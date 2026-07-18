Epic Games Store im Juli 2026 – drei zusätzliche Gratis-Spiele mit Fristen

Im Juli 2026 gibt es im Epic Games Store nicht nur die üblichen wöchentlichen Gratisaktionen, sondern auch gleich drei zusätzliche Spiele, die du dir für kurze Zeit dauerhaft sichern kannst. Möglich machen das diesmal nicht Epic selbst, sondern separate Aktionen der jeweiligen Entwickler, die ihre Games über den Store gratis anbieten.

Parallel dazu laufen natürlich auch die offiziellen Freebies weiter: Auf dem PC kannst du aktuell Luto und Echo Generation: Midnight Edition kostenlos deiner Bibliothek hinzufügen. Zusätzlich gibt es mit The Ouroboros King auch ein Gratis-Spiel, das über die Mobile-App des Epic Games Store beansprucht werden kann. Als nächstes offizielles Gratis-Spiel hat Epic außerdem bereits Foretales angekündigt, ein storylastiges digitales Kartenspiel.

Drei zusätzliche Gratis-Spiele mit kurzer Laufzeit

Welche drei Extra-Spiele sind im Juli 2026 gratis? Die zusätzlichen Aktionen umfassen ein Survival-Spiel mit Open World, einen entspannten 3D-Runner und ein kooperatives Horror-Erlebnis. Wichtig ist vor allem der Zeitraum, denn die Angebote laufen gestaffelt aus.

Damit du nicht lange suchen musst, hier die drei Bonus-Freebies inklusive Enddatum im Überblick:

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KeepUp Survival : Free-to-keep bis 19. Juli 2026

: Free-to-keep bis NoRush! – Tower Edition : Free-to-keep bis 20. Juli 2026

: Free-to-keep bis Together After Dark: Free-to-keep bis 27. Juli 2026

Wenn du also erst mal nur das Nötigste mitnehmen willst, sind KeepUp Survival und NoRush! – Tower Edition die beiden Titel, bei denen du am schnellsten zuschlagen solltest. Together After Dark bleibt im Vergleich etwas länger verfügbar.

Das steckt in den drei Bonus-Titeln

Für wen lohnen sich die kostenlosen Extra-Spiele? KeepUp Survival richtet sich an Fans von Open-World-Survival und kooperativen Ausflügen, bei denen Erkundung und Durchhalten im Vordergrund stehen. Wer gerne sammelt, baut und sich gemeinsam mit Freunden durch eine Sandbox-Umgebung kämpft, bekommt hier einen schnellen Gratis-Download mit Potenzial für lange Sessions.

NoRush! – Tower Edition ist dagegen deutlich lockerer unterwegs und zielt auf kurze Runs: ein casual 3D-Runner, der eher nach einem Spiel für zwischendurch klingt, ohne große Einstiegshürde. Ideal, wenn du neben großen Releases noch etwas Leichtes suchst, das man auch mal nebenbei anwerfen kann.

Together After Dark setzt auf Horror im Team und ist für bis zu vier Personen ausgelegt. Wenn du Koop-Abende liebst, bei denen man sich gemeinsam durch eine unheimliche Stimmung tastet, könnte das genau die richtige Gratisbeute sein. Gerade weil das Angebot bis zum 27. Juli 2026 läuft, eignet es sich auch gut, um erst noch den Freundeskreis zu organisieren und es dann gemeinsam einzupacken.

So verpasst du keine Epic-Freebies mehr

Wie sicherst du dir die Gratis-Spiele rechtzeitig? Die drei Bonus-Spiele sind zeitlich begrenzt, deshalb lohnt es sich, im Juli 2026 regelmäßig in den Epic Games Store zu schauen, besonders rund um Wochenenden und Angebotswechsel. Einmal beansprucht, bleiben die Titel in der Regel dauerhaft in deiner Bibliothek und können später jederzeit installiert werden.

Welche der drei Extra-Aktionen nimmst du mit, und welche offiziellen Gratis-Spiele hast du dir im Juli 2026 schon gesichert? Schreib es gerne in die Kommentare.