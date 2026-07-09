Epic Games Store ab 16. Juli 2026 – Luto und Echo Generation gratis

Der Epic Games Store hat die nächsten Gratis-Spiele für den 16. Juli 2026 offiziell bestätigt. Ab diesem Datum könnt ihr euch Luto und Echo Generation: Midnight Edition ohne Zusatzkosten sichern, sofern ihr im Aktionszeitraum zuschlagt. Die beiden Titel ersetzen dann die aktuellen Freebies und bleiben bis zum 23. Juli 2026 in der wöchentlichen Aktion.

Unterm Strich ist das ein sehr abwechslungsreiches Paket: Auf der einen Seite steht ein nostalgisch angehauchtes Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, auf der anderen ein psychologischer Horrortrip in Ego-Perspektive. Beide Spiele waren zuvor noch nie kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Die Gratis-Spiele ab dem 16. Juli 2026

Welche Spiele sind ab dem 16. Juli 2026 kostenlos? Epic verschenkt in der Woche vom 16. Juli 2026 bis zum 23. Juli 2026 zwei Titel auf einmal: Luto sowie Echo Generation: Midnight Edition. Damit setzt der Store seine aktuelle Serie fort, in der Nutzer mehrere Wochen hintereinander jeweils zwei Games pro Woche abgreifen konnten.

Echo Generation: Midnight Edition ist die erweiterte Version des ursprünglich 2021 veröffentlichten Indie-RPGs. Luto hingegen richtet sich klar an Fans von Story-Horror, die lieber rätseln und interpretieren, statt sich auf klassische Kämpfe zu verlassen.

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Gratis-Spiel Zeitraum im Epic Games Store Typischer Einzelpreis Luto 16.07.2026 bis 23.07.2026 ca. 19,99 Euro Echo Generation: Midnight Edition 16.07.2026 bis 23.07.2026 ca. 24,99 Euro

Echo Generation: Midnight Edition setzt auf Retro-RPG-Feeling

Was erwartet euch in Echo Generation: Midnight Edition? Das Spiel stammt vom kanadischen Indie-Studio Cococucumber und kombiniert eine Coming-of-Age-Mystery mit klassischem RPG-Flair. Ihr steuert eine Gruppe Kids, die in einer Kleinstadt einem Sommer-Geheimnis nachgeht, inklusive Erkundung, Quest-Lösungen, Party-Management und aktiven, rundenbasierten Kämpfen, die bewusst an Genre-Klassiker erinnern.

Im Kern geht es darum, mit Bewohnern zu sprechen, Hinweisen nachzujagen, neue Wege freizuschalten und Begleiter zu rekrutieren. Ein nettes Detail sind die sammelbaren Comics, die als Kampf-Upgrades dienen. Auch wenn das Abenteuer in den 1990ern spielt, erinnert die Grundstimmung mit Mystery und Jugend-Charme stark an moderne Popkultur-Vibes rund um Kleinstadt-Rätsel.

Die Midnight Edition (erschienen am 19. Juni 2024) bringt zudem spürbare Komfort- und Technik-Updates mit. Dazu zählen unter anderem:

Schnellreise

Quest-Journal

Überarbeitete Kampfbalance

Neue Status-Effekte

Kamera-Kipp- und Zoom-Steuerung

Verbesserte Grafik

Erweiterte Controller-Unterstützung

12 zusätzliche Sprachoptionen

Auch bei der Kritik steht der Titel solide da: Auf OpenCritic wird Echo Generation mit einer starken Wertung geführt, der Schnitt liegt bei 77 Punkten auf Basis von 33 Reviews.

Luto liefert psychologischen Horror statt Action

Worum geht es in Luto? Luto ist ein First-Person-Psychothriller des spanischen Indie-Studios Broken Bird Games und erschien im Juli 2025. Die Prämisse: Eine Figur ist in den eigenen vier Wänden gefangen, doch das Zuhause wird zur verzerrten, sich ständig verändernden Bühne für Trauer, Angst und Realitätssprünge.

Statt Kampfmechaniken setzt Luto auf Atmosphäre und das Gefühl, dass der Raum selbst gegen euch arbeitet. Im Mittelpunkt stehen Erkundung, Umwelt-Rätsel, das Sammeln von Hinweisen und das Deuten der Geschichte. Typische Elemente sind sich wiederholende Korridore, verschlossene Räume, räumliche Tricks, Sound-Cues und surreale Set-Pieces, die euch gezielt aus dem Konzept bringen sollen.

Wenn ihr Horror-Spiele mögt, die psychologisch zupacken und mehr über Spannung, Sounddesign und Ungewissheit funktionieren als über Waffen und Munition, könnte das hier genau euer Ding sein.

Aktuelle Gratis-Spiele bis zum 16. Juli 2026

Welche Freebies laufen aktuell noch im Epic Games Store? Bis einschließlich 16. Juli 2026 könnt ihr euch noch die derzeitigen Gratis-Spiele sichern: Nova Lands und Tattoo Tycoon. Danach wechseln die Angebote auf Luto und Echo Generation: Midnight Edition.

Werdet ihr euch die beiden kommenden Gratis-Spiele holen, und welches davon reizt euch mehr: Retro-RPG oder Psycho-Horror? Schreibt es gern in die Kommentare.