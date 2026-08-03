Assassins Creed Black Flag Resynced Update 1.0.6 bringt 10 Autosaves und Fixes

Ubisoft legt am 4. August 2026 mit dem nächsten großen Update für Assassin’s Creed Black Flag Resynced nach. Das Title Update 1.0.6 erscheint um 16 Uhr deutscher Zeit und konzentriert sich auf Fehlerkorrekturen, zusätzliche Speicherstände sowie mehrere von der Community gewünschte Komfortverbesserungen.

Zu den auffälligsten Neuerungen gehört eine Option, mit der sich Edwards Blasrohr auf seinem Rücken ausblenden lässt. Außerdem funktioniert die Kapuzenoption beim Todessprung wieder wie vorgesehen. Hinzu kommen zahlreiche Korrekturen für Kämpfe, Parkour, Seeschlachten, Grafik, Ton und einzelne Missionen.

Release und wichtigste Komfortverbesserungen

Wann erscheint das Update für Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der Download wird am 4. August 2026 um 16 Uhr für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC freigeschaltet. Abhängig von der Plattform fällt die Dateigröße sehr unterschiedlich aus.

Plattform Downloadgröße Xbox Series X und S 15,2 GB PlayStation 5 5,03 GB PC 3,7 GB Steam 1,8 GB

Das Blasrohr kann nach der Installation direkt über Edwards Outfit im Inventar verborgen werden. Mit der entsprechenden Taste lässt sich die Ausrüstung jederzeit wieder einblenden, falls sie zu einem bestimmten Kostüm passen soll.

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Auch das Speichersystem wird erweitert. Statt fünf stehen künftig zehn automatische Speicherstände zur Verfügung. Dadurch könnt ihr leichter zu einem früheren Fortschritt zurückkehren, falls eine Entscheidung, ein technischer Fehler oder eine ungünstige Spielsituation Probleme verursacht.

Vollständige Änderungen an Systemen und Spielwelt

Welche allgemeinen Fehler behebt Title Update 1.0.6? Ubisoft nimmt sich mit dem Patch zahlreicher kleiner und größerer Probleme an. Die Änderungen reichen von Abstürzen und fehlerhaften Animationen bis zu blockierten Parkouraktionen und ungewöhnlichem Verhalten während Seeschlachten.

Allgemeine Korrekturen

Die Anzahl der automatischen Speicherstände wurde von fünf auf zehn erhöht.

Zwischensequenzen auf dem PC sind bei benutzerdefinierten Grafikeinstellungen nicht mehr fälschlicherweise auf 30 FPS begrenzt.

Das fehlende Tutorial zum Werfen von Geld wurde ergänzt.

Benachrichtigungen über Zusatzinhalte erscheinen nicht mehr irrtümlich beim Start eines neuen Spieldurchgangs.

Edward beginnt nach einer Schnellreise zu einem synchronisierten Aussichtspunkt nicht mehr ungewollt zu rutschen, wenn zuvor gesprintet und gesprungen wurde.

Ein Darstellungsfehler beim Quest Symbol im Quest Reiter der PC Version wurde bei der Steuerung mit Maus und Tastatur korrigiert.

Nach dem Kauf eines Ressourcenpakets erscheint nun zuverlässig eine Bestätigung.

Parkour bleibt auch dann nutzbar, wenn die RT Taste neu mit der Sprintfunktion belegt wurde.

Mehrere kleinere Absturzursachen bei Kämpfen an Land und auf See wurden beseitigt.

Edwards Kapuze kann während eines Todessprungs wieder ein und ausgeschaltet werden.

Korrekturen am Gameplay

Beinfeger können nun auch gegen aufmerksame oder misstrauische Gegner zuverlässig ausgeführt werden.

Elite Grobiane stürmen wieder ordnungsgemäß auf Edward zu.

Das Anwerben von Tänzerinnen verursacht keine Probleme mehr, wenn Edward dabei auf einer Kiste steht.

Der schnelle Einsatz des Seilpfeils bleibt nach einer gegnerischen Unterbrechung oder dem Aufhängen eines Feindes verfügbar.

Betrunkene Piraten können im Rauch wieder zuverlässig ausgeschaltet werden, nachdem ein Kampf begonnen hat.

Feindliche Schiffe verursachen beim Rammen der Jackdaw nun auch aus zuvor problematischen Winkeln Schaden.

Ein Darstellungsfehler bei Leichen auf Bänken nach dem Laden eines Speicherstands wurde korrigiert.

Wachen reagieren schneller, wenn sie einen aufgehängten Leichnam entdecken.

Edward blickt während Seeschlachten wieder zuverlässig in die anvisierte Richtung.

Edward führt beim Überspringen eines Gegners nicht mehr ungewollt ein Ausschaltmanöver aus.

Der Anführer eines Marinekonvois wird während eines Entermanövers nicht mehr durch die Luft geschleudert, wenn der Fahndungsgrad gesenkt oder das Schiff zu Kenways Flotte geschickt wird.

Korrekturen in der Spielwelt

Edward bleibt beim Parkour zwischen einem Baum und einer Mauer in Kingston nicht mehr stecken.

Eine Schnellreise zu einem noch nicht synchronisierten Aussichtspunkt in Havanna ist nicht mehr möglich.

Beim Versuch, aus einem Sperrgebiet zu einer eroberten Festung zu reisen, erscheint nun die vorgesehene Warnmeldung.

Beim Klettern hinter der Truhe auf Mariguana Island gerät Edward nicht mehr in einen endlosen freien Fall.

Fortschritt und Wirtschaft

Der fehlerhaft angezeigte Preis für das Kraken Steuerrad wurde korrigiert.

Der Kodexeintrag zum Schiff Benjamin wird nun zum vorgesehenen Zeitpunkt freigeschaltet.

Eine neue Schriftart verbessert die Lesbarkeit bei vereinfachtem Chinesisch.

Der Wechsel zum Kartenreiter während der Betrachtung eines Kodexeintrags verursacht keine Fortschrittsblockade mehr.

Mehrere Ausrichtungsfehler bei arabischer Spracheinstellung wurden beseitigt.

Die fehlerhafte Darstellung von Symbolen verbündeter Schiffe wurde korrigiert.

Der schwarze Hintergrund für Ziele bleibt bei aktiviertem Sichtbarkeitsprofil nicht mehr während moderner Risse eingeblendet.

Grafik und Animationen

Mehrere fehlerhafte Animationen wurden überarbeitet.

Kleinere Probleme mit der Ragdoll Physik wurden korrigiert.

Mehrere Kamerafehler während Attentaten wurden behoben.

Die Beleuchtung unter Wasser wurde verbessert.

Sichtbare Lücken in der Festungsmauer von Nassau wurden geschlossen.

Bei einer Pistolenhinrichtung tritt das Blut eines Gegners nicht mehr fälschlicherweise aus der Hüfte statt aus dem Kinn aus.

Grafikprobleme beim Ausschalten von Gegnern in der Kneipenschlägerei nahe Tischen und Stühlen wurden beseitigt.

Der Umhang der Hellion Rüstung schneidet bei starkem Wind nicht mehr fehlerhaft durch andere Modelle.

PSSR wird nun korrekt aktiviert, wenn dasselbe Benutzerkonto zunächst auf einer PlayStation 5 und anschließend auf einer PlayStation 5 Pro verwendet wurde.

Lokalisierung und Audio

Die fehlerhafte Übersetzung des Spieltitels auf allen Plattformpaketen in vereinfachtem Chinesisch wurde korrigiert.

Die fehlerhafte chinesische Lokalisierung von Ed der Taucher wurde angepasst.

Mehrere fehlende Soundeffekte und Audiowiedergaben wurden ergänzt.

Normale Wachen verfügen wieder über den vorgesehenen Soundeffekt, wenn sie Edwards Nahkampfangriffe blocken.

Das Geräusch der Wassermühle im Versteck ist nach dem Öffnen und Schließen des Menüs nicht mehr zu hören, solange der Garten noch nicht freigeschaltet wurde.

Bestimmte Dialoge in vereinfachtem Chinesisch wurden neu abgemischt und sind nun besser verständlich.

Insgesamt soll der Patch vor allem die technische Stabilität erhöhen und eine Reihe ungewöhnlicher Situationen verhindern. Viele der Korrekturen betreffen Fehler, die nur unter sehr speziellen Bedingungen auftreten konnten, im schlimmsten Fall aber den Fortschritt blockierten.

Korrekturen für Missionen und Nebeninhalte

Welche Questfehler werden mit dem Update behoben? Der letzte Teil der Patch Notes enthält konkrete Informationen zu Hauptmissionen und Nebenaufgaben. Wer die Geschichte noch nicht abgeschlossen hat, sollte die folgende Liste wegen möglicher Spoiler nur mit Vorsicht lesen.

Neben fehlerhaften Begleitfiguren und fehlenden Missionszielen korrigiert Ubisoft mehrere Situationen, in denen Inhalte nicht freigeschaltet wurden oder Speicherstände verloren gehen konnten.

Überrannt und unterlegen: James Kidd bleibt nicht mehr untätig, wenn die Zwischensequenz übersprungen und unmittelbar danach ein Gegner mit einem Schlafpfeil getroffen wird.

Delirium: Beim Auftauchen sind keine frei in der Luft schwebenden Segel mehr zu sehen.

Handelsreisender: Beim schnellen Überspringen der Zwischensequenz werden keine Zivilistenmodelle mit niedriger Detailstufe mehr angezeigt.

Ruhmsüchtige Bastarde: Das königlich afrikanische Schiff sinkt nach der Zwischensequenz nicht mehr unerwartet.

Eine zweite Chance: Edward kann nicht mehr mit Nahrung zur Jackdaw schnellreisen und dadurch die getragenen Vorräte verlieren.

Maya Geheimnisse: Die Maya Rüstung kann nun auch dann erhalten werden, wenn ein benötigter Maya Stein bereits vor der Mission Überrannt und unterlegen eingesammelt wurde.

Ein Wichtigtuer: Lucy verlässt während des Ziels Erreiche die Villa nicht mehr ungewollt ihr Versteck.

Das begrabene Geheimnis des Weisen: James Kidd bleibt nicht mehr stecken, wenn Edward seinen Weg an den Felsen blockiert.

Was zum Teufel: Das Ziel Entern der HMS Demolition kann nicht mehr unbeabsichtigt als Edward abgeschlossen werden.

Templerschiffe: Eine Entdeckung während des Belauschens von Zivilisten sorgt nicht mehr dafür, dass Edward dauerhaft im Kampfzustand bleibt.

Upton Travers: Das Ziel Upton töten verschwindet nach dem Laden eines Speicherstands nicht mehr.

Tauchen nach Medizin: Automatische Speicherstände gehen nicht mehr verloren, wenn während der Hauptmission an der Aufgabe mit Upton Travers teilgenommen wird.

Gegner reagieren in bestimmten Missionen wieder korrekt auf Pfeile, während sie einer anderen Person folgen.

Die Inhalte Morgans Schätze und Mitternächtlicher Mondschein bleiben auf Black Island nicht mehr unzugänglich.

Title Update 1.0.6 bringt damit zwar keine neuen Missionen oder umfangreichen Spielinhalte, dürfte das Piratenabenteuer aber an zahlreichen Stellen angenehmer und zuverlässiger machen. Besonders die zusätzlichen Speicherstände, die wieder funktionierende Kapuzenoption und das ausblendbare Blasrohr greifen häufig genannte Wünsche auf.

Welche Korrektur ist für euch am wichtigsten und welche Probleme sollte Ubisoft mit dem nächsten Update angehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.