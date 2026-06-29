PS6 wohl deutlich teurer – Insider sieht Produktionskosten nahe 1.000 Dollar

Die nächste PlayStation-Generation könnte deutlich teurer werden als viele gehofft hatten. Laut dem als zuverlässig geltenden Tech-Insider KeplerL2 soll die reine Produktionskosten-Schätzung der PlayStation 6 zuletzt kräftig nach oben geklettert sein und sich inzwischen fast bei 1.000 Dollar einpendeln.

Besonders brisant: Noch vor wenigen Monaten kursierte aus derselben Quelle eine deutlich niedrigere Größenordnung. Jetzt ist von einem deutlichen Sprung die Rede, der bei vielen Fans sofort die Frage auslöst, ob Sony am Ende überhaupt eine Chance hat, die PS6 zu einem halbwegs massentauglichen Preis in den Handel zu bringen.

Als Treiber gelten vor allem steigende Komponentenpreise, die zuletzt bereits bei aktuellen Konsolen und Hardware-Upgrades spürbar waren.

Neue Schätzung zur PS6-Hardware

Wie hoch sollen die Produktionskosten der PS6 inzwischen sein? KeplerL2 spricht davon, dass die sogenannte Bill of Materials, also die Summe der Material- und Komponenten-Kosten, seit dem letzten Stand um mindestens umgerechnet rund 200 Dollar gestiegen ist. Damit läge die PS6 in dieser internen Kostenrechnung nahe an der 1.000-Dollar-Marke.

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Wichtig ist dabei: Eine Bill of Materials ist nicht der Ladenpreis. Sie beschreibt, was die Konsole in der Herstellung kostet, nicht was ihr später im Regal oder im PlayStation Direct Store in Deutschland kostet. Trotzdem ist diese Zahl ein guter Indikator dafür, wie eng Sonys Kalkulation werden könnte.

Zur Einordnung der Entwicklung hilft ein kurzer Vergleich der genannten Zwischenstände:

Stand laut Insider Genannter BOM-Wert Einordnung Früheres Jahr 2026 rund 760 Dollar Wirkte im Rahmen für ein High-End-Gerät Update im Juni 2026 nahe 1.000 Dollar Deutlich höherer Kostendruck für Sony

Warum der Preisdruck für die nächste Generation wächst

Warum steigen die Hardware-Kosten gerade so stark? Als Hintergrund wird eine anhaltende weltweite Knappheit bei wichtigen Komponenten genannt, die sich unter anderem durch die hohe Nachfrage von KI-Rechenzentren verschärft. Das wirkt sich nicht nur auf PC-Hardware aus, sondern auch auf Konsolen, die auf ähnliche Lieferketten angewiesen sind.

Der Effekt ist längst in der aktuellen Generation angekommen: Selbst nach mehreren Jahren am Markt sind Konsolen und leistungsstärkere Modelle in der Wahrnehmung vieler Käufer preislich wieder „hochgerutscht“, statt wie früher typisch zu fallen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird der Einstieg in eine neue Generation automatisch schwieriger, selbst wenn Sony die PS6 nicht maximal teuer positionieren will.

KeplerL2 deutet außerdem an, dass die grundlegenden Spezifikationen der PS6 bereits seit längerer Zeit feststehen und kurzfristige Anpassungen an der Hardware damit unwahrscheinlicher werden. Dadurch bleibt als Stellschraube vor allem die Preisstrategie.

Welche Optionen Sony beim Verkaufspreis hat

Was könnte Sony beim PS6-Preis in Deutschland tun? Wenn die Produktionskosten tatsächlich so hoch liegen, bleiben im Kern zwei Wege: Sony könnte die Konsole zunächst mit geringer Marge oder sogar mit Verlust verkaufen, um einen attraktiveren Einstiegspreis zu ermöglichen. Alternativ könnte Sony einen sehr hohen Verkaufspreis ansetzen, um die Kosten direkt zu decken, was den Start aber deutlich schwerer machen würde.

Beide Varianten hätten Konsequenzen: Ein aggressiver Einstiegspreis könnte die Verbreitung pushen, wäre aber für Sony eine Wette darauf, dass sich die Lage bei Komponenten später entspannt oder dass sich Gewinne stärker über Spiele, Abos und Zubehör reinholen lassen. Ein hoher Startpreis würde dagegen das Risiko erhöhen, dass viele erst später einsteigen oder länger bei PS5 und möglichen Zwischenmodellen bleiben.

Unterm Strich klingt das Update nach einem Warnsignal für alle, die auf „günstige Next-Gen wie früher“ hoffen. Gleichzeitig ist es auch ein Hinweis darauf, wie stark die gesamte Branche aktuell von externer Hardware-Ökonomie abhängt.

Wie würdet ihr reagieren, wenn die PS6 zum Start deutlich teurer ausfällt als bisherige PlayStation-Konsolen: trotzdem Day-One, oder lieber erst einmal abwarten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.