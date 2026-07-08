Rogue Trader auf Switch 2 – alle DLCs ab 7. Juli 2026 kostenlos

Owlcat Games macht gerade vieles richtig, um den holprigen Start von Warhammer 40.000 Rogue Trader auf Nintendo Switch 2 wieder auszubügeln. Ab dem 7. Juli 2026 gibt es auf Nintendos aktueller Konsole nämlich sämtliche Zusatzinhalte ohne Aufpreis, was sich je nach Paket und Umfang auf einen Gegenwert von rund 92 US-Dollar summiert.

Für alle, die bislang gezögert haben: Das rundenbasierte CRPG kostet auf der Switch 2 regulär 49,99 US-Dollar. Gleichzeitig ist ein großes Update live gegangen, das die größten Performance- und Stabilitätsprobleme der Switch-2-Version entschärfen soll, die seit dem Release im Dezember 2025 viel Kritik ausgelöst hatten.

Kostenlose Inhalte als Wiedergutmachung

Warum gibt es die DLCs jetzt gratis? Owlcat Games richtet sich mit der Aktion direkt an die Community auf Nintendo Switch 2 und spricht offen von einer Enttäuschung rund um den ursprünglichen Launch. Die Botschaft ist klar: Die Entwickler wollen verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und sich bei allen entschuldigen, die zum Start mit Abstürzen, schlechter Performance und einer insgesamt wackligen Version zu kämpfen hatten.

Um die Enttäuschung des anfänglichen Releases wiedergutzumachen, sind ab heute (7. Juli) alle zusätzlichen Ingame-Inhalte auf Nintendo Switch 2 kostenlos, inklusive Deluxe-Edition-Inhalte und aller DLC. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig dabei: Das Gratis-Angebot gilt nicht nur für Bestandskäufer. Auch wenn du Rogue Trader erst in Zukunft auf Switch 2 kaufst, sollst du die Zusatzinhalte weiterhin ohne Mehrkosten erhalten.

Diese DLCs sind auf Switch 2 enthalten

Welche Inhalte sind in der Gratis-Aktion dabei? Laut Owlcat Games umfasst das Paket sowohl Story-Erweiterungen als auch Cosmetics und Bonusinhalte aus Editionen und Packs. Ein Teil der Inhalte ist bereits im eShop als kostenlos beanspruchbar aufgeführt, zusätzlich wurden aber auch weitere, noch nicht vollständig veröffentlichte Erweiterungen für Switch-2-Nutzer bestätigt.

Void Shadows (erste Story-Erweiterung)

Lex Imperialis (zweite Story-Erweiterung)

The Infinite Museion (dritte Story-Erweiterung)

Deluxe Pack

Voidfarer Pack

Vierte Story-Erweiterung (erscheint demnächst)

Unterm Strich wirkt die Switch-2-Version damit plötzlich wie das rundeste Gesamtpaket: Grundspiel plus alle wichtigen Zusatzinhalte, während parallel ein großer Patch die technischen Probleme der Veröffentlichung abfedern soll.

Switch 2 als neues Top-Zuhause für Rogue Trader

Für wen lohnt sich der Einstieg jetzt besonders? Wer Lust auf ein klassisches, taktisches Rollenspiel im Warhammer-40.000-Universum hat, bekommt auf Switch 2 aktuell den wohl attraktivsten Content-Umfang. Zum Start galt die Portierung vielen als nicht empfehlenswert, obwohl Rogue Trader auf anderen Plattformen zuvor sehr positive Reaktionen bekommen hatte.

Owlcat Games betont zudem, dass Rogue Trader plattformübergreifend inzwischen mehr als zwei Millionen Mal verkauft wurde. Mit dem Update und dem Gratis-DLC-Paket dürfte die Switch-2-Community nun deutlich leichter ins Spiel finden, egal ob unterwegs oder am TV.

Wie findest du den Schritt von Owlcat Games: echte Wiedergutmachung oder nur Schadensbegrenzung? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.