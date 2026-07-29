Kurz vor dem Kinostart von Spider-Man: Brand New Day hat Insomniac Games ein neues Update für Marvel’s Spider-Man 2 veröffentlicht. Der kostenlose Patch bringt zwei zusätzliche Anzüge für Peter Parker ins Spiel und verbessert auf der PS5 Pro die Bildqualität.

Das Update steht ab sofort für PS5 und PC zum Download bereit. Während die neuen Outfits auf beiden Plattformen verfügbar sind, bleiben Enhanced PSSR und der neue Energiesparmodus den PlayStation-Konsolen vorbehalten.

Spider-Man 2 unterstützt jetzt Enhanced PSSR

Welche Verbesserung erhalten Besitzer einer PS5 Pro? Mit dem Update auf Version 1.005.000 unterstützt Marvel’s Spider-Man 2 das verbesserte PlayStation Spectral Super Resolution, kurz Enhanced PSSR.

Die neue Version der KI-gestützten Bildrekonstruktion wird häufig auch als PSSR 2.0 bezeichnet. Sie soll insbesondere feine Details sauberer darstellen und sichtbares Flimmern oder Bildrauschen reduzieren. Davon können die verschiedenen Grafikmodi des Spiels profitieren, die hohe Bildraten mit Raytracing-Effekten kombinieren.

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Insomniac Games nennt in den offiziellen Patchnotes allerdings keine konkreten Auflösungen, Framerates oder Änderungen an den bestehenden Grafikmodi. Wie deutlich die Verbesserungen ausfallen, müssen technische Analysen des Updates erst noch zeigen.

Neuer Anzug aus Spider-Man: Brand New Day

Welche neuen Anzüge stecken in dem Update? Peter Parker erhält gleich zwei zusätzliche Outfits. Der sogenannte Fresh Start Suit basiert auf dem neuen Kostüm von Tom Hollands Peter Parker aus Spider-Man: Brand New Day.

Hinzu kommt ein weiterer Anzug, der von Spider-Mans Auftritt im Kampfspiel Marvel Tōkon: Fighting Souls inspiriert wurde. Beide Outfits sind nach der Installation des Updates ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Fresh Start Suit aus Spider-Man: Brand New Day

Marvel Tōkon: Fighting Souls Suit

Für Miles Morales enthält das Update keine weiteren Anzüge. Auf dem PC werden die beiden neuen Kostüme mit Version 2.727.0.0 ergänzt.

Energiesparmodus für die PS5

Darüber hinaus unterstützt Marvel’s Spider-Man 2 auf PS5 und PS5 Pro jetzt den Power Saver Mode. Dieser optionale Modus reduziert den Stromverbrauch der Konsole, indem die Leistung und damit voraussichtlich auch bestimmte Grafik- oder Performance-Einstellungen des Spiels abgesenkt werden.

Sony hatte die Funktion bereits für weitere PS5-Spiele eingeführt. Wer sie verwenden möchte, muss den Energiesparmodus zunächst in den Systemeinstellungen der Konsole aktivieren und Marvel’s Spider-Man 2 für die Nutzung auswählen.

Anders als teilweise berichtet, gibt es bislang keine offizielle Bestätigung dafür, dass die Unterstützung mit einem möglichen PlayStation-Handheld zusammenhängt. Das Update sollte daher zunächst nur als zusätzliche Energiesparoption für die vorhandenen PS5-Konsolen betrachtet werden.

Update erscheint passend zum Kinostart

Der Zeitpunkt dürfte bewusst gewählt sein: Spider-Man: Brand New Day startet am 31. Juli 2026 in den Kinos und stößt bereits vor der Premiere auf großes Interesse. Mit dem neuen Anzug können Spieler den kommenden Filmlook schon jetzt beim Schwingen durch New York ausprobieren.

Marvel’s Spider-Man 2 erschien ursprünglich im Oktober 2023 für die PS5. Die PC-Fassung folgte im Januar 2025 und wurde von Nixxes Software umgesetzt.

Werdet ihr für die beiden neuen Anzüge noch einmal zu Marvel’s Spider-Man 2 zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.