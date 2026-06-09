Lies of P Complete Edition kommt 2026 für Switch 2 – Release, Inhalte, Preis

Lies of P bekommt noch 2026 eine offizielle Umsetzung für Nintendo Switch 2. Publisher Neowiz und Entwickler Round8 bringen dazu eine umfangreiche Neuauflage auf Nintendos neue Hardware, die sich gezielt an Fans von Soulslikes richtet und zugleich Neueinsteiger abholen soll.

Gerade, weil Lies of P für viele das stärkste Soulslike des Jahres 2023 war und sich auch neben den großen Genre-Platzhirschen hervorragend behaupten konnte, ist der Schritt auf eine Nintendo-Plattform bemerkenswert. Nintendo wird oft zuerst mit familientauglichen Marken in Verbindung gebracht, doch der Switch-2-Release zeigt, wie sehr sich das Line-up in Richtung anspruchsvoller Action-Rollenspiele erweitert.

Release, Inhalte und Preis der Complete Edition

Wann erscheint Lies of P: Complete Edition für Nintendo Switch 2? Die Complete Edition soll am Donnerstag, den 6. August 2026, für Nintendo Switch 2 erscheinen. Damit steht nicht nur ein Port an, sondern gleich die bislang vollständigste Version des Spiels als Gesamtpaket.

Inhaltlich bündelt die Complete Edition das Hauptspiel und sämtliche bislang veröffentlichten Inhalte. Das große Highlight ist dabei die Overture-Erweiterung, die sowohl bei Fans als auch bei Kritikern einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat und für viele auf Augenhöhe mit dem Hauptabenteuer spielt.

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Was kostet die Complete Edition in Deutschland? Für Deutschland ist aktuell vor allem relevant: Ein finaler Euro-Preis wurde in dieser Ankündigung nicht als fester Wert kommuniziert. Klar ist aber, dass Lies of P: Complete Edition im Vollpreis-Segment positioniert wird und damit preislich in der Nähe anderer großer Neuveröffentlichungen für aktuelle Konsolen liegen dürfte.

Wir wollten unsere schöne, düstere Interpretation von Pinocchios Geschichte schon lange mit Nintendo-Fans teilen und freuen uns, dass sie der leidenschaftlichen Community beitreten, die sich seit dem ursprünglichen Release 2023 um das Spiel gebildet hat.

Welche Versionen sind geplant? Neben der digitalen Veröffentlichung ist auch eine physische, modulbasierte Version angekündigt. Zusätzlich sind Special Editions und Sammlerartikel geplant, die in Zusammenarbeit mit iam8bit entstehen.

Special Edition mit den grundlegenden Inhalten plus sechs Boss-Lore-Karten

Eine weitere iam8bit-Edition mit exklusivem O-Sleeve-Artwork sowie einem 3-CD-Set zur Musik des Hauptspiels und einem 2-CD-Set zur Musik von Overture, jeweils mit Artwork von Dan Zollinger

Zusätzliche Sammlerobjekte zur Vorbestellung bis 13. Juli 2026: Butterfly-Brosche, Amulett-Schlüsselanhänger als Blind Bag, Boss-Rush-Pin-Set und eine handgefertigte Marionettenpuppe

Nintendo Switch 2 wird zum neuen Zuhause für Soulslikes

Warum ist der Switch-2-Release für das Genre so interessant? Das Spannende ist weniger nur der einzelne Port, sondern der Trend dahinter. In kurzer Zeit häufen sich Soulslike-Ankündigungen für Nintendo Switch 2, obwohl die Konsole für viele nicht der erste Gedanke bei besonders harten Action-RPGs ist.

Vor Lies of P waren bereits weitere Genre-Vertreter für Nintendo Switch 2 bekannt. Dazu zählen The Duskbloods und Elden Ring: Tarnished Edition, außerdem wurde Wo Long 2: Flames of Ember direkt mit einer Switch-2-Version angekündigt. Lies of P reiht sich damit in eine wachsende Liste ein und unterstreicht, dass Nintendo Switch 2 auch für anspruchsvolle, düstere Spiele ein ernstzunehmender Platz wird.

Wie groß ist der Erfolg von Lies of P bisher? Neowiz und Round8 können den Schritt auf die neue Plattform mit starken Zahlen untermauern: Lies of P hat weltweit die Marke von über 4 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Gleichzeitig ist die Community bereits auf das nächste Projekt fokussiert, denn ein Nachfolger befindet sich offiziell in voller Entwicklung.

Was meint ihr: Holt ihr euch Lies of P: Complete Edition für Nintendo Switch 2, oder habt ihr das Abenteuer rund um die düstere Pinocchio-Interpretation schon auf einer anderen Plattform abgeschlossen? Schreibt es gern in die Kommentare.