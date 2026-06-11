Epic Games Store – Citizen Sleeper und Robobeat ab 18. Juni 2026 gratis

Der Epic Games Store hat seine nächsten Gratis-Titel für den 18. Juni 2026 offiziell bestätigt. Ab dem kommenden Donnerstag könnt ihr euch gleich zwei Spiele ohne Zusatzkosten sichern: das gefeierte Narrative-RPG Citizen Sleeper und den rhythmusbasierten First-Person-Roguelite Robobeat.

Mit dem Duo erreicht Epic in diesem Jahr bereits den nächsten Meilenstein. Es handelt sich um die kostenlosen Titel Nummer 35 und 36, die Nutzerinnen und Nutzer 2026 bislang im Rahmen der wöchentlichen Aktionen abstauben konnten.

Die Gratis-Spiele ab dem 18. Juni 2026

Welche Spiele gibt es am 18. Juni 2026 gratis im Epic Games Store? Ab dem 18. Juni 2026 bis zum 25. Juni 2026 stehen Citizen Sleeper und Robobeat kostenlos zum Claim bereit. Der Aktionszeitraum läuft jeweils von 17:00 Uhr bis 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Beide Spiele waren zuvor noch nie Teil einer Gratis-Aktion im Epic Games Store. Inhaltlich könnten sie kaum unterschiedlicher sein und genau das macht das Line-up spannend: Hier trifft ruhiges, entscheidungsgetriebenes Erzählen auf schnelle Reflexe, Rhythmus und Roguelite-Tempo.

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Gratis-Spiel Aktionszeitraum (Deutschland) Genre Citizen Sleeper 18.06.2026, 17:00 Uhr bis 25.06.2026, 17:00 Uhr Narratives RPG Robobeat 18.06.2026, 17:00 Uhr bis 25.06.2026, 17:00 Uhr Rhythmus-FPS, Roguelite

Citizen Sleeper im Überblick

Worum geht es in Citizen Sleeper? Citizen Sleeper ist ein narratives Rollenspiel aus dem Jahr 2022 vom Solo-Studio Jump Over the Age. Ihr spielt einen sogenannten Sleeper, also einen kopierten menschlichen Geist in einem künstlichen Körper, der durch geplante Obsoleszenz langsam ausfällt.

Als wäre das nicht genug, seid ihr auch noch auf der Flucht: Eine Firma betrachtet euch als Eigentum und jagt euch. Das Spiel setzt stark auf Atmosphäre, Figuren und Entscheidungen, die sich nicht nur in Dialogen zeigen, sondern auch im Ressourcenmanagement. Im Alltag auf einer heruntergekommenen Raumstation nehmt ihr Jobs an, baut Beziehungen auf und versucht, euch irgendwie über Wasser zu halten.

Mechanisch orientiert sich Citizen Sleeper klar an Tabletop-RPGs. Würfelwürfe und Risikoabwägungen bestimmen viele Situationen, was dem Spiel diesen typischen Nervenkitzel verleiht, wenn ein einzelner Wurf über einen guten oder katastrophalen Ausgang entscheidet. Kritisch steht Citizen Sleeper ebenfalls sehr gut da, unter anderem mit einer Mighty-Wertung bei OpenCritic und einer starken Nutzerbewertung im Epic Games Store.

Robobeat als Kontrastprogramm

Was ist Robobeat für ein Spiel? Robobeat ist ein rhythmusbasiertes First-Person-Roguelite, in dem ihr als Kopfgeldjäger einem auffälligen Roboter namens Frazzer hinterherjagt. Das Konzept setzt auf Tempo, Schießen im Takt und einen deutlich offensiveren Spielstil als Citizen Sleeper.

Dazu kommen Parkour-Elemente und klassische Roguelite-Strukturen mit Meta-Progression, also Fortschrittssystemen, die auch nach einem Run erhalten bleiben. Unterm Strich wirkt Robobeat wie ein Spiel für alle, die gerne sofort im Flow sind, während Citizen Sleeper eher die ruhige, überlegte Seite bedient.

Diese Gratis-Spiele sind aktuell noch verfügbar

Welche Gratis-Spiele gibt es bis zum 18. Juni 2026? Wer heute noch im Epic Games Store unterwegs ist, kann bis zum 18. Juni 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit die aktuellen Freebies einsammeln: Warhammer 40.000: Speed Freeks und The Ouroboros King.

Warhammer 40.000: Speed Freeks (2025) kombiniert Vehikel-Action mit Combat-Racing im Stil klassischer Fun-Racer. The Ouroboros King wiederum ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das Roguelite-Progression und prozedurale Elemente mit Schach-Ideen vermischt und dadurch sehr eigen wirkt.

Warhammer 40.000: Speed Freeks: gratis bis 18.06.2026, 17:00 Uhr

The Ouroboros King: gratis bis 18.06.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die restlichen Juni-Freebies

Wann werden die nächsten Epic-Gratis-Spiele nach dem 25. Juni 2026 bekannt gegeben? Die finalen kostenlosen Spiele für den Rest des Monats werden am 18. Juni 2026 angekündigt und sind dann im Zeitraum vom 25. Juni 2026 bis zum 2. Juli 2026 verfügbar.

Citizen Sleeper und Robobeat werden häufig jeweils mit rund 20 Euro geführt, wodurch das Bundle als Gratis-Paket besonders attraktiv ist, wenn ihr beide Genres mögt oder einfach mal etwas Neues ausprobieren wollt.

Werdet ihr euch Citizen Sleeper, Robobeat oder beide Titel sichern und welches der beiden Spiele reizt euch mehr? Schreibt es gerne in die Kommentare.