerst praktisches Fahrzeug.

Cypher im Casino und Boor als Preisfahrzeug

Am Glücksrad des Diamond Casino könnt ihr in dieser Woche den Übermacht Cypher gewinnen. Das Fahrzeug kostet normalerweise 1.550.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport.

Als Preisfahrzeug beim LS Car Meet wartet der Karin Boor. Um ihn kostenlos zu erhalten, müsst ihr an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils unter den besten fünf eines LS-Car-Meet-Rennens landen.

Auf dem Testgelände stehen der Imponte Ruiner ZZ-8, der Truffade Adder und der Vapid Uranus LozSpeed bereit. Spieler auf PS5, Xbox Series X|S und der Enhanced-Version für PC können zudem den Överflöd Entity MT mit HSW-Tuning ausprobieren.

Bei Luxury Autos werden unterdessen zwei Fahrzeuge aus dem Kortz-Center-Update ausgestellt:

Simeons Autohaus bietet den Classique Broadway, Dinka Blista Kanjo, Dinka Chavos V6, Invetero Coquette D1 und Truffade Z-Type zum Kauf und für Probefahrten an.

Claimable-Fahrzeug beim Schrottplatz

Welches Fahrzeug könnt ihr beim Schrottplatz behalten? Beim Gangbanger-Raubzug wartet ein Pfister Comet S2 Cabrio mit dem speziellen LS-Pounders-Kennzeichen. Dieses Fahrzeug darf nach erfolgreichem Abschluss übernommen werden.

Die vollständige Auswahl lautet:

Gangbanger-Raubzug: Pfister Comet S2 Cabrio – übernehmbar

McTony-Raubzug: Invetero Coquette D10

Podium-Raubzug: Vapid Dominator GTT

Die Event-Woche läuft vom 30. Juli bis zum 5. August 2026. Danach tauscht Rockstar die Boni, Fahrzeuge und Angebote erneut aus.